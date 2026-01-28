Евросоюз принял решение полностью отказаться от российского газа к концу 2027 года. За это проголосовали 24 из 27 государств ЕС. Документ согласовали еще в декабре и теперь окончательно утвердили. Согласно анализу Еврокомиссии, отказ не повлечет угрозу энергобезопасности ЕС. В Брюсселе считают, что на мировом рынке достаточно альтернативных поставщиков, а значит, резкого роста цен для потребителей быть не должно.

Правящие в Европе глобалисты продолжают быть верными избранному курсу на полный разрыв отношений с Москвой. Хотя подобные решения принимают не только в ущерб европейской экономике — с этим уже не спорят даже самые завзятые русофобы, — но и без четкого понимания, где искать иные источники газа или другого вида энергоносителей.

Заявление ЕК о том, что в «на мировом рынке достаточно альтернативных поставщиков», — это слова, брошенные в пустоту. Альтернатива, разумеется, присутствует, но по какой цене? И кто в итоге будет оплачивать русофобскую политику европейских элит, в принятом решении тоже не говорится.

Видимо, понимая это, ЕС оставил себе небольшую лазейку в виде «аварийной оговорки»: согласно ей, «если энергоснабжение какой-либо страны окажется под серьезной угрозой, Еврокомиссия сможет временно, сроком на четыре недели, разрешить ей продолжить закупки газа из России». Но все это, как вы понимаете, в пользу бедных.