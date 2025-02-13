13 февраля 2025 20:22 Дети главных раввинов России и Одессы сыграли свадьбу. Развлекал гостей Джиган в штреймеле 0 0 0 Фото: Yin Dongxun, Carsten Koall, Gil Cohen Magen / Global Look Press Мир

Фото

Израиль

Дети

Одесса

Семья

Свадьбы

Видео

Telegram

Россия

Украина

Шоу-бизнес

Иудаизм

Главный раввин России Берл Лазар породнился с семьей главного раввина Одессы и юга Украины. Что? Да! Звучит, казалось бы, удивительно. Событие наделало много шуму в Сети. Гуляли молодые и 200 их гостей в Израиле, а главной звездой вечера стал Джиган.

Помолвка Ривки Лазар и Шолома Вольфа О помолвке Шолома Вольфа и Ривки Лазар стало известно еще в начале декабря прошлого года. Пожелания молодой паре «удостоиться построить прочный и вечный еврейский дом, основанный на Торе и заповедях» опубликовал Московский еврейский общинный центр.

Фото: Московский еврейский общинный центр / Telegram

«Поздравляем семью главного раввина России Берла Лазара и семью раввина Одессы Авраама Вольфа с помолвкой их детей: Шолома Вольфа и Ривки Лазар», — говорилось в сообщении МЕОЦ в Telegram. Там же опубликовали фото улыбающихся Берла Лазара, Авраама Вольфа и его сына.

Где проходила свадьба Ривки Лазар и Шолома Вольфа Прошло больше месяца и вот 12 февраля пара сыграла свадьбу неподалеку от Иерусалима — в городе Маале-Адумиме.

Гостями стали около 200 человек, в том числе лидеры и видные представители еврейских общин двух стран, например, главный раввин Украины Моше Асман и главный раввин Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий.

Фото: скриншот видео / РИА «Новости»

Были на торжестве и звезды шоу-бизнеса. Правда, имена знаменитостей пока не раскрывают. Сейчас широко известно только о том, что на свадьбе от души погулял Денис Устименко-Вейнштейн — он же Джиган, он же «лучший рэпер России». По крайней мере так его представил присутствующим Берл Лазар. Также в СМИ появлялись данные о том, что среди гостей был солист группы Artik & Asti, продюсер Артем Умрихин.

Фото: скриншот видео, справа — рэпер Джиган / РИА «Новости»

Местом для проведения свадьбы выбрали D-City — крупный торговый комплекс, расположенный на границе Иудейской пустыни. Церемония шла на русском и на иврите согласно традициями иудаизма. Началось все с обряда Шева брахот: пока Ривка и Шолом стояли под Хупой (она же свадебный балдахин) раввины и наиболее уважаемые гости из числа мужчин зачитывали семь свадебных благословений. Голова невесты при этом оставалась покрытой, а жених читал про себя молитвы.

Фото: скриншот видео / РИА «Новости»

После чтения благословений Шолом надел кольцо на палец невесты и разбил бокал. Это еще одна древняя традиция — считается, что звук разбитого стекла должен напомнить присутствующим о важных и трагических событиях еврейской истории: разрушении Первого и Второго храма в Иерусалиме. После окончания праздничной церемонии гости удалились на праздничную трапезу.

«Джиган — лучший рэпер России» Судя по фото и видео со свадьбы детей раввинов, Джиган получал искреннее удовольствие от происходящего, с его лица не сходила улыбка, а на голове красовалась то кипа, то штреймель — в ней же он зажигал на сцене. «Это Джига наш», — представил его гостям Берл Лазар. Во время церемонии музыкант спел «Нет, нет никого, кроме Бога одного».

Фото: РИА «Новости»

Записи с танцами Джигана в традиционном меховом головном уборе хасидов бурно обсуждали в Telegram. Не обошлось без шуток о том, что это мог быть ролик от нейросети, но нет — все это было. Особенно веселило пользователей, что музыканта назвали лучшим рэпером России. Не забыли и о новом домашнем питомце Джигане — козе Мими. Некоторых интересовало, не присутствовала ли она на празднике. И если нет, почему. Мими, к слову, очень любят в соцсетях.

Жена рэпера Оксана Самойлова активно постит контент с ней и, правда, иногда получает хейт за чрезмерно дорогие покупки для нее. На некоторые выпады модель уже отвечала, объясняя, что якобы брендовые костюмы козы — просто паль.

Берл Лазар и его позиция по украинскому конфликту Почти сразу после начала СВО Берл Лазар опубликовал большое заявление в Facebook*, в котором призвал всех религиозных деятелей использовать свое влияние, чтобы «остановить безумие», которое происходит на Украине.

Просто молиться за мир уже недостаточно, нужно предпринимать «совместные действия», подчеркнул он, выразив уверенность, что каждый верующий человек сделает все от него зависящее для спасения человеческих жизней.

Фото: РИА «Новости»

«Поэтому я обращаюсь ко всем религиозным лидерам — на Украине, в России, в Европе и на других континентах — с призывом вместе выступить за мир. <…> Это наш святой долг перед Тем, Кто всех нас создал и даровал жизнь в этом мире», — добавил Берл Лазар. В январе 2023-го раввина принял президент Владимир Путин. На этой встрече Берл Лазар заявил, что готов пойти на все ради того, что еврейская община готова делать все, чтобы «нашлись какие-то мирные решения», подразумевая ситуацию на Украине.

Фото: Пресс-служба Кремля

«Талмуд говорит, что тот, кто спасает жизнь одного человека, — как будто он спас весь мир, и мы ценим жизнь каждого человека. Поэтому еще раз я повторяюсь: мы как еврейская община, думаю, не только в России, а во всём мире, готовы делать всё, чтобы нашли какие-то мирные решения», — указал он.

Может быть, наш народ больше всех понимает, что такое страдание, поэтому мы готовы делать все, чтобы действительно в мире были только покой, мир, и люди жили хорошей жизнью. Берл Лазар

Свадьбу свое дочери с сыном главного раввина Одессы и юга Украины Берл Лазар пока никак не комментировал.

Раввин Одессы Авррам Вольф: что о нем известно Авраам Вольф — главный раввин Одессы и Юга Украины. Входит в совет директоров фонда «Еврейская сеть помощи Украине» (Jewish Relief Network Ukraine). Основали JRNU в 2022 году, местом регистрации стал американский штат Аризона. Фонд позиционирует себя как крупнейшую еврейскую гуманитарную организацию на Украине. На сайте JRNU всем желающим предлагается сделать пожертвование для покупки продуктовых наборова, либо оплатить лекарства и экстренную медпомощь нуждающимся.

Помимо Вольфа, в состав совета директоров этого фонда входят еще пять человек.

Фото: Стоп-кадр видео Youtube

Брат Авраама Биньямин Вольф с марта 2004 года является главным раввином Севастополя, а в 2018-м получил российское гражданство. Еще один брат — Йосиф Вольф — служит главным раввином Херсона и Херсонской области. Ни для кого не секрет, что раввин Одессы занимает антироссийскую позицию. Более 10 лет как минимум. Одним из поводов для этого, как напомнил «МК», стало осквернение местного еврейского кладбища. Неизвестные тогда нарисовали свастики на надгробиях, а на оградках оставили надписи «Правый сектор»** и известный экстремистский украинский лозунг. Извиняться перед Вольфом тогда приехал один из главарей «ПС»**, заверивший, что их группировка якобы не при делах. А через какое-то время Авраам начал рассказывать украинским СМИ о том, что случившееся на кладбище — сознательная провокация пророссийских сил. В 2022-м в интервью одесскому порталу «Думская» раввин утверждал, что так и не выучил украинский язык и не может читать украинские документы, но, по его словам, никогда не испытывал из-за этого никаких проблем. «И что, я хоть раз ощутил из-за этого какие-то неудобства или дискриминацию? Никогда и ни разу», — подчеркнул собеседник издания.

Фото: Yin Dongxun / Global Look Press

Также он счел Украину самой безопасной страной для еврея в мире.

Вот я живу в Одессе, у меня борода, шляпа. Я хожу по городу в еврейской одежде, у меня черный пиджак с цицес И при этом везде я чувствую себя абсолютно свободным человеком и в полной безопасности. Авраам Вольф

С его стороны тоже пока никаких комментариев по поводу женитьбы не было. Рано утром 13 февраля свои поздравления сторонам опубликовал МЕОЦ. «Мазаль Тов! От всей души поздравляем молодую семью и желаем им удостоиться построить прочный и вечный еврейский дом, основанный на Торе и заповедях», — пожелали в московском центре.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена. ** «Правый сектор» — запрещенная в России украинская террористическая организация.