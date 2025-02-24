Результаты досрочных выборов в парламент Германии, победу на которых одержал консервативный блок ХДС/ХСС, поставили перед его лидером Фридрихом Мерцем сложную задачу: куда двигаться дальше? Переметнуться в стан трампистов, с их упором на национальные интересы каждого отдельного государства, или же остаться верным идеям глобализма, доказавшим свою историческую несостоятельность?

Разумеется, от ставленника и бывшего сотрудника корпорации BlackRock — одного из самых важных инструментов экономического принуждения и порабощения в арсенале глобалистов — сложно ожидать чего-то иного, кроме как преданности бывшим хозяевам. Однако ответ на поставленный вопрос о выборе, имеющем все шансы стать историческим, не так однозначен, как может показаться на первый взгляд.

Что любопытно, сам по себе этот выбор почти не зависит от коалиционных предпочтений ХДС/ХСС. Они лишь станут неким маркером принятого решения.

Скажем, если вопреки всем своим предыдущим заявлениям христианские демократы решат объединить усилия с крупнейшей действительно оппозиционной партией «Альтернатива для Германии», которую информационно поддержал сам Илон Маск, то о выборе Мерца в пользу дружбы с Дональдом Трампом можно будет говорить как о свершившемся факте.