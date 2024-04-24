В ЕС отказались отдать Украине системы ПВО: какие будут последствия для ВСУ | 360°

Эксклюзив 24 апреля 2024, 05:27 «Деньги на ветер». Запад разочаровался в Украине из-за провалов ВСУ Блогер «Голос Мордора»: союзники пожалели ПВО для Украины, но не самих украинцев РИА «Новости»

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Европейские союзники Украины, в том числе, Великобритания, Испания, Нидерланды и Польша отказываются передавать ВСУ свои системы ПВО. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала «360» предположил, что европейцы не хотят «выкидывать деньги на ветер», ожидая очередного провала ВСУ, поэтому предпочитают в конфликте с Россией «расходовать» самих украинцев, а не дорогостоящее вооружение.

Далее — его прямая речь.

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Издание Le Monde, со ссылкой на неназванного немецкого дипломата, сообщает, что некоторые страны Евросоюза, среди которых Великобритания, Испания, Нидерланды и Польша, отказываются предоставлять свои системы ПВО Украине.

Причины у всех разные. Например, Польша стремится сохранить свои возможности ПВО из-за близости к Украине и Беларуси.

С другими системами ПВО тоже не все ладно. Франция и Италия вроде бы согласны передать оружие Украине, но эти страны также испытывают большие трудности с поставкой систем SAMP/T. И когда эти трудности будут решены, пока неизвестно.

Получается, что проблемы у Украины с самым ключевым в нынешней ситуации вооружением, от которого зависит тыл и те же поставки оружия, обещанного в новых пакетах помощи.

РИА «Новости»

Сейчас НАТО и Евросоюз давят на Грецию, чтобы она оголила свое небо, но греки отчаянно сопротивляются, так как у них постоянное напряжение в отношениях с другим союзником по НАТО — Турцией.

Как мне кажется, основная причина отказа стран давать Украине системы ПВО — понимание того, что это выкидывание денег на ветер.

Украине уже было передано огромное количество зенитно-ракетных комплексов и боеприпасов к ним, как советского образца, так и новых западных, но на ситуацию это особо не повлияло. Более того — значительная часть этих систем просто уничтожена.

Получилось так, что Украина снова не может защитить свои ключевые объекты, не говоря уже о линии фронта. И в западных странах понимают, что если передадут Украине новые системы, их постигнет та же самая судьба. А стоят они запредельно дорого и этих денег очень жалко.

Возможно, какие-то системы ПВО дадут США в новом пакете, но сомнительно, что это будет что-то современное. Скорее всего, это будут устаревшие системы Hawk, которых у Штатов много на хранении, снятых с вооружения.

РИА «Новости»

Кроме того, ведется активный поиск ПВО в третьих странах, но вряд ли там удастся найти то, что смогло бы решить проблему Украины. Может, кто-то что-то и продаст, но опять же из списанного. Того, что есть на хранении.

Так что западные страны сами значительно нивелируют свою помощь, так как она может быть уничтожена из-за неприкрытого неба. Но это никого не смущает, потому что главная задача Украины — воевать пушечным мясом, пока оно еще есть в наличии.