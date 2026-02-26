На словах все хорошо. Удалось ли Трампу о чем-то договориться с Зеленским?

Новость о позднем разговоре президента США с главой киевского режима появилась довольно неожиданно. То ли вчерашний звонок из Белого дома и правда был экспромтом Дональда Трампа, то ли обе стороны тщательно скрывали свои планы.

Как бы там ни было, но во время телефонной беседы, которая, как утверждается, прошла «в очень дружелюбной и позитивной атмосфере», стороны договорились…

Стоп! А о чем они, собственно, договорились?

Из заявления Зеленского, опубликованного в соцсетях по итогам переговоров, и инсайдов, просочившихся в прессу, просто невозможно понять, есть ли хоть какой-то прогресс в мирном урегулировании по Украине. Или, говоря совсем прямо, неясно, удалось ли Трампу заставить главу киевского режима принять условия капитуляции.

Если верить Зеленскому, что уже само по себе звучит как оксюморон, речь шла лишь о подготовке к новым переговорам в Женеве между представителями Вашингтона в лице Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера (кстати, присутствовавших при телефонном разговоре) и Киева в неназванном составе.

Цель этой встречи, опять же, по Зеленскому, в подготовке к полноформатному саммиту Россия — США — Украина с участием первых лиц.

«Президент Трамп поддерживает эту последовательность шагов», — утверждает Зеленский.

В свою очередь, сайт Axios, представивший видение разговора с американской стороны, написал: Трамп сообщил Зеленскому о том, что хочет остановки военного конфликта в течение месяца, чтобы прийти к мирному соглашению уже к лету.