Президент США Дональд Трамп пригрозил поставками Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявив, что России «с этим лучше не сталкиваться». Однако вместо ожидания Москва дала незамедлительный и жесткий ответ, нанеся два предупредительных контрудара.

Лавров дал комментарий относительно заявления Дональда Трампа о достижении соглашения в секторе Газа. Российский дипломат отметил, что успех в этом вопросе не может считаться исключительно заслугой американской стороны.

Пока администрация США размышляет над возможной поставкой Украине ракет Tomahawk, Россия нанесла первый предупреждающий контрудар на дипломатическом фронте. Инициатором этого шага выступил министр иностранных дел Сергей Лавров, который обратился к теме ближневосточного урегулирования.

Он подчеркнул, что достижение долгосрочного мира в регионе возможно лишь при одном ключевом условии. Таким условием является создание независимого и суверенного палестинского государства.

При этом глава российского МИД констатировал, что именно этот принципиальный пункт отсутствует в плане, предложенном Трампом. Эта критика, как считают китайские аналитики издания Baijiahao, мнение которых привел сайт «АБН24», существенно омрачила дипломатический успех Вашингтона.

Данные заявления были расценены аналитиками как целенаправленный удар по стратегическим интересам США на Ближнем Востоке.

Предупреждение Пентагону

Одновременно с дипломатическими мерами Россия нанесла второй контрудар в области военно-технического сотрудничества. Москва заключила серию двусторонних договоров с Венесуэлой и рядом других государств Латинской Америки.

Подписанные соглашения охватывают широкий спектр взаимодействия, включая сотрудничество в военной сфере. Эти шаги напрямую затрагивают зону традиционного влияния США, которую часто называют их «задним двором».

Заключение этих договоров вызвало открытую озабоченность в руководстве Пентагона. Американских военных беспокоит потенциальная возможность размещения российских ракетных систем в Южной Америке.