26 июня 2026 20:23 Красивый жест: что стоит за потоком помощи Венесуэле — чистый гуманизм или скрытая выгода? Политолог Гуреев: США помощью Венесуэле пытаются сохранить инвестиции 0 0 0 Фото: Marcos Salgado/XinHua / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Даже недружественные страны присоединились к глобальным усилиям по ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле, унесшего сотни жизней. Что стоит этими жестами, какова роль ООН и США, разобрался 360.ru.

Кто и как помогает Венесуэле Государства по всему миру, включая Иран, Кубу и США, обязались оказать помощь в спасательных работах в Венесуэле после разрушительного землетрясения, сообщила газета The Guardian. «Это будет масштабно, это будет быстро и эффективно», — заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Солидарность также выразили страны Латинской Америки — Мексика, Бразилия, Сальвадор, Эквадор, Доминиканская Республика — и пообещали помочь пострадавшей стране. Кубинские медики уже были на месте происшествия и оперативно принялись спасать раненых. Европа тоже не осталась в стороне. Нидерланды пообещали выделить около двух миллионов евро на отправку спасателей с собаками и оборудованием. Испания и Франция заявили, что направят десятки специалистов, а Германия решила выделить шесть военно-транспортных самолетов. К этим странам присоединилась Швейцария, пообещавшая предоставить спасательные команды и собак. Представитель МИД Ирана Эсмаил Бакаи заявил о готовности оказать любую необходимую помощь и выразил солидарность с народом и правительством Венесуэлы. В списке желающих оказать поддержку оказался и Китай.

Фото: РИА «Новости»

Роль США Когда речь идет о помощь государств пострадавшей от стихии Венесуэле, сразу же стоит сказать о поддержке со стороны США, заявил 360.ru политолог Данила Гуреев. «Именно на их плечах будет идти помощь в вопросе пострадавших и восстановлении инфраструктуры. Возникает первый лаконичный вопрос: а для чего американцы вообще этим занимаются? Америка вроде не славится страной, которая раздает деньги налево и направо», — отметил он. На самом деле, в некоторых вопросах США действительно поступают довольно гуманно. Гуреев привел в пример крупный голод в СССР в начале XX века — тогда основным помощником в преодолении бедствия стали именно американцы.

Вроде бы, делалось это из гуманитарных целей, в вопросах собственного политического имиджа, в вопросах просто человеколюбия и христианского миропонимания. США действительно иногда выделяют деньги на то, на что могли бы не выделять в вопросах сохранения человеческих жизней, душ и так далее. Тут американцы, стоит отдать им должное, периодически действительно добрые люди. Но зачастую это отличная возможность зайти на рынок той или иной страны через гуманитарное воздействие.

Например, после выделения 150 миллионов долларов на реставрацию США попросят определенный процент от бизнеса, который есть в стране. «Но в случае Венесуэлы это, конечно, не так. Нужно помнить определенный исторический бэкграунд Венесуэлы, случившийся буквально пару месяцев назад — это вопросы свержения тогдашнего правительства, установления своего марионеточного и, де-факто, контроля за всем нефтегазовым рынком. Поэтому США выделяют 150 миллиардов не ради гуманизма, не ради дальнейших инвестиций, это вопрос сохранения собственных вкладов», — объяснил политолог.

Фото: РИА «Новости»

Сейчас наблюдаются определенные трудности на международном нефтегазовом рынке, и для США это отличная возможность контролировать цены и собственные энергетические запасы.

Это Венесуэла и есть: вопрос не поиска новых инвестиций, а сохранение действующих. Причем сразу стоит сказать, что 150 миллионов долларов для Венесуэлы — это деньги ни о чем. Да и для США это тоже сумма не то, что особо большая. США действительно планируют окупить эти 150 миллионов в ближайшем будущем.

Как сближает или разобщает общая гуманитарная проблема Венесуэла на данный момент является стратегическим союзником для всех в своем географическом регионе, отметил Гуреев. «Если мы говорим про помощь со стороны США, то они не так давно загнали Венесуэлу в свою сферу влияния. Если же мы говорим про помощь со стороны Кубы, то между Кубой и Венесуэлой и так были довольно теплые отношения, они такими и сохраняются. Поэтому здесь, когда мы говорим про определенный дипломатический кейс в вопросах урегулирования землетрясения, то Венесуэла от этого только выиграет, а все остальные страны просто стремятся получить пару дипломатических очков в вопросах своего геоположения», — добавил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Роль ООН Со стороны ООН действительно стоит ожидать определенную помощь Венесуэле. «Но сразу стоит сказать, что роль ООН и ее общее финансирование в последнее время очень серьезно замедлились и усложнились. Поэтому больше стоит ждать помощи от американцев в Венесуэле и от кубинцев, как бы это парадоксально не звучало, нежели от ООН», — сказал Гуреев. У Венесуэлы довольно выгодное географическое положение, она имеет хороший выход к морю и развитую портовую инфраструктуру, поэтому у страны не возникнет трудностей с приемом гуманитарной помощи.

Вопрос заключается в другом: насколько Венесуэла логистически сможет доставлять помощь в те регионы, которые были наиболее повреждены. Это вопрос очень открытый.

Зачастую взаимоотношения между странами выстраиваются на принципах экономического и геополитического сотрудничества и правиле «против кого дружить будем». «Общая беда и те трудности, которые возникают в ходе техногенных катастроф, зачастую носят кратковременный характер. Сегодня Венесуэла получит определенную помощь в вопросах гуманитарных взаимодействий по вопросам имиджевой поддержки, но это забудется через пару месяцев», — заключил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Катастрофа после кризиса Вечером 24 июня Венесуэлу сотрясли два последовательных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Жертвами стихии стали минимум 235 человек, тысячи получили ранения. Значительный урон землетрясение нанесло столице Каракасу и района севере страны. Пресс-секретарь Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Томмазо Делла Лонга подчеркнул, что бедствие обрушилось на Венесуэлу после целого ряда проблем, таких как экономический кризис, наводнения и вопросы здравоохранения.

Мы говорим о системе, которая в некоторых частях уже была если не слабой, то столкнулась с рядом ограничений и вызовов. Если вы посмотрите на количество травм, просто чтобы привести пример, это ошеломило бы любую систему здравоохранения.

Катаклизм произошел, когда 7,9 миллиона человек в Венесуэле нуждаются в гуманитарной помощи, что составляет почти 28% от населения. Сохраняющийся дефицит базовых услуг остается одной из наиболее насущных потребностей уязвимых слоев населения, согласно данным ООН. «Это землетрясение усугубит страдания миллионов людей, которые и без того остро нуждаются в помощи. Более четверти населения страны нуждалось в срочной помощи еще до землетрясения», — заявил генсек Норвежского совета по делам беженцев Ян Эгеланн.

Фото: РИА «Новости»

При этом план гуманитарного реагирования в Венесуэле испытывает сильный дефицит в плане финансирования: из обещанных 632,2 миллиона долларов выделили всего 146,9 миллиона, сообщила The Guardian. «Слишком долго игнорировались глубокие страдания людей в Венесуэле, охваченных кризисом. Доноры должны срочно активизировать поддержку, поскольку это землетрясение стало катастрофой на фоне кризиса. С оказанием этой помощи нельзя медлить», — заключил Эгеланн.