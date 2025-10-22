22 октября 2025 23:51 Даром получить не вышло. Как Зеленский обманул наивных украинцев новостью о поставках Gripen Обозреватель Цыгикало: Швеция поставит Украине Gripen ради собственной выгоды 0 0 0 Фото: Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Мир

Авиация

Владимир Зеленский

Истребители

Швеция

Международные отношения

Переговоры

Оружие

Украина договорилась со Швецией о закупке до 150 шведских истребителей Gripen. Немедленных поставок Владимир Зеленский не добился, но поспешил заверить, что эта сильная авиационная платформа позволит выполнять большой спектр задач. Самолеты начнут передавать примерно через три года, а киевский режим снова выдает сомнительную перспективу за большую победу.

Украина рассчитывала получить истребители даром За истребителями Зеленский прибыл с необъявленным визитом. Он подчеркивал, что одной из ключевых тем переговоров с премьер-министром королевства Ульфом Кристерссоном станет усиление оборонных возможностей Украины. «Рассматриваем самолеты JAS 39 Gripen как один из самых эффективных элементов этого и рассчитываем на получение первых уже в 2026 году», — подчеркнул он в Telegram-канале. Однако на итоговой пресс-конференции Кристерссон заявил, что поставка первой партии возможна через три года. Речь идет о 100-150 истребителях. «Это начало долгого пути, но он приближает нас к крупной экспортной сделке», — сказал он. По словам шведского премьера, заключенные договоренности не предусматривают каких-либо новых пожертвований, а лишь долгосрочное сотрудничество в сфере противовоздушной обороны. Изначально Украина рассчитывала, что получит самолеты даром.

Интересно Новейший многоцелевой истребитель четвертого поколения JAS Gripen E разработала шведская оборонная компания Saab. По характеристикам он схож с Eurofighter Typhoon и F-16. Отличия модификации E — новый радар с активной фазированной решеткой, новые двигатели и увеличенная дальность полета. Новейший многоцелевой истребитель четвертого поколения JAS Gripen E разработала шведская оборонная компания Saab. По характеристикам он схож с Eurofighter Typhoon и F-16. Отличия модификации E — новый радар с активной фазированной решеткой, новые двигатели и увеличенная дальность полета.

Зеленскому также устроили экскурсию по территории аэропорта Линчепинга, частично принадлежащего Saab, и показали истребители. Снимки из воздушной гавани опубликовал офис президента Украины: на одном из них главу киевского режима усадили в Gripen и продемонстрировали панель управления.

Фото: офис президента Украины

Почему Швеция не экспортирует Gripen Обозреватель военной авиации Николай Цыгикало в беседе с 360.ru отметил, что для Швеции как для страны с населением около 10 миллионов человек разработка собственных истребителей — уникальное явление. «Gripen — вполне современные хорошие самолеты. В любом случае они могут поражать цели, вести какие-то боевые действия. Когда мы говорим об истребителях, люди часто впадают в крайности, мол, этот самолет может все уничтожить. Но в небе такая задача редка», — сказал он. Со стандартными протоколами Gripen, по словам эксперта, справится. По своим характеристикам он более или менее соответствует F-16.

Это хорошее шведское оружие. И, конечно, послужит тем, кто его будет эксплуатировать. Нормальный истребитель. Николай Цыгикало

Экспортом Gripen, добавил Цыгикало, Швеция не занимается — для таких целей нужны большие масштабы производства, — но потребности собственных вооруженных сил удовлетворяет. Какой ситуация будет через три года, обозреватель прогнозировать отказался. «Непонятно, будет ли Зеленский, будет ли Украина существовать, будут ли боевые действия. Три года — слишком отдаленный срок. Больше похоже на некое политическое решение», — допустил собеседник 360.ru. Цыгикало также напомнил о практичности шведов и заметил, что при гарантии прибыли он произведут и честно поставят самолеты.

Фото: Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Зачем Зеленскому шоу со шведской сделкой Первый и главный вопрос — на кого лягут обязательства по оплате такого огромного количества истребителей для Украины. Непонятно и то, как будет проходить подготовка летчиков. «Насколько можно судить, на данный момент в Европе идет подготовка максимум 10-20 человек ежегодно для парка истребителей F-16 и Mirage 2000», — указал Telegram-канал «Милитарист». С этим мнением согласился и военный корреспондент Александр Коц, заметив, что на те же F-16 и Mirage экипажи набирали по всей стране, а теперь ВСУ придется переучиваться на шведскую технику.

Фото: Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Однако наигранная радость Зеленского вполне объяснима, сказал 360.ru украинский политик и участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

Зеленский — классный артист, это надо признать. Лицедей от черта. Так вот он радуется так, чтобы радовались на Украине. Владимир Олейник

Аналогичным образом глава киевского режима вел себя и при передаче Abrams, и когда выпросил F-16. Недавно Зеленский ликовал по поводу ракет Tomahawk. И все для того, чтобы поддержать некий жар надежды: мол, стоит немного подождать, и Украина сожмет мощный воздушный кулак для удара по России.

«Чтобы внутри Украины подогреть фальшивый тезис о победе, Зеленский так радуется — он это умеет», — сказал Олейник. Для реализации проекта, по его словам, необходимо сделать многое, в том числе обучить пилотов. К тому же, украинская аэродромная инфраструктура практически вся уничтожена. Где будут дислоцироваться самолеты, тоже неясно. «В Польше? А Украину станут использовать как аэродромы подскока? Россия этого не допустит. <…> Но надо красиво сыграть эпизод. <…> Убедить: ребята, держимся, три года надо. А там уже якобы все, дело пойдет веселее», — заключил политик.