03 мая 2025 13:40 Диктаторы и тираны. Немецких бюрократов обвинили в попытке уничтожить АдГ 0 0 0 Фото: Jens Kalaene/dpa / www.globallookpress.com Мир

Германия

США

Партию «Альтернатива для Германии» признали правоэкстремистской организацией в ФРГ. Федеральное ведомство по охране Конституции считает, что она угрожает демократии. В США на немецкие власти обрушился шквал критики за такое решение. Подробности — в материале 360.ru.

Чем известна АдГ В последние годы партия «Альтернатива для Германии» получила серьезную поддержку среди населения. Одно из главных отличий политического движения от остальных — лояльность к России. АДГ основали 6 февраля 2013 года — она известна своими выступлениями против миграционной политики Германии и критикой ислама. Партия активно выступает за традиционные семейные ценности, она быстро набрала популярность и уже в 2017 году смогла выйти в бундестаг. Тогда АдГ стала третье по величине партией в Германии. В рядах лидеров объединения представлены как политики с умеренными взглядами, так и сторонники более радикальных идей.

Интересно Председатель партии Алиса Вайдель относится к умеренному крылу и активно занимается экономическими вопросами. Сопредседатель Александр Гауланд известен радикальными высказываниями. Председатель партии Алиса Вайдель относится к умеренному крылу и активно занимается экономическими вопросами. Сопредседатель Александр Гауланд известен радикальными высказываниями.

Цели партии включают ужесточение миграционной политики, сохранение традиционных ценностей, установление прямой демократии, защиту суверенитета страны, обеспечение защиты от терроризма и укрепление оборонного комплекса.

Фото: РИА «Новости»

Почему АдГ признали правоэкстремистской Контрразведка ФРГ заявила, что представители партии несправедливо относятся к меньшинствам, в том числе не признают мусульманских эмигрантов равноправными членами общества. Это способствует распространению и углублению предрассудков, страха и негодования в отношении этой группы людей. Представители контрразведки также добавили, что АдГ не признает немцев, эмигрировавших из мусульманских стран, равноправными членами общества. В течение трех лет в отношении партии проводили проверки, специалисты изучили высказывания и поведение ее представителей. «С сегодняшнего дня Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ классифицирует партию „Альтернатива для Германии“ как устоявшуюся экстремистскую организацию», — сообщили в ведомстве 2 мая.

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«Замаскированная тирания» Госсекретарь США Марко Рубио назвал признание АдГ правоэкстремистской проявлением «замаскированной тирании». «Германия только что предоставила своему шпионскому агентству новые полномочия для слежки за оппозицией. Это не демократия, это замаскированная тирания. Германия должна изменить курс», — написал Рубио в социальной сети Х. МИД ФРГ ответил на критику со стороны госсекретаря США и назвал признание партии правоэкстремистской проявлением демократии.

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Атака на демократию Американский предприниматель Илон Маск тоже высказался о решении в отношении АдГ. Он раскритиковал слежку за партией и ее потенциальный запрет. «Запрет центристской АдГ, самой популярной партии Германии, стал бы радикальной атакой на демократию», — подчеркнул бизнесмен.

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Бюрократы пытаются уничтожить АдГ Вице-президент США Джей Ди Вэнс тоже обрушился с критикой на немецкие власти.

АдГ — самая популярная партия в Германии и, безусловно, самая представительная — в Восточной Германии. Теперь бюрократы пытаются уничтожить ее. Джей Ди Вэнс вице-президент США

Серьезный удар Сопредседатели АдГ Тино Крупалла и Алиса Вайдель считают, что признание партии правоэкстремистской стало ударом по демократическому институту страны. «Сегодняшнее решение ведомства по охране Конституции — серьезный удар по демократии Федеративной Республики Германия», — подчеркнули они в совместном заявлении. Согласно последним опросам, партия лидировала по популярности. АдГ продолжит юридически защищаться от «клеветнических нападок, угрожающих демократии».