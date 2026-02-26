На словах все хорошо. Удалось ли Трампу о чем-то договориться с Зеленским?
Новость о позднем разговоре президента США с главой киевского режима появилась довольно неожиданно. То ли вчерашний звонок из Белого дома и правда был экспромтом Дональда Трампа, то ли обе стороны тщательно скрывали свои планы.
Как бы там ни было, но во время телефонной беседы, которая, как утверждается, прошла «в очень дружелюбной и позитивной атмосфере», стороны договорились…
Стоп! А о чем они, собственно, договорились?
Из заявления Зеленского, опубликованного в соцсетях по итогам переговоров, и инсайдов, просочившихся в прессу, просто невозможно понять, есть ли хоть какой-то прогресс в мирном урегулировании по Украине. Или, говоря совсем прямо, неясно, удалось ли Трампу заставить главу киевского режима принять условия капитуляции.
Если верить Зеленскому, что уже само по себе звучит как оксюморон, речь шла лишь о подготовке к новым переговорам в Женеве между представителями Вашингтона в лице Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера (кстати, присутствовавших при телефонном разговоре) и Киева в неназванном составе.
Цель этой встречи, опять же, по Зеленскому, в подготовке к полноформатному саммиту Россия — США — Украина с участием первых лиц.
«Президент Трамп поддерживает эту последовательность шагов», — утверждает Зеленский.
В свою очередь, сайт Axios, представивший видение разговора с американской стороны, написал: Трамп сообщил Зеленскому о том, что хочет остановки военного конфликта в течение месяца, чтобы прийти к мирному соглашению уже к лету.
При этом тот же Axios утверждает: сам Зеленский «выразил надежду», что конфликт удастся завершить к концу 2026 года.
Замечаете разницу в позициях?
Кроме того, на этот раз, по данным неназванного украинского источника, Трамп якобы подтвердил готовность предоставить Украине значимые гарантии безопасности в рамках возможного мирного соглашения. В чем именно их «значимость», к сожалению, не сообщили.
Еще одним важным нюансом переговорного процесса стала новость о том, что в Женеву прибыл и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Его задача — поговорить с Уиткоффом и Кушнером исключительно о вопросах экономического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
Теперь подведем итоги:
— Никакого единства по срокам урегулирования между США и Украиной нет. Зеленский по-прежнему остается при своем, всячески срывая план Трампа заключить мирное соглашение уже к лету.
— Без предварительно согласованного мирного договора никакой встречи в верхах не будет. Об этом, кстати, говорил и Уиткофф.
— Американцы встречаются с украинцами в Женеве, чтобы обсудить политическую часть сделки без участия России. Затем будут говорить с Дмитриевым, но уже лишь об экономике. Что это может значить? А то, что, судя по всему, уговаривать русских принять невыгодные условия никто не собирается, напротив, продавливать на уступки будут исключительно киевский режим. Москва и Вашингтон между собой все решили и готовы в любой момент перейти к реализации совместных бизнес-проектов.
Так что, отвечая на вопрос, удалось ли Трампу продавить Зеленского, приходится констатировать: нет, пока не удалось.
Но долго ли ему удастся водить за нос американского властелина — узнаем, думаю, совсем скоро. Похоже, мы в самом деле на финишной прямой.