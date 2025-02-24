Между прошлым и будущим. Историческая дилемма Фридриха Мерца
Результаты досрочных выборов в парламент Германии, победу на которых одержал консервативный блок ХДС/ХСС, поставили перед его лидером Фридрихом Мерцем сложную задачу: куда двигаться дальше? Переметнуться в стан трампистов, с их упором на национальные интересы каждого отдельного государства, или же остаться верным идеям глобализма, доказавшим свою историческую несостоятельность?
Разумеется, от ставленника и бывшего сотрудника корпорации BlackRock — одного из самых важных инструментов экономического принуждения и порабощения в арсенале глобалистов — сложно ожидать чего-то иного, кроме как преданности бывшим хозяевам. Однако ответ на поставленный вопрос о выборе, имеющем все шансы стать историческим, не так однозначен, как может показаться на первый взгляд.
Что любопытно, сам по себе этот выбор почти не зависит от коалиционных предпочтений ХДС/ХСС. Они лишь станут неким маркером принятого решения.
Скажем, если вопреки всем своим предыдущим заявлениям христианские демократы решат объединить усилия с крупнейшей действительно оппозиционной партией «Альтернатива для Германии», которую информационно поддержал сам Илон Маск, то о выборе Мерца в пользу дружбы с Дональдом Трампом можно будет говорить как о свершившемся факте.
Интересно
Любой иной формат коалиции, не включающий АдГ, оставляет простор для интерпретаций, но не исключает итогового разворота нового правительства Германии в сторону от глобалистского Брюсселя и, как следствие, сближения с Вашингтоном. Такой выбор диктуется глубоко проблемной экономической ситуацией в ФРГ и сложнейшим со времен послевоенной разрухи 1945 года положением дел в ведущих отраслях немецкой промышлености.
Продолжать в подобных обстоятельствах делать то, что делали, ожидая иного результата, было бы не только признаком идиотизма, но и максимально самоубийственной стратегией. Не сделав важных выводов из ошибок предшественников, новая коалиция проживет еще меньше, чем предыдущая. А я не думаю, что Мерц хочет войти в историю как канцлер-неудачник, переплюнувший в своем лузерстве даже Олафа Шольца.
Так что не стоит делать преждевременных выводов о политике будущего правительства Германии — вне зависимости, как уже было сказано, от итогов коалиционных переговоров.
Ведь одно дело — в статусе кандидата бряцать оружием, обещать продолжать поддерживать Украину и выражать уверенность в конечной победе над Россией, и совсем иное — уже будучи канцлером, столкнуться с возом накопившихся проблем, ставшим итогом как раз таких вот оголтелых проявлений милитаризма, волюнтаризма и русофобии.