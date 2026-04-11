Диалог после 10 лет молчания: что стоит за встречей Си с оппозицией Тайваня? Тавровский: диалог Си Цзиньпина с главой Гоминьдана не сузил Тайваньский пролив

Мир

Отношения

Оппозиция

Китай

Си Цзиньпин

Тайвань

В Пекин приехала лидер тайваньской оппозиционной партии Гоминьдан Чжэн Ливэнь для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. За время паузы, которая затянулась на 10 лет, отношения обострились из-за спора о независимости Тайваня, который Китай считает одной из своих провинций в рамках концепции единого государства. Зачем стороны снова сели за стол переговоров и как это скажется на риске вероятного конфликта, узнал 360.ru.

Как прошла встреча Си и Чжэн Ливэнь

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и лидера партии Гоминьдан Чжэн Ливэнь прошла 10 апреля в Доме народных собраний в Пекине. Китайские власти неоднократно приглашали лидеров тайваньской оппозиции, но все они отказывались от визита с 2016 года. «Лидеры двух партий встречаются сегодня, чтобы защитить мир и стабильность на нашей общей родине, содействовать мирному развитию отношений по обе стороны пролива и позволить будущим поколениям жить в светлом и прекрасном будущем», — заявил Си Цзиньпин в приветственном слове.

Он добавил, что Китай готов вернуться к диалогу с различными сторонами, включая Гоминьдан, подчеркнув, что объединение разделенных Тайваньским проливом соотечественников остается «исторической неизбежностью», к которой нужно прийти мирным путем.

Фото: Li Xiang/XinHua / www.globallookpress.com

Чжэн Ливэнь подтвердила, что «возрождение китайского народа является общим стремлением жителей острова и материковой части Китая». «Хотя народы по обе стороны Тайваньского пролива живут в разных системах, мы будем уважать друг друга и двигаться навстречу», — добавила председатель Гоминьдана. На пресс-конференции по итогам переговоров Чжэн Ливэнь заявила, что сохранение Консенсуса 1992 года и противодействие независимости Тайваня помогут избежать войны и дадут возможность совместной работы.

Почему Китай и Тайвань прервали отношения на 10 лет?

Контакты на высоком уровне прервались после избрания президентом Тайваня представителя Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь.

Она отказалась признавать Консенсус 1992 года — неформальную договоренность, по которой стороны признавали существование «одного Китая», но трактовали это понятие по-разному.

Фото: IMAGO/Jameson_Wu/ www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Такой консенсус Китаю и Тайваню давал возможность налаживать экономические и политические отношения, отодвинув вопрос о статусе острова на второй план. Пекин не признавал независимость Тайваня, чьи власти не соглашались с подобной позицией, но это не мешало диалогу. Политику Цай Инвэнь продолжил ее однопартиец Лай Циндэ, ставший президентом Тайваня в 2024 году. КНР неоднократно называла его сепаратистом из-за заявлений о сохранении статуса-кво в отношениях между островом и материковой частью Китая без официального провозглашения независимости и с отказом от объединения.

Тонкости китайской политики

Быстрого эффекта от визита лидера Гоминьдана Чжэн Ливэнь в Пекин ждать не стоит. Об этом в комментарии 360.ru заявил заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Юрий Тавровский. Он обратил внимание на одну тонкость, которую многие пропустили. «В сообщениях китайских СМИ подчеркивалось, что Си Цзиньпин встретился с ней как генеральный секретарь ЦК Компартии Китая, а не как председатель страны. Поэтому речь здесь идет о межпартийных отношениях. Потому что с точки зрения Пекина Тайвань является одной из провинций», — сказал Тавровский. Он добавил, что Гоминьдан вместе «Народной партией» имеет перевес в парламенте Тайваня в один голос и способен противостоять третьей силе — Демократической прогрессивной партии, к которой относится президент Лай Циндэ.

Этот визит в Пекин может привести к усилению тех сил на Тайване, которые считают, что с Китаем нужно объединяться мирным путем, а не провоцировать его, провозглашая сепаратистские лозунги, как это делает президент.

В любом случае, добавил эксперт, быстрого результата не будет. Но шансы на то, что Китай готов на военное решение, которого с опасением ждут на Западе, уменьшились. «Не надо переоценивать значение этой встречи. Она важна, потому что произошла впервые за 10 лет. Но Тайваньский пролив от этой встречи не станет уже. Он все равно останется достаточно широким», — пояснил Тавровский.

Фото: Wiktor Dabkowski / www.globallookpress.com

По его словам, ни Гоминьдан, ни Компартия Китая не собираются совершать каких-то резких шагов. Решение проблемы Тайваня — процесс, который должны решить люди, разделенные проливом.

«В будущем — пока неизвестно, близком или очень далеком, — произойдет мирное объединение, потому что этого требуют жизненные и бизнес-интересы обеих сторон», — добавил Тавровский. Эксперт отметил, что такой сценарий выгоден и России. Китай для нее — стратегический партнер, а Тайвань — деловой, с которым идет существенная торговля, куда едут учиться студенты, где выступают творческие коллективы, заключают сделки предприниматели. «Поэтому наш интерес очень велик, чтобы произошло мирное решение тайваньского вопроса. И встреча двух партийных руководителей — очень серьезный шаг в этом направлении», — подытожил Тавровский.

Фото: Ma Xinran/XinHua / www.globallookpress.com

Тайвань разочаровался в США?

Лидер Гоминьдана вернулась к переговорам с Китаем после провала США в ситуации с Ираном. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам и военный эксперт Евгений Михайлов. По его словам, политики острова поняли: американский соратник уступил позиции по многим направлениям.

Новый диалог между Тайванем и Китаем начался из соображений, что Америка уходит и становится слабой. США даже начали перенос производства чипов с острова к себе. Это говорит о том, что они оставят Тайвань, и там это прекрасно понимают.

Политолог допустил, что приехавшая в Пекин лидер Гоминьдана продемонстрировала готовность Тайваня войти в состав Китая и узнала, на какую самостоятельность остров может рассчитывать в таком случае.