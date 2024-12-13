Диктатура в связи с утратой доверия. Европа все ближе к тоталитаризму
Публицист Белов: Кая Каллас проповедует диктатуру «в связи с утратой доверия»
Президент Франции Эммануэль Макрон, получив недавно отставку созданного им правительства — созданного во многом благодаря откровенно шулерским махинациям с конституционными нормами — и оказавшись на грани отставки собственной, не придумал ничего лучшего, как свалить все нынешние беды глобалистов на Россию. Мол, это она своим хитрыми технологиями мутит воду и заражает добропорядочных европейских буржуа вирусом недовольства.
«Понятно, что Россия усиливает, как мы видим, информационные атаки и свое влияние на выборы практически по всей Европе. Молдова пострадала от этих атак, и я приветствую переизбрание президента Майи Санду. К счастью, мы развернули инструменты киберзащиты и оказали поддержку для борьбы с дезинформацией. Но мы должны активизировать наши усилия в отношении других стран. Грузия явно подверглась очень явным атакам, манипуляциям. И здесь я хочу еще раз заявить о нашей поддержке защитников демократии и европейского пути Грузии», — заявил Макрон.
Что касается европейских «инструментов киберзащиты» и «поддержки в борьбе с дезинформацией», то, видимо, французский лидер имел в виду тотальный запрет на любые оппозиционные СМИ в Молдавии, а заодно лишение права голоса практически всех молдаван, проживающих сегодня в России и других странах СНГ.
В итоге население самой Молдавской Республики проголосовало против Санду и навязанного ею проевропейского референдума, но благодаря голосам граждан Молдовы, давно бросивших свою Родину в пользу жизни в США и Евросоюзе, молдавским глобалистам удалось отпраздновать победу. Пиррову, разумеется, но уж как есть.
Тем не менее пример Грузии и недавнего первого тура президентских выборов в Румынии, результаты которого отменили по решению местного Конституционного суда (читай — под давлением Брюсселя), до одури напугали европейских либералов, внезапно ощутивших пробежавший по спине неприятный холодок.
Оказывается, выборы можно и проиграть, особенно если позволить народу голосовать, как ему вздумается.
Эка нелепица! Как вообще можно было до такого додуматься: «свободное волеизъявление»?
Как заявила на днях верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, «демократия основана на доверии, и если вы больше не можете доверять выборам, то как вы можете доверять их результатам?».
Ну, а раз «сегодняшние методы определения того, можно ли считать выборы свободными и справедливыми, устарели и не учитывают новые технологии, используемые для влияния на выборы», значит, ( продолжаю логическую цепочку, запущенную Каллас ) выборы как способ определения и/или легитимации власти нужно отменить.
Проще говоря, если инструменты «демократии» перестали служить потребностям «демократов», пора найти новые. Впрочем, «новое» в этом конкретном случае, с весьма высокой долей вероятности, «хорошо забытое старое».
Старый недобрый тоталитаризм, всегда, применительно к европейским практикам, имевший черты откровенного нацизма. Не сомневаюсь, что и в этот раз мы увидим нечто подобное. В итоге получится, если по Каллас, такая себе «диктатура в связи с утратой доверия».
По крайней мере, знакомый по истории третьего рейха курс на оголтелый милитаризм, русофобию и сознательное уничижение демократических норм мы наблюдаем уже сегодня.