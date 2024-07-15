В США совершили покушение на Дональда Трампа. Этому предшествовали восемь лет открытых разговоров американского истеблишмента о том, что в интересах демократии неугодный кандидат должен быть снят с гонки и даже убит. Американцы слышали, что если они настоящие демократы, то им не грешно и надавить на недостаточно демократичного кандидата. Итогом разлитой ненависти меньшинств к консервативным силам стала уверенность в безнаказанности. Даже пресса открыто писала, что Трампа нужно снять с дистанции любой ценой. Демократические процедуры — только для единомышленников. Для остальных — цензура, суды и пуля в лоб.

Кстати, вам это ничего не напоминает? Это же наш 1996 год! Отличие лишь в том, что у нас не догадались стрелять в Зюганова. Дивно видеть, как США разыгрывают карту из наших смутных 90-х. Байден против Трампа — это же Ельцин против Зюганова. Два доходяги с околонулевой поддержкой пытаются удержать власть, объявив общенародных кандидатов угрозой демократии.

Фото: Xin Hua/XinHua / Global Look Press

Открыли глаза Сегодня в России читают новости, следят за американскими выборами целые поколения людей, которые не помнят, как Дональд Трамп стал президентом, потому что в 2015–2016 годах были детьми. А мы помним, как он избирался. И как тогда американская демократия показала свое лицо. Потому что, столкнувшись с соперником, которого не могла побороть, она вдруг открыто объявила, что надо его просто убрать. Мы ведь как воспитывались в постсоветской России? С верой в американские выборы, в американскую политическую систему и американскую либеральную идею. Смотрели на Штаты с придыханием. Даже в тупых фильмах про Рэмбо мы видели светлую идею равенства и демократии.

Фото: Michael Nigro/Keystone Press Agency / Global Look Press

В 2016-м нам показали, что дела обстоят наоборот. И что у американской демократии есть клыки, кулаки, тысяча масок. Тот год стал важным в современной истории человечества вообще, потому что тогда в первый раз осмелились произнести вслух, что любого, кто угрожает демократии, можно и нужно отстранять от демократических выборов любым путем.

Вера в демократию кончилась, когда американские либеральные демократы поняли, что контролируют большинство СМИ и через соцсети могут управлять общественным мнением. Они встали во весь рост и вслух сказали, что в мире будет так, как решат они, потому что они лучше знают, ведь выступают за демократию.

Это был конец либеральной западной идеи. Мир увидел, что либерал считает важным и нужным только то, что соответствует его интересам, а демократические институты — придуманными для прихода к власти ультралибералов. Если появляется опасение, что народ в ходе демократических процедур выберет кого-то другого, либеральная демократия призовет его растоптать.

Фото: Maik Meyer/Keystone Press Agency / Global Look Press

Спасали демократию как могли Так и было с Трампом. Его избрание в 2016 году сопровождалось позором для боровшегося с ним американского истеблишмента. Опозорились тогда все. Конец прессе в США положили именно в 2016-м — местные журналисты, среди которых еще в конце 2000-х было модно гордиться отсутствием политических взглядов и полной нейтральностью вообще (множество журналистов тогда подчеркивали, что даже принципиально не голосуют), вдруг стали открыто работать на демократов и говорить, будто это и есть профессионализм. Произошел рывок.

Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency / Global Look Press

В Америке журналисты, медиамагнаты, политики фактически вслух произнесли, что во имя демократии и ее ценностей не стыдно и обмануть, а еще надавить, изгнать любой ценой и даже убить. Разговоры об убийстве Трампа шли уже тогда. «Убить и все» — спокойно могла в эфире CNN сказать какая-нибудь чернокожая активистка или журналист из числа секс-меньшинств. Я даже помню разговоры о том, что убить Трампа — долг демократов.

Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency / Global Look Press

Тогда мы впервые услышали термин «эффект мыльного пузыря». Когда Facebook* придумал применять рекомендательные технологии и показывать людям только антитрампистские посты и статьи, в результате чего человек впадал в иллюзию, будто вокруг только сторонники Хиллари Клинтон. Цукерберг гордился тем, что «спасает демократию». Правда, когда Трамп победил и Цукерберга вызвали в конгресс на слушания о вмешательстве в выборы, он немного струхнул. Однако на следующих выборах все началось по новой.

Когда Трамп соревновался с Байденом, людям прямо сказали, что демократия не для всех, а только для тех, кто разделяет интересы конкретных демократов. Остальные должны быть удалены с гонки и зацензурированы. Само собой, чтобы спасти демократию.

Прокурор поддержит Покушение на Трампа, даже если его совершил одиночка, плод именно той новой реальности, в которой американская демократия объявила, что ее ценности распространяются только на политиков, которые разделяют интересы конкретных сторонников демократов. В общественном мнении создали ситуацию для карт-бланша. Своими многолетними разговорами, действиями, угрозами американский леволиберальный истеблишмент легитимизировал, то есть сделал не зазорной саму мысль о том, что ради демократии не грешно и убить. Сначала американцы, а за ними и весь мир узнали, что ради пресловутых демократических ценностей можно поступиться журналистской этикой, ведь журналисты стали агитаторами за партию демократов. Затем они узнали, что ради демократии можно ввести цензуру — так сделали Facebook* и Twitter.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / Global Look Press

Ну, а под занавес американцы прямо с экранов телевизоров услышали, что того, кто угрожает демократии, можно и нужно убить. Чтобы, само собой, спасти демократические институты. А как иначе?

Для мира такая череда открытий обернулась разочарованием в американской либеральной идее, для американцев — моральной готовностью к политическому убийству, а для Трампа — покушением. Если бы стрелок не слышал каждый день на протяжении сознательных лет своей недолгой жизни, что ради демократии нужно убивать, если бы ему это не показывали с утра до вечера в телевизоре, пошел бы он стрелять? Учтите, что в стране смертная казнь. И лишь с прошлого года большинство штатов перешли на гуманный ее способ — инъекции. До того преступников жарили на электрическом стуле. Думаю, мысль, что само государство, аппарат, управляемый сторонниками свирепой демократии, желает Трампу смерти, существенно могла мотивировать убийцу, например, внушив ему надежду, что все — от обвинения до судьи — поддержат его и не осудят на смертную казнь.

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Проигнорировали ли бы сообщения очевидцев о человеке с винтовкой полицейские, если бы не слышали изо дня в день на протяжении восьми лет, что того, кто может победить демократов, ради демократии нужно убрать любой ценой? Может, полицейские были убежденными демократами и слушателями телешоу о гендерном равенстве, на котором гендерные активисты восемь лет внушали им, что Трампа нужно уничтожить?

Ну чисто наш 1996-й! Ничего вам эта предвыборная гонка не напоминает? Вспомните нашу собственную историю. 1996 год! Рейтинг Ельцина на начало года, по некоторым данным, был даже не 6%, а 4%. Рейтинг Зюганова при опросе, если завтра выборы и только два кандидата, составлял до 90%.

Фото: Борис Ельцин в Уфе, конец мая 1996 года / РИА «Новости»

Ельцин — тоже действующий президент, тоже продвигающий либеральную повестку. У него тоже проблемы с головой, здоровьем и много с чем еще. Против него тоже выступает кандидат, ассоциирующийся с возвратом к старому. В нашем случае Зюганов олицетворял консерватизм и ретроградство.

Для либеральных журналистов, политтехнологов, политконсультантов и политиков Зюганов воплощал красную угрозу. И тогда, в 1996 году, они приняли решение бороться с ним всеми методами. В ход пошли админресурс, обман, даже хотели отложить выборы. Представляете? Увидели, что Ельцин их не выиграет, и решили: та-ак, это угроза демократии, надо выборы отменить…

Все тогда пошло в ход. Звезд грузили самолетами и возили с агитацией по стране. Во имя демократии скрыли от народа состояние здоровья Ельцина. Один в один. Шпарят, что называется, как по писаному. Сейчас уже раскрыты многие секреты той предвыборной кампании, а бывший президент Дмитрий Медведев вроде бы даже намекнул, что выборы 1996 года были нечестными. Так вот, теперь известно, что тогда с Ельциным работали американские специалисты. Может, эти люди, отточив мастерство в России, нашли ему применение на родине?

Фото: Геннадий Андреевич Зюганов, лидер КПРФ, в рабочем кабинете 4 июля 1996 года, на следующий день после выборов / РИА «Новости»

Смотреть на то, что происходит в США, тяжело. Меня порой разрывает от горького смеха. Наш 1996 год — это мрачные времена, дикий ренессанс Средневековья, битва олигархата, нищее население, голодная пресса, услужливо ложащаяся под любой мешок с деньгами. Мы сейчас рефлексируем по поводу нашего 1996-го. И даже самые отъявленные либералы признали, что тогда была совершена ошибка. Бежавший из России Михаил Зыгарь** до отъезда успел выпустить книжку «Все свободны» о том, как, поправ принципы демократии, российские демократы в 1996 году ковали победу ради спасения этой самой демократии. Не Зюганов написал, не Володин, допустим, а сами либеральные демократы. И в книге высказались о своем вкладе в «становление демократии» именно те, кто тогда выборы обделывал.

Фото: РИА «Новости»

Мы как нация о своем позоре 1996 года сейчас говорим честно: был позор. Допустили, да. У нас даже Лолита Милявская раскаялась, что участвовала тогда в агитации — в книге есть ее интервью. Даже певице стыдно!

Вдруг в 2024 году американцы, на которых мы столько лет равнялись, принимаются в духе нашего постыдного прошлого так же позориться и идут на все ради удержания власти, игнорируя волю населения и объясняя свое решение попрать ее некими интересами свободы и демократии. Точь-в-точь как у нас, только что тогда в Зюганова не стреляли.

В Штатах на демократию напирают необольшевики, поддерживаемые капиталом, у нас ельцинской властью был капитал под личиной умеренного либерализма Ведут себя одинаково. Кто бы рассказал сейчас американцам, что мы все это уже видели и что, более того, технологии удушения демократии во имя ее же самой обкатывали на нас. Может, жители США тогда очнутся? При покушении на Трампа погиб типичный американец: отец семейства, бывший пожарный, белый мужчина умеренно консервативных взглядов. Закрыл собой семью от пули молодого демократа, для которого демократические ценности оказались превыше демократических принципов и даже человеческой жизни.

Фото: IMAGO/Richard B. Levine / Global Look Press

Представителю настоящей глубинной Америки снесло пулей голову. Кровавая аллегория на американскую современную демократию, которая ради этой самой демократии готова растоптать любого. А также обмануть, посадить, подкупить и даже убить. Феномен Трампа интересен прежде всего тем, что вскрыл несостоятельность американской либеральной идеи. Оказалось, что она предусматривает главенство права только для единомышленников. Для всех остальных — насилие и смерть.

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