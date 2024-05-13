Бездомным алкоголикам в США предлагают бесплатную выпивку: суть программы, минусы, мнение врача | 360°

Мир 13 мая 2024, 23:11 Деньги на ветер. Алкоголиков-бомжей в США предложили «лечить» бесплатной выпивкой Врач Шуров назвал «лечение» алкоголиков в США спиртным очень плохой историей Телеканал «360»

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Городские власти Сан-Франциско предоставляют бесплатные ежедневные дозы пива, водки и вина бездомным с алкогольной зависимостью. Это происходит в рамках малоизвестной пилотной программы. Такой метод не является лечением, но зачем же он нужен? Подробности — в материале 360.ru.

Суть программы

Сан-Франциско тратит на программу порядка пяти миллионов долларов в год. Медсестры предоставляют алкогольные напитки для «заботы» об уязвимых бездомных людях. Сама программа действует уже четыре года — она предназначена для ограничения количества употребляемого спиртного среди бомжей, сообщила газета Daily Mail.

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Медики осматривают пациентов и обычно подают им один-два напитка: рюмку водки или ликера, один стакан вина или три четверти пинты пива. Эксперты, участвующие в программе, заверили, что это на самом деле помогло уберечь бездомных алкоголиков от тюрем, госпиталей и даже смерти.

«До запуска программы те, кто употреблял алкоголь в чрезмерных количествах, были одними из самых активных клиентов экстренных служб в городе», — отметили авторы материала.

Бездомных размещают на территории заброшенного отеля. Изначально им предоставляли 10 коек, но с 2020 года программу расширили. Теперь там есть 20 коек для алкозависимых.

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Реакция общественности и экспертов

Вероятно, проект поднимает настроение среди бездомных. Но жители города, которые узнали о программе совсем недавно, считают, что власти спускают деньги налогоплательщиков на ветер.

Председатель консультативного совета «Армии спасения Сан-Франциско» Адам Натан задался вопросом, зачем давать спиртное алкоголикам.

«Все это очень странно для меня и просто кажется неправильным. <…> Где во всем этом выздоровление?» — написал Натан в соцсети Х.

Бездомность и смерти от передозировок преследовали Сан-Франциско в прошлые годы. Критики утверждают, что подобные программы лишь способствуют сохранению зависимости. «Армия спасения» выступила за полное воздержание от алкоголя и раскритиковала власти за трату государственных средств на эту инициативу.

Натан посетил бывший отель, где реализовали программу. Его потрясло увиденное.

Я не врач и не эксперт по вопросам наркополитики. Но я налогоплательщик. Когда была одобрена эта программа по борьбе с алкоголизмом? Где проходили общественные слушания? Почему это спрятано в старом отеле? Кто утвердил бюджет в два миллиона долларов на это? Адам Натан глава консультативного совета «Армии спасения Сан-Франциско»

Похоже, что сам мэр Сан-Франциско Лондон Брид разошелся во мнении с местным департаментом общественного здравоохранения. По его словам, такой метод только усугубляет ситуацию.

«Неужели мы просто будем вечно управлять зависимостями людей с помощью долларов наших налогоплательщиков? <…> Я думаю, мы должны потратить эти деньги на детоксикацию и восстановление», — заявил мэр в интервью газете San Francisco Chronicle.

По данным Daily Mail, профессор школы медсестер Калифорнийского университета в Сан-Франциско Шеннон Смит помогала организовать программу. Она объяснила, что ее цель заключается в стабилизации количества алкоголя, употребляемого бездомными, «чтобы они не пили беспробудно или бросили пить, и у них не было судорог». Затем нужно выяснять, что делать дальше.

Представители общественного здравоохранения выступили в защиту программы. Чиновники подчеркнули, что проект фактически сэкономил городу 1,7 миллиона долларов в течение полугода. Официальные лица утверждают, что количество посещений вытрезвителей сократилось на 92%, а число обращений в неотложную помощь — на 70%.

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Минусы программы

Метод властей Сан-Франциско действительно не является лечением, рассказал 360.ru врач-нарколог Василий Шуров.

Это касается и метадоновой заместительной терапии, когда государство говорит наркоманам: «Мы не хотим, чтобы ты брал у наркомафии, зарабатывал преступлениями деньги. Приходи в аптеку, мы будем давать тебе сами. А если метадоновая наркоманка забеременеет, мы ей дадим двойную дозу, чтобы у нее ломка не началась, мы же добрые».

«Поэтому очень плохая история. Началась она с ковидных времен, <…> чтобы маргиналы не вызывали лишний раз парамедиков и полицию, не распространяли заразу, их поселили в гостинице и поили алкоголем, чтобы они не взбунтовались, не расползлись. Вот сейчас очевидно, этот метод продления болезни признан эффективным», — подчеркнул врач.

На таких программах можно своровать много денег. Бездомным предоставляют номер в гостинице, еду и напитки. Большую часть средств можно списать на эту историю, и затраты никто не проконтролирует.

Потому что это не вылечивание. Мы не понимаем, какой критерий: они похмелили 100 человек или 10 тысяч, ну и плюс это, действительно, не лечение. Василий Шуров врач-нарколог

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Когда человеку плохо, возможно, он переживет это состояние под алкоголем. Но потом вернется на улицу и продолжить употреблять спиртное.

«Я так понимаю, это способ все эти маргинальные элементы поддержать в болезни и способствовать их скорейшей гибели, но никоим образом не лечить, ничего с ними не делать», — заключил специалист.

Алкоголики и курильщики оказались в группе риска по ускоренному старению мозга, выяснили ранее ученые Оксфордского университета. Причина нездорового пристрастия человека к спиртному может скрываться в нарушении микробиома кишечника, заявил микробиолог из Университета Тафтса в Медфорде Эндрю Дэй.