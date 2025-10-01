Дистиллированный милитаризм. США не видят разницы между силой и агрессивностью

Вчерашнее мероприятие в Пентагоне было насквозь пропитано милитаризмом. В ходе него глава ведомства, именуемого нынче Министерством войны, Пит Хегсет, а также сам президент США Дональд Трамп произносили речи. Речи эти призваны были поднять подупавший в последние годы американский воинственный дух.

Именно милитаризмом, несмотря на то что глава Белого дома вновь оседлал своего любимого ишака миротворчества и в очередной раз запутался в количестве завершенных им военных конфликтов. «Америка должна быть сильной», говорили ораторы, обращаясь к аудитории, полной многозвездных генералов. «Америка должна быть агрессивной», разносило эхо по залу истинный смысл сказанных слов. Штаты на самом деле не видят разницу между силой и агрессией — политической, экономической, военной, — которую они горазды применять при любом случае и за счет которой привыкли решать большинство своих проблем. «Чтобы сохранить мир, нужно готовиться к войне», — прямым текстом заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн.

Фото: IMAGO/CNP / MediaPunch / www.globallookpress.com

Быть готовым или провоцировать — тоже ведь принципиальная разница. Разница, которую США опять-таки не замечают. «Новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий», — подчеркнул Пит Хегсет, лишний раз давая понять, что его ведомство не только на словах, но и в действии будет Министерством войны. Где и с кем собрались вести войны американские милитаристы? Да мало ли на Земле мест, куда Дональд Трамп не отправлял войска с «миротворческой» миссией. Тот самый Трамп, который в бытность кандидатом в американские президенты неоднократно клялся и божился, что не начнет ни одной войны.

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Как же это будет сочетаться с привычкой решать все силой — задавались тогда вопросом многие эксперты. Неужели Трамп станет первым американским лидером, изменившим саму суть внешней политики Вашингтона?

Увы, ответ оказался банальным и без сенсаций: просто назови все это «миротворчеством» и бомби чужие мирные города сколько душе угодно.

Нет, ну а что, Бараку Обаме, даже удостоившемуся за это Нобелевской премии мира, можно, так почему Дональду Трампу, мечтающему также заполучить нобелевку, нельзя? Впрочем, нынешний американский лидер и не скрывал, кого он видит главными врагами Америки — Россию и Китай. Главная задача Пентагона не допустить, чтобы обе страны меньше отставали от Вооруженных сил США.

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Мы на 25 лет опережаем Россию и Китай по количеству подводных лодок. Россия на втором месте, Китай на третьем, но они наверстывают упущенное. Они догоняют, они также намного ниже в ядерной сфере, но через пять лет они сравняются», — отметил хозяин Белого дома. Данные, приведенные выше, Трамп, как обычно, взял с потолка. Он вообще живет в отдельной, несколько виртуальной реальности. Однако в отличие от нее милитаризм США отнюдь не виртуальный, а вполне себе настоящий, чистый, почти дистиллированный. В нем даже примеси миролюбия и здорового смысла, увы, не обнаружено.