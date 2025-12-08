Сегодня 14:51 Дочь Жириновского передала пророчество отца об Украине: кто станет ее последнем президентом Боцан-Харченко: Жириновский называл Зеленского последним президентом Украины 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Мир

Многие высказывания Владимира Жириновского продолжают считать пророческими и анализируют снова и снова. Основатель ЛДПР много говорил о ситуации на Ближнем Востоке, об Украине и, как известно, предсказал начало специальной военной операции. Дочь знаменитого политика при этом призывает не называть его слова «пророчествами». Но как объяснить такую точность и прозорливость Жириновского?

Предвидел будущее как аналитик Жириновский всегда уделял много внимания украинскому кризису и предполагал, что России в будущем придется противостоять Западу. Он предупреждал о том, что приграничье — Брянская, Белгородская, Орловская и Курская области — находятся в опасности. Украина захочет начать «маленькую победоносную войну», чтобы оккупировать часть приграничья и поднять боевой дух ВСУ, пояснял политик. Дочь основателя ЛДПР Анастасия Боцан-Харченко в беседе с KP.RU подчеркнула, что ее отец был великолепным аналитиком и рассматривал самые разные сценарии событий на мировой политической арене.

Это не предсказания, а прогнозы. Жириновский был талантливейшим аналитиком. Ни о каких предсказаниях не может идти речи. Он же не карты Таро раскладывал на политической карте мира. Анастасия Боцан-Харченко

Жириновский также рассказывал, что Владимир Зеленский будет последним президентом республики. Еще задолго до переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске он говорил, что судьбу Украины решат Россия и США. «Мы сейчас являемся свидетелями этого процесса», — добавила дочь покойного главы ЛДПР.

Фото: IMAGO/Philip Reynaers / www.globallookpress.com

Предсказал Крымскую весну Напомнила Боцан-Харченко и о том, как в 2008 году Жириновский в эфире украинской передачи предсказывал, что русский флот никогда не уйдет из Севастополя. Тогда над участником программы посмеялись, хотя он нисколько не шутил, а предупреждал. Политик прямо говорил, что украинцы будут платить за газ по мировым ценам, но его слова не восприняли тогда всерьез. «Русские на Украине имеют право жить под российским флагом, и, если они этого захотят, то нас, Россию, никто не остановит — ни США, ни НАТО», — процитировала Боцан-Харченко выступавшего на передаче отца. Через 23 года после пророческих слов началась Крымская весна.

Фото: РИА «Новости»

«Антирусский бунт» Одним из понятий, к которым часто прибегал Жириновский, было выражение «гибридная война». В одной из своих книг политик предположил, что Белый дом будет делать ставку не на горячие военные действия, а именно на информационную войну, в том числе с применением пятой колонны. «В этом контексте показательна цитата одного из англичан (на нее ссылается и Жириновский) о том, что Украина станет „дровами“, которые будут постоянно подкидывать в печь „антирусского бунта“, чтобы ослабить Россию», — отметила Боцан-Харченко. В 2005 году основатель ЛДПР спрогнозировал, что США попытаются с помощью «мягкой силы» превратить Россию в страну-изгоя. Уже тогда он допустил, что российским спортсменам запретят выступать под своим флагом, а затем нападкам подвергнется и вся русская культура, заключила дочь Жириновского.