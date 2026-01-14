«Демоническая ведьма» с премией мира. Кто такая Мария Мачадо и почему она так бесит Трампа

Встреча президента США Дональда Трампа с оппозиционным лидером Венесуэлы Марией Кориной Мачадо пройдет уже 15 января, спустя почти две недели после похищения Николаса Мадуро. Отношение Трампа к гостье противоречиво: он заявлял, что Мачадо лишила его шанса на Нобелевскую премию мира. Но после отказа исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес подчиниться требованиям Вашингтона Белому дому нужна новая (удобная) фигура.

Карьера Марии Корины Мачадо

Уроженка Каракаса 58-летняя Мария Корина Мачадо выросла в обеспеченной семье. Ее отец Энрике Мачадо Сулоага владел компанией Sivensa, а мать Корина Париска Перес была известной теннисисткой. По образованию политик промышленный инженер, а также магистр в сфере финансов. Свою рабочую карьеру Мачадо начинала на моторных заводах, откуда ушла лектором в родной вуз. В 1994 году она основала фонд помощи бездомным детям и сиротам. Эта работа дала ей значительную популярность. Политикой она заинтересовалась после прихода к власти Уго Чавеса, резко изменившего курс страны. Мачадо стала соучредителем организации Sumate, занимавшейся наблюдением за выборами и мобилизацией волонтеров.

Фото: Pedro Rances Mattey / www.globallookpress.com

К началу 2000-х Венесуэла начала входить в острый политический кризис. Усиление роли государства в экономике, прежде всего в нефтяной компании PDVSA, вызвало сопротивление бизнеса, оппозиции и части военных. В 2002 году это привело к попытке государственного переворота, во время которого Чавес был временно отстранен от власти, но через 72 часа вернулся в президентский дворец. После неудачного восстания Sumate запустила подготовку референдума об отставке Чавеса. Оппозиция считала, что страна движется к диктатуре. Голосование прошло в августе 2004 года. Действующий президент сохранил власть, получив поддержку большинства избирателей. После парламентских выборов 2005 года Мачадо выступила с требованием сменить состав Национального избирательного совета, обвинив его в утрате доверия граждан. Оппозиция утверждала, что именно недоверие к избирательной системе стало причиной рекордно низкой явки.

Политическая деятельность Мачадо

В 2010 году Мачадо покинула Sumate и через два года стала депутатом Национальной ассамблеи Венесуэлы. В парламенте она открыто критиковала Чавеса и даже предложила ему провести публичные дебаты, но получила отказ. После проигрыша на праймериз оппозиционных кандидатов для выдвижения на пост президента Мачадо основала свою партию Vente Venezuela. Власти страны тут же обвинили политика в получении денег от США. После смерти Чавеса в парламенте вспыхнули протесты против назначения Николаса Мадуро исполняющим обязанности президента. Заседания сопровождались драками, в одной из которых Мачадо получила травмы. В 2014 году власти обвинили оппозиционного лидера и ее сторонников в подготовке покушения на Мадуро. Суд запретил Мачадо занимать государственные должности сроком на пять лет, фактически вытолкнув ее из официальной политики. Мачадо использовала накопленный опыт в общественной деятельности. Она собирала масштабные митинги, вела программу на радио и постоянно требовала от Мадуро уйти в отставку добровольно.

Фото: Jesus Vargas / www.globallookpress.com

Экономический обвал середины 2010-х, падение цен на нефть и санкции США лишь усилили позиции Мачадо как радикального критика режима. Она настаивала, что переговоры с властью бесполезны и лишь продлевают существование режима. В 2017 году Мачадо инициировала создание альянса Soy Venezuela, объединившего оппозиционные группы. Участников структуры начали преследовать, арестовывать и вынуждать к эмиграции. Президентские выборы 2018 года стали самыми спорными в истории страны. Николас Мадуро объявил себя победителем с результатом в 67% голосов. При этом никаких реальных противников на голосовании у него не было. США, Евросоюз и большинство стран Латинской Америки не признали результаты. После инаугурации Мадуро в январе 2019 года спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. В стране начались массовые протесты, однако силовой перелом так и не произошел. Армия осталась на стороне власти. Мачадо публично дистанцировалась от Гуайдо, обвинив его в нерешительности и ставке на переговоры. По ее словам, оппозиция упустила реальный шанс на смену власти.

Уход в подполье

В 2023 году Мария Мачадо одержала победу на праймериз венесуэльской оппозиции, чтобы стать единым кандидатом в президенты. До голосования ее не допустили. Генеральный прокурор Тарек Сааб тогда обвинил членов партии Vente Venezuela в попытке ограбления арсенала для нападения на губернатора одного из штатов. Верховный суд ввел официальный запрет Мачадо для выставления своей кандидатуры. Новым кандидатом от оппозиции стал Эдмундо Гонсалес Уррутиа, за которого она продолжила агитировать. После президентских выборов 2024 года Мачадо объявила, что уходит в подполье из-за угроз убийством со стороны властей. Она осталась в Венесуэле и выходила в прямые эфиры на белом фоне, чтобы не раскрывать свое местонахождение. В январе 2025 года оппозиционерка впервые за 14 месяцев появилась на публике во время очередного оппозиционного митинга: Стоя на крыше машины с флагом Венесуэлы Мачадо призывала сторонников не сдаваться.

Как Мачадо получала Нобелевскую премию мира

Фото: Yoshio Tsunoda / www.globallookpress.com

Церемония вручения Нобелевской премии мира стала еще одним открытым появлением Мачадо на публике. Она заявила, что смогла безопасно выбраться из страны при поддержке своих сторонников, которые помогли ей добраться через десятки блокпостов до побережья, откуда рыбаки ее доставили на карибский остров Кюрасао.

В операции принимали участие специалисты частной американской компании Grey Bull Rescue Foundation, которые занимаются вывозом задержанных или арестованных граждан США из стран по всему миру.

Во время торжественной церемонии вручения Мачадо заявила, что посвящает Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу, который намеревался получить эту награду. После похищения американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро оппозиционер призвала своих сторонников внутри и за пределами страны готовиться к полной смене власти и «строительству новой Венесуэлы». Впрочем, заявление Мачадо оказалось преждевременным. Американская операция по похищению Мадуро не привела к полной смене правительства, а временным главой государства стала вице-президент Делси Родригес.

Встреча Мачадо и Дональда Трампа

Встреча президента США и Марии Мачадо пройдет в ближайший четверг. CNN в преддверии этого напомнил, что сразу после операции по похищению Мадуро президент США заявил, что сомневается в том, что оппозиционер возглавит Венесуэлу, потому что у нее нет поддержки и уважения народа.

В ответ Мачадо предложила американскому лидеру забрать свою Нобелевскую премию мира. То, что разговор пойдет именно о награде и возможности усиления давления на оставшиеся власти Венесуэлы для окончательного слома режима, Трамп косвенно подтвердил в минувшую пятницу на встрече с руководителями нефтяных компаний. «Мне придется с ней поговорить. Я думаю, это очень мило, что она хочет прийти. И я понимаю, что причина именно в этом», — заявил американский лидер. Тут же Трамп добавил, что не видит никого, кто заслуживал бы Нобелевской премии мира больше, чем он сам.