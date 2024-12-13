Президент Франции Эммануэль Макрон, получив недавно отставку созданного им правительства — созданного во многом благодаря откровенно шулерским махинациям с конституционными нормами — и оказавшись на грани отставки собственной, не придумал ничего лучшего, как свалить все нынешние беды глобалистов на Россию. Мол, это она своим хитрыми технологиями мутит воду и заражает добропорядочных европейских буржуа вирусом недовольства.

«Понятно, что Россия усиливает, как мы видим, информационные атаки и свое влияние на выборы практически по всей Европе. Молдова пострадала от этих атак, и я приветствую переизбрание президента Майи Санду. К счастью, мы развернули инструменты киберзащиты и оказали поддержку для борьбы с дезинформацией. Но мы должны активизировать наши усилия в отношении других стран. Грузия явно подверглась очень явным атакам, манипуляциям. И здесь я хочу еще раз заявить о нашей поддержке защитников демократии и европейского пути Грузии», — заявил Макрон.

Что касается европейских «инструментов киберзащиты» и «поддержки в борьбе с дезинформацией», то, видимо, французский лидер имел в виду тотальный запрет на любые оппозиционные СМИ в Молдавии, а заодно лишение права голоса практически всех молдаван, проживающих сегодня в России и других странах СНГ.

В итоге население самой Молдавской Республики проголосовало против Санду и навязанного ею проевропейского референдума, но благодаря голосам граждан Молдовы, давно бросивших свою Родину в пользу жизни в США и Евросоюзе, молдавским глобалистам удалось отпраздновать победу. Пиррову, разумеется, но уж как есть.