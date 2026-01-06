Сегодня 19:34 Шансы Дании ничтожны — США приняли принципиальное решение. Что ждет Гренландию Политолог Фельдман назвал спекуляцией заявление Трампа о китайских кораблях 0 0 0 Фото: Egmont Strigl/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

Президент Дональд Трамп после военной операции в Венесуэле заявил, что США нуждаются в Гренландии. После этого несколько европейских государств выпустили заявления из-за притязаний Белого дома на остров. Какая судьба ждет Гренландию — в материале 360.ru.

Заявление Трампа о Гренландии После событий в Венесуэле и вокруг ее президента Николаса Мадуро Трамп заявил, что США нуждаются в Гренландии в связи с национальной безопасностью. «Нам нужна Гренландия в связи с ситуацией в национальной безопасности. Это стратегически важно. Вся Гренландия окружена российскими и китайскими кораблями. Нам нужна Гренландия, с точки зрения национальной безопасности, и Дания с этим сама не справится», — сказал Трамп. Гренландия представляет собой огромный остров, богатый природными ресурсами. Трамп еще в свой первый срок в 2019 году предлагал Дании продать регион США. За день до заявления Трампа жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью: «Скоро».

Реакция Европы на заявление Трампа Несколько стран Европы выпустили совместное заявление из-за притязаний Соединенных Штатов на Гренландию. «Гренландия принадлежит своему народу, а решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии, должны принимать только Дания и Гренландия, и только они», — следует из документа. Заявление выпустили Франция, Германия, Польша, Италия, Испания, Дания и Великобритания. Европейские лидеры подчеркнули, что безопасность в Арктике необходимо устанавливать совместными усилиями согласно принципам Устава ООН.

Тест для НАТО Риторика президента США свидетельствует о том, что от «покупки» Гренландии он может перейти к более агрессивны методам, сообщил Telegram-канал «Политтехнологи». «Для НАТО это серьезный тест: претензии на территорию союзника (Дании) могут подорвать альянс. В долгосрочной перспективе такие шаги рискуют изолировать США дипломатически, но укрепляют образ Трампа как решительного лидера среди его сторонников», — написали авторы поста. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен напомнила, что Гренландии и США — члены одного альянса. Она сослалась на пятую статью Устава: Гренландия — часть НАТО, она попадает под действие гарантий безопасности альянса. Действия Трампа таким образом провоцируют раскол в объединении. «Я должна сказать это США совершенно прямо. Совершенно бессмысленно говорить о необходимости для США аннексировать Гренландию. США не имеют права аннексировать ни одну из трех стран Содружества», — добавила Фредериксен. Она призвала Соединенные Штаты прекратить угрозы в адрес исторически близкого союзника, другой страны и народа, которые четко заявили, что они не продаются.

Судьба Гренландии предрешена? Судьба Гренландии выглядит предрешенной, заявил 360.ru кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. «В данном случае речь идет не о спонтанной прихоти Трампа, а о глубоко продуманном курсе на силовое переформатирование Арктического региона. Гренландия — ключевой геостратегический плацдарм, контроль над которым позволит США доминировать над Северным морским путем, монополизировать доступ к колоссальным ресурсам шельфа и разместить военные базы в непосредственной близости к территории России», — объяснил он. Общественность готовят к легитимации будущего захвата Гренландии.

Право сильного, возведенное в абсолют, — вот принцип, которым руководствуется Вашингтон. Как верно отметил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, США уже приняли принципиальное решение. Павел Фельдман

Фельдман назвал шансы Дании в одиночку сохранить суверенитет над Гренландией ничтожными. «Копенгаген столкнулся не с торговой сделкой, а с ультиматумом в духе колониальной эпохи XIX века. Единственный сдерживающий фактор — это твердая, единая позиция международного сообщества, прежде всего других арктических государств, включая Россию. Однако Запад, погрязший в двойных стандартах, вряд ли решится бросить вызов своему гегемону», — добавил эксперт.

Датское правительство серьезно воспринимает угрозу. Его реакция основана на четком понимании методов работы американской администрации. Даже союзники США по блоку НАТО не могут быть уверены в том, что не станут жертвами американской экспансии.

Тезис Трампа об «окружении Гренландии китайскими кораблями» — это классическая спекуляция, необходимая для оправдания собственной экспансии. США, стремящиеся к глобальному доминированию, проецируют свои имперские амбиции на Пекин. Миф о «китайской угрозе в Арктике» необходим Вашингтону для того, чтобы сплотить сателлитов вокруг «общей опасности» и получить карт-бланш на милитаризацию и захват арктического региона. Павел Фельдман

Арктика остается главным приоритетом для США, поэтому после гипотетической аннексии Гренландии американцы могут усилить давление на Канаду или попытаются отнять у Норвегии часть архипелага Шпицберген. В фокусе также остаются зоны традиционного влияния России и Китая: любая страна, обладающая стратегическими ресурсами, важным географическим положением или смеющая проводить независимую политику, может стать следующей «угрозой для демократии», предупредил профессор. «Логика ресурсного колониализма и силовой экспансии, которую США продемонстрировали в отношении Гренландии, является универсальной и будет применяться везде, где Вашингтон почует слабину или собственную выгоду. Колумбия, Мексика и Куба тоже находятся в списке потенциальных жертв, и им нужно всерьез задуматься о своей обороноспособности», — заключил Фельдман.