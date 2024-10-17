Дело одной спички. Станет ли Корея жертвой всеобщей нервозности?

С Корейского полуострова продолжают приходить тревожные новости. Два дня назад стало известно, что Генштаб Корейской народной армии принял меры для полного физического разрыва в восточном и западном районах южной границы автомобильных и железных дорог, соединенных с Южной Кореей.

«Это неизбежные и законные меры, исходящие из требований Конституции, определившей Республику Корею абсолютно враждебным государством, и серьезной обстановки безопасности, которая доходит до грани непредсказуемой войны из-за серьезной военно-политической провокации враждебных сил», — так прокомментировало Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) физическое уничтожение транспортных путей межу двумя частями Кореи. Вчера агентство Reuters сообщило, что на фоне напряженности только за последнюю неделю Пхеньян мобилизовал до 1,4 миллиона собственных граждан. Впрочем, сами северокорейские власти говорят не о мобилизации, а добровольцах, которые «изъявили желание вступить в армию на фоне очередного обострения на границе с Южной Кореей».

«Более 1,4 миллиона молодых людей изъявили желание вступить и возвратиться в Народную армию. Во всей стране царит воля к наказанию подонков Республики Кореи, нарушивших суверенитет и безопасность нашей священной республики. <…> В случае войны Республика Корея будет уничтожена. Поскольку она хочет войны, мы готовы положить конец ее существованию», — добавили в ЦТАК. Судя по воинственной риторике, Север и правда готов начать войну с Югом, поводом для которой может стать появление в небе над Пхеньяном южнокорейских (по крайней мере, так считают власти КНДР) БПЛА, разбросавших над столицей пропагандистские листовки.

Фото: Испытательный запуск северокорейской ракеты / Global Look Press

Как заявил в этой связи северокорейский лидер Ким Чен Ын, это была «военная провокация», которая требует «немедленных военных действий» для формирования «военного сдерживающего фактора» в целях защиты суверенитета. Ну и дальше пошло-поехало. Сначала, как уже было сказано, КНДР подорвала два участка дорог, ведущих в Южную Корею, в ответ южнокорейские военные открыли огонь. Сеул и Пхеньян активно обмениваются обвинениями, все сильнее скатываясь к прямым угрозам.

Кто-то скажет: разве это повод к войне, подумаешь, дроны с листовками? Так и есть, по сути, конфликт не стоит и выеденного яйца.

Вот только на самом деле дроны тут ни при чем. Более того, вообще не имеет никакого значения, чьи они — южнокорейские или какие-то залетные.

Фото: Лидер КНДР Ким Чен Ын. Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency / Global Look Press

И дело даже не в натянутых отношениях двух Корей (это, кстати, на заметку тем, кто продвигает для Украины «корейский сценарий»), дело в общей нервозности во всем мире, который уже некоторое время трясется в ожидании Большой войны.

Стараниями западных идиотов, которые не в состоянии смириться с утратой ими привилегированного положения, все мы реально живем как на пороховой бочке. И тут, как говорится, достаточно будет одной спички. Возможно, корейской.