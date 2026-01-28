Дефицит адекватности. Европа отказывается от российского газа, не предлагая ничего взамен
Евросоюз принял решение полностью отказаться от российского газа к концу 2027 года. За это проголосовали 24 из 27 государств ЕС. Документ согласовали еще в декабре и теперь окончательно утвердили. Согласно анализу Еврокомиссии, отказ не повлечет угрозу энергобезопасности ЕС. В Брюсселе считают, что на мировом рынке достаточно альтернативных поставщиков, а значит, резкого роста цен для потребителей быть не должно.
Правящие в Европе глобалисты продолжают быть верными избранному курсу на полный разрыв отношений с Москвой. Хотя подобные решения принимают не только в ущерб европейской экономике — с этим уже не спорят даже самые завзятые русофобы, — но и без четкого понимания, где искать иные источники газа или другого вида энергоносителей.
Заявление ЕК о том, что в «на мировом рынке достаточно альтернативных поставщиков», — это слова, брошенные в пустоту. Альтернатива, разумеется, присутствует, но по какой цене? И кто в итоге будет оплачивать русофобскую политику европейских элит, в принятом решении тоже не говорится.
Видимо, понимая это, ЕС оставил себе небольшую лазейку в виде «аварийной оговорки»: согласно ей, «если энергоснабжение какой-либо страны окажется под серьезной угрозой, Еврокомиссия сможет временно, сроком на четыре недели, разрешить ей продолжить закупки газа из России». Но все это, как вы понимаете, в пользу бедных.
Какие цели преследует Евросоюз, принимая подобные решения? Официально — ограничить доходы России от продажи природного газа. Как отметили журналисты немецкого издания Bild, несмотря на санкции, Москва продолжает зарабатывать на поставках энергоресурсов.
«По данным Евростата, в первом полугодии 2025 года ЕС импортировал российский сжиженный природный газ почти на 4,5 миллиарда евро, а трубопроводный газ в 2024 году — на 15,6 миллиарда евро. Для сравнения, импорт газа из США за тот же период составил 19,1 миллиарда евро», — отметили авторы статьи.
«Газ из США» — вот, видимо, тот самый альтернативный источник, который, кстати сказать, в определенный момент может перестать быть реальной альтернативой. Согласно планам Вашингтона, одним из условий мирной сделки по Украине должно стать возобновление поставок в Европу газа из России, но уже при посредничестве США, за которое европейцам придется заплатить.
И кому они в итоге сделают хуже своим отказом брать газ напрямую из России — вопрос, разумеется, риторический.
Но даже если этого не произойдет, надвигающаяся монополия США на европейском газовом рынке, как показывают последние события, ничего хорошего Европе не сулит. Более того, в итоге ситуация для них может стать даже хуже, чем прежде. Так что же делать? Предпринимать необходимые меры, чтобы этого избежать. Какие? У европейцев готов ответ.
Вы думаете, они решат вернуться к атомной энергетике? Об отказе от нее на днях уже сожалел канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Или забить на зеленый переход и на всю мощь раскочегарить угольные тепловые станции? Слава богу, своего угля в Европе пока хватает.
Нет, вместо этого предлагается еще больше денег вложить в ветряки, показавшие свою полнейшую неэффективность в условиях острого дефицита энергоносителей, и продолжать молиться «зеленому богу» в расчете на то, что он им поможет. Назвать подобную стратегию адекватной может только абсолютно безбашенный оптимист.
В этом, пожалуй, главная проблема современной Европы — дефицит адекватности. Он в итоге и порождает все прочие дефициты.