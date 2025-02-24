Между прошлым и будущим. Историческая дилемма Фридриха Мерца

Stefanie Loos/dpa
Фото: Stefanie Loos/dpa/Global Look Press

Результаты досрочных выборов в парламент Германии, победу на которых одержал консервативный блок ХДС/ХСС, поставили перед его лидером Фридрихом Мерцем сложную задачу: куда двигаться дальше? Переметнуться в стан трампистов, с их упором на национальные интересы каждого отдельного государства, или же остаться верным идеям глобализма, доказавшим свою историческую несостоятельность?

Разумеется, от ставленника и бывшего сотрудника корпорации BlackRock — одного из самых важных инструментов экономического принуждения и порабощения в арсенале глобалистов — сложно ожидать чего-то иного, кроме как преданности бывшим хозяевам. Однако ответ на поставленный вопрос о выборе, имеющем все шансы стать историческим, не так однозначен, как может показаться на первый взгляд.

Что любопытно, сам по себе этот выбор почти не зависит от коалиционных предпочтений ХДС/ХСС. Они лишь станут неким маркером принятого решения.

Скажем, если вопреки всем своим предыдущим заявлениям христианские демократы решат объединить усилия с крупнейшей действительно оппозиционной партией «Альтернатива для Германии», которую информационно поддержал сам Илон Маск, то о выборе Мерца в пользу дружбы с Дональдом Трампом можно будет говорить как о свершившемся факте.

Интересно

По результатам подсчета голосов во всех 299 избирательных округах победил блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. «Альтернатива для Германии» получила второе место — 20,8% голосов, а Социал-демократическая партия действующего канцлера Олафа Шольца оказалась лишь третьей — 16,4% голосов. «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» не прошел в бундестаг, взяв 4,972% при пороге в 5%. Явка составила 82,5%, это рекорд с 1987 года.

Любой иной формат коалиции, не включающий АдГ, оставляет простор для интерпретаций, но не исключает итогового разворота нового правительства Германии в сторону от глобалистского Брюсселя и, как следствие, сближения с Вашингтоном. Такой выбор диктуется глубоко проблемной экономической ситуацией в ФРГ и сложнейшим со времен послевоенной разрухи 1945 года положением дел в ведущих отраслях немецкой промышлености.

Продолжать в подобных обстоятельствах делать то, что делали, ожидая иного результата, было бы не только признаком идиотизма, но и максимально самоубийственной стратегией. Не сделав важных выводов из ошибок предшественников, новая коалиция проживет еще меньше, чем предыдущая. А я не думаю, что Мерц хочет войти в историю как канцлер-неудачник, переплюнувший в своем лузерстве даже Олафа Шольца.

Лидеры партий. Stefanie Loos/dpa
Фото: Лидеры партий. Stefanie Loos/dpa/Global Look Press

Так что не стоит делать преждевременных выводов о политике будущего правительства Германии — вне зависимости, как уже было сказано, от итогов коалиционных переговоров.

Ведь одно дело — в статусе кандидата бряцать оружием, обещать продолжать поддерживать Украину и выражать уверенность в конечной победе над Россией, и совсем иное — уже будучи канцлером, столкнуться с возом накопившихся проблем, ставшим итогом как раз таких вот оголтелых проявлений милитаризма, волюнтаризма и русофобии.

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