О том, что современный европейский либерализм, густо приправленный глобализмом и прогрессивной повесткой, все больше напоминает тоталитаризм — и по сути, и зачастую по форме — или даже откровенный нацизм, не говорит в последнее время только ленивый.

Вот и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, посетивший Грузию, где результаты парламентских выборов оказались не такими, какими их хотели бы видеть в ЕС и США, отметил: «Обсуждения выборов в Европе не следует принимать за чистую монету, ибо когда побеждают либералы, Брюссель провозглашает это победой демократии, но когда побеждают консерваторы, внезапно о демократии не может быть и речи. Это стало нормой». Впрочем, отношение «истинных» европейских демократов к странам «молодой» или даже «незрелой» демократии хорошо известно — какую бы дичь ни творило местное руководство, вплоть до политических репрессии и даже войны, Европа будет закрывать на это глаза. Но ровно до тех пор, пока у власти там воспитанники западных НКО. Стоит же в результате даже максимально прозрачных демократических процедур на очередных выборах победить евроскептикам, любой их шаг и даже сама победа тут же объявляются угрозой демократии, поворотом к диктатуре и авторитаризму.

Фото: Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Zhao Dingzhe/XinHua / Global Look Press

Схема эта, являющаяся фактически отголоском колониального мышления, существует давно. Среди политологов-острословов она получила название «демократия — это власть демократов».

Но в том-то и дело, что ранее подобный подход никогда не применяли в рамках самого Евросоюза. Не применяли — пока перед нынешним руководством ЕС не замаячила реальная угроза провала их ультралиберального проекта.

В последнее время в странах Европы все чаще поддержку избирателей получают консервативные и, как правило, крайне евроскептически настроенные партии. Так было в Нидерландах, Австрии, Италии, в свое время в Польше, не так давно на земельных выборах в Германии и даже во Франции. Где-то путем нехитрых манипуляций с законом угрозу европейского раскола удается купировать, но где-то, как в той же Венгрии, ставшей поистине бельмом на глазу главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, никакие методы давления и хитрые схемы не помогают. Приходится переходить к более радикальны мерам.

Фото: Виктор Орбан и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен (на переднем плане). Philipp von Ditfurth/dpa / Global Look Press

По словам Орбана, действующее руководство ЕК в союзе с главой Европейской народной партии Манфредом Вебером готовят заговор против законных властей Венгрии, стремясь поставить в Будапеште более лояльное правительство, готовое на любой окрик самопровозглашенного «еврофюрера» фон дер Ляйен ответить jawohl — «так точно». Как написал венгерский премьер в социальной сети Х, Брюсселю уже удалось провернуть подобную операцию в Польше, теперь на очереди Венгрия, граждане которой, убежден политик, не позволят этому произойти. Отметим, что подобные обвинения появились вовсе не на пустом месте. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что во время прошлого избирательного марафона в 2022 году власти США вложили миллионы долларов в венгерскую оппозицию, которая в результате все равно проиграла парламентские выборы.

Фото: Парламентские выборы в Грузии. Aleksey Belkin/news.ru / Global Look Press

Ту же картину сегодня наблюдаем в Грузии, результаты выборов в которой местная прозападная оппозиция пытается поставить под сомнение. Впрочем, шансов на успех у нее не то чтобы много. Точнее, их почти нет. И дело даже не в чистоте прошедшего голосования, а в том, что у европейских и американских глобалистов нет ни времени, ни ресурсов тушить консервативные «пожары» по всему миру. Им бы в своем доме разобраться.