Теория заговора из СССР. Что такое «золотой миллиард» и почему в него верят

Владимир Путин, выступая на пленарной сессии клуба «Валдай», напомнил о пресловутом «золотом миллиарде». Разрыв между ним и остальным человечеством может привести не только к нарастанию политических противоречий, но и усугубит проблемы миграции, отметил президент России. Кого причисляют к «золотому миллиарду», кто его придумал и что случилось с автором самой известной теории заговора — в материале 360.ru.

Что такое «золотой миллиард» Если говорить попросту, то речь идет о некой мировой элите — группе сверхбогатых людей Запада. Они хитростью, обманом и преступлениями перераспределяют львиную долю благ и ресурсов планеты в пользу себя любимых и соотечественников, из которых и складывается «золотой миллиард». Словом, классическая теория заговора. Верящие в нее называют главными выгодополучателями развитые страны: США, Японию, Великобританию, Канаду, Австралию, Новую Зеландию и практически всю Европа. Считается, что тех, кто не попал в список избранных, ждет унизительная нищета, войны и массовый мор. А их земли и полезные ископаемые по праву должны достаться высшей расе.

Фото: Ernst Wrba / Global Look Press

Почему же именно миллиард? Некоторые ученые во второй половине XX века решили, что именно такое число людей наша планета может выдержать без истощения своих ресурсов. Поэтому нужно и даже необходимо контролировать рост населения. Причем во времена появления этих гипотез на земле уже было почти четыре с половиной миллиарда человек.

Интересно Британская благотворительная организация Population Matters в 2021 году вручила принцу Гарри и его супруге Меган Маркл награду в 500 фунтов стерлингов за решение не заводить больше двух детей и тем самым внести свой вклад в борьбу с перенаселением. Британская благотворительная организация Population Matters в 2021 году вручила принцу Гарри и его супруге Меган Маркл награду в 500 фунтов стерлингов за решение не заводить больше двух детей и тем самым внести свой вклад в борьбу с перенаселением.

Сегодня количество душ на планете давно перевалило за восемь миллиардов: если точнее, то нас как минимум 8 187 968 905. Обещанного в прошлом веке катаклизма, к счастью, не произошло. Теория «золотого миллиарда» осталась тем, чем была всегда, — теорией, не подтвержденной никакими реальными фактами, своего рода фантазией на тему. Но многие верят.

Кто придумал теорию о «золотом миллиарде» Идея о «золотом миллиарде» родом из СССР. В конце 70-х годов XX века ее предложил советский экономист, публицист, писатель и кандидат экономических наук Анатолий Цикунов. Под псевдонимом Анатолий Кузьмич он начал выступать с сеансами «черной маги и ее разоблачения». По версии Цикунова-Кузьмича, западная элита (читай: «золотой миллиард») изо всех злых сил стремится уничтожить СССР и Россию и ее жителей. Во всяком случае, именно этими происками некоторые граждане пытались объяснить падение уровня жизни обычных работяг, различные дефициты, дефолты и кризисы.

Фото: Анатолий Цикунов, декабрь 1990 года / Википедия

Экономист-теоретик безбожно выдергивал факты из неких документов ООН, данных Международного валютного фонда и Всемирного банка, с которыми не мог ознакомиться простой смертный и проверить контекст или даже просто наличие цитируемой статистики. Но в эпоху гласности и перестройки такие «жареные» истории печатали с удовольствием. Вот Цикунов и писал о глобальной цели «промышленно-финансовой элиты мира», о создании единого «мирового центра с централизованным распределением капиталов, товаров и рабочей силы». Публицист был уверен, что заговор ведущих капиталистических стран — того самого «золотого миллиарда» — возник в Берлине в 1884 году.

Фото: Берлинская конференция 1884 года, иллюстрация из немецкого журнала Illustrirte Zeitung / Википедия

Якобы именно тогда были приняты принципы «эффективной оккупации», когда любое государство обязано эффективно добывать сырье на своих территориях и пускать его в оборот. Если что-то не позволяет воплотить этот план, эксплуатировать ресурсы других стран, как свои собственные, чего уж. И так далее, и тому подобное: по сути, это срез политики почти любого сильного государства. О «золотом миллиарде» Цикунова заговорили. Правда, побочным эффектом славы для экономиста стало увольнение из Всесоюзного юридического заочного института (ныне это Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина). Впоследствии Цикунов перебивался небогатыми гонорарами за публикации и лекции. Не известно, какие «тьмы низких истин» он еще разоблачил бы перед публикой: в мае 1991 года, во время командировки в Нижневартовск, публицист скоропостижно умер.

Интересно Циркунова нашли мертвым утром в гостиничном номере. Тело находилось в кресле, рядом на столе лежало лекарство для сердца. Многие соратники публициста до сих пор уверены, что все это было сделано нарочно, чтобы милиция и врачи поверили в смерть от сердечного приступа. На самом деле, по версии сомневающихся, это было убийство, которые совершили западные лазутчики в порядке мести за обнародование истории с «золотым миллиардом». Циркунова нашли мертвым утром в гостиничном номере. Тело находилось в кресле, рядом на столе лежало лекарство для сердца. Многие соратники публициста до сих пор уверены, что все это было сделано нарочно, чтобы милиция и врачи поверили в смерть от сердечного приступа. На самом деле, по версии сомневающихся, это было убийство, которые совершили западные лазутчики в порядке мести за обнародование истории с «золотым миллиардом».

«Протоколы сионских мудрецов»* Идея о злодеях, вынашивающих план заграбастать чужую собственность, не нова. Больше того: редкая теория заговора обходится без таких сюжетных поворотов, достаточно вспомнить истории о рептилоидах. «Золотой миллиард» — явная калька с классики конспирологии под названием «Протоколы синонских мудрецов»*. Они появились в начале XX века как своего рода методичка заговора безземельных на тот момент евреев, планировавших прибрать к рукам мировое господство. Ни единого доказательства, что хоть один еврей проходил мимо во время написания этой брошюры, нет, но ею зачитывались и продолжают зачитываться все антисемиты мира.

Фото: Иллюстрация к «Протоколам сионских мудрецов»* на английском языке, 1920 год / Global Look Press

Американский промышленник Генри Форд спонсировал издание «Протоколов»* тиражом в полмиллиона экземпляров. Лондонская газета The Times настаивала на том, что это «подлинный документ еврейского заговора». Книга пользовалась большой любовью в фашистской Германии и в Италии при дуче Бенито Муссолини. Хоть авторы «Протоколов»* неизвестны, есть подозреваемые. Это инициатор — русский полицейский чиновник Петр Рачковский, а также автор текста — живший в Париже журналист Матвей Головинский. Жандарм был грозой народовольцев, его последним делом была вербовка инициатора «Кровавого воскресенья» попа-расстриги Георгия Гапона.

Фото: Действительный статский советник, глава заграничной агентуры Департамента полиции в Париже, вице-директор Департамента полиции в 1905–1906 годах Петр Рачковский / Википедия 1/3 Фото: Лишенный сана священник Русской православной церкви Георгий Гапон / Global Look Press 2/3 Фото: Французская карикатура на «Кровавое воскресенье» 22 января 1905 года — в этот день в Санкт-Петербурге солдаты расстреляли безоружную демонстрацию, которая под предводительством Георгия Гапона шла к Зимнему дворцу / Global Look Press 3/3

Журналист же был родным сыном «петрашевца» Василия Головинского, которого, как и писателя Федора Достоевского, приговорили к смерти, но затем помиловали. Головинский-младший поначалу работал в российской прессе, после 1900 года съехал во Францию и устроился в газету Le Figaro. Исследователи полагают, что там Головинский познакомился с Шарлем Жоли. Он был сыном Мориса Жоли, автора «Диалога в аду между Монтескье и Макиавелли», изданного в 1864 году. Именно с этого политического памфлета против Наполеона списаны «Протоколы»* практически один в один.

Интересно Статистика утверждает, что более половины россиян в возрасте 35 лет и старше верят в тайное мировое правительство. По их мнению, оно состоит из олигархов и миллиардеров богатейших семей вроде Ротшильдов и Рокфеллеров из Соединенных Штатов, Великобритании и стран Евросоюза. Чуть больше трети жителей России считают, что тайной глобальной власти не существует. Кроме того, активные пользователи интернета более чем в полтора раза чаще скептически настроены к конспирологическим теориям, чем телезрители. Статистика утверждает, что более половины россиян в возрасте 35 лет и старше верят в тайное мировое правительство. По их мнению, оно состоит из олигархов и миллиардеров богатейших семей вроде Ротшильдов и Рокфеллеров из Соединенных Штатов, Великобритании и стран Евросоюза. Чуть больше трети жителей России считают, что тайной глобальной власти не существует. Кроме того, активные пользователи интернета более чем в полтора раза чаще скептически настроены к конспирологическим теориям, чем телезрители.

Нарицательный «золотой миллиард» Хотя «Протоколы»* — беззастенчивый плагиат, они породили множество «потомков». Это и истории о всемирном правительстве, новом мировом порядке, Бильдербергском клубе, Комитете 300, масонах, иллюминатах и, конечно, «золотом миллиарде». Фанатов у всех хоть отбавляй, и тут нет ничего удивительного. Куда проще найти врага извне, чем признать собственную оплошность. Помните шутку про Обаму, что якобы мусорил в российских подъездах? Вот из той же серии. Трава на своей лужайке недостаточно зеленая не от того, что плохо следим за газоном, а потому что ее портят происки мировой закулисы.

Фото: Плакат, призывающий к сопротивлению Всемирному правительству / Википедия

Как ни горько это признать, проблемы с экономикой умирающего СССР и новорожденного демократического государства Российская Федерация были не в том, что Запад покупал отечественных чиновников, а в том, что многие чиновники той поры охотно продавались. Причем не «золотому миллиарду», а любому, кто поманит деньгой побольше. Возвращаясь к речи Владимира Путина на «Валдае», отметим, что выражение «золотой миллиард» прочно закрепилось в русском языке. Оно стало нарицательным именем для чванливой зарубежной элиты, рассуждающей про «европейский сад» и окружающие его «джунгли».

* В ноябре 2012 года брошюру «Протоколы сионских мудрецов» добавили в Федеральный список экстремистских материалов