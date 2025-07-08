Сегодня 18:15 Даже у Запада слюни текут от МТК «Север — Юг». Чем так примечателен проект России и Ирана Независимый аналитик Станкевич назвал коридор «Север — Юг» выгодным всему миру 0 0 0 Фото: Грузовые вагоны на перегоне. Wu Zhizun / www.globallookpress.com Мир

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Возобновилось строительство последней части международного транспортного коридора «Север — Юг». Он помог России и ее союзникам найти новые пути, неподконтрольные западным санкциям. Даже не слишком дружественные страны стараются не упустить свою выгоду в этом проекте. Подробнее о МТК и его плюсах в материале 360.ru.

Что такое МТК «Север — Юг» Осенью 2000 года в ходе второй Евроазиатской конференции по транспорту в Санкт-Петербурге Россия, Иран и Индия договорились о постройке международного транспортного коридора «Север — Юг». Позднее к проекту присоединились Оман, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Сирия, Турция, Таджикистан и Киргизия. «Север — Юг» проходит по трем маршрутам: транскаспийскому — с использованием портов России и Ирана, западному — через Азербайджан, восточному — через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. МТК включает в себя морские, автомобильные и железнодорожные пути.

Фото: Контейнеры ожидают погрузку. Li Bo / www.globallookpress.com

По территории России протяженность МТК составляет 2513 километров: Бусловская — Санкт-Петербург — Москва — Рязань — Кочетовка — Ртищево — Саратов — Волгоград — Астрахань. Далее он соединяет страны Каспийского региона, Персидского залива, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии. Основные преимущества коридора в том, что он как минимум в два раза сокращает путь перевозки. А стоимость транспортировки контейнеров ниже по сравнению с расходами на привычных морских путях. Но главное — МТК независим от Запада. На него не распространяются санкции: можно спокойно и быстро перевозить нефть, газ, древесину, зерно и другие товары.

Фото: Грузовые ж/д перевозки. Ding Lei / www.globallookpress.com

Будущее МТК «Север — Юг» Россия и Иран в 2023 году подписали договор о строительстве железной дороги между городами Решт и Астара, протяженностью более 160 километров. Этот последний недостроенный участок западной части МТК, который также называют «Персидский коридор», доставил строителям немало трудностей из-за разницы в ширине железнодорожной колеи. В нынешнем году обе страны активизировали строительство МТК «Север — Юг». Тем более что в январе Россия и Иран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, включая политическую, экономическую и военную сферы сотрудничества на ближайшие 20 лет. В будущем Москва планирует реализовать проект Арктического полигона железных дорог, чтобы у коридора «Север — Юг» появились новые точки выхода в Арктику. Об этом 27 марта 2025 года заявил президент Владимир Путин на VI Международном форуме «Арктика — территория диалога».

Фото: Президент России Владимир Путин на на VI Международном форуме «Арктика — территория иалога» / Пресс-служба Кремля

Новый коридор нужен всем Сегодня между Россией и Азербайджаном несколько напряженные отношения. Однако последний никак не должен помешать строительству, отметил в разговоре с 360.ru политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

Баку тоже заинтересован, чтобы транспортный коридор был достроен. Дело в том, что это кратчайший и в будущем самый насыщенный путь с Южного Кавказа к Индийскому океану. То есть к самым перспективным рынкам Южной Евразии. Ничего более выгодного в мировой торговле нет до сих пор. Сергей Станкевич

Главным тормозом было отсутствие железной дороги по территории Ирана. Поэтому все грузы скапливались, упирались в тупик. Торговля шла, что называется, по чайной ложке, если сравнивать с потенциалом, пояснил аналитик. А переговоры на эту тему длились годами: правительство Тегерана почему-то не очень торопилось. Вероятно, все изменил военный конфликт с США.

Фото: Разрушения после авиаудара по Тегерану, 29 июня 2025 года. Xinhua / www.globallookpress.com

«Надеюсь, все железнодорожные силы будут брошены на это строительство, ведь „Север — Юг“ крайне необходим для нескольких десятков государств, чья экономика может получить очень большую выгоду, как только он заработает», — сказал Станкевич. Обычно все, что объединяет Евразию, дает ей быстро экономически подняться, встречается без восторга на уровне правительств западных стран, отметил аналитик. Однако очень многие коммерческие и промышленные компании Западной Европы с огромным интересом смотрят на возможности нового МТК. «Перемещение через Средиземное море, Суэцкий канал, попадание в военную зону в Красном море и Ормузском проливе — это все более рискованный путь. Вокруг Африки — долго и дорого. Получить такой торговый коридор, напрямую ведущий к рынкам Азии, для многих промышленных и коммерческих компаний Европы — очень соблазнительный вариант», — заверил Станкевич.