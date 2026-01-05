Сегодня 19:16 Беспорядки, слухи о побеге аятоллы и угрозы Трампа: что происходит в Иране? Востоковед Супонина: опасность военной эскалации вокруг Ирана усиливается 0 0 0 Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

В Тегеране и других крупных иранских городах продолжаются протесты, которые начались еще 28 декабря. Демонстрации переросли в масштабные митинги и столкновения с полицией. Верховный лидер исламского государства аятолла Али Хаменеи якобы придумал план побега. Подробности — в материале 360.ru.

Угрозы Трампа Основной причиной протестов в Иране стала инфляция, обесценившая курс риала. Она также привела к пустым полкам в магазинах. Теперь протестующие требуют смены режима — среди демонстрантов есть погибшие. Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани обвинил в протестах США и Израиль. На прошлой неделе американский лидер Дональд Трамп пообещал вмешаться, если власти Ирана откроют огонь по протестующим. «Если Иран будет убивать мирных демонстрантов, то США придут протестующим на помощь», — написал президент США в Truth Social. Однако то, что придет на смену текущему режиму, может оказаться хуже аятолл. «Простые иранские студенты поймут это лишь тогда, когда сами наступят на грабли», — написали авторы Telegram-канала «Русский инженер».

Фото: Nicole Combea — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Похоть США и Израиля Инфляция в Иране тянется к 100% — экономику, которая десятилетиями находится под санкциями, необходимо стабилизировать. Сложившиеся обстоятельства выгодны США и Израилю, для которых Иран стал удобной лазейкой. Израиль хочет избавиться от потенциально самого опасного врага с ядерным оружием. Штатам необходимы нефть и газ Ирана, который занимает третье место в мире после Венесуэлы и Саудовской Аравии по запасам углеводородов.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Mikhail Kokhanc / www.globallookpress.com

Второй Вавилон Конфликты, сотрясающие Евразию, помогут американцам установить тотальную диктатуру над главными ресурсными территориями и людьми, которых можно заставить работать на новый Вавилон. Трамп своими заявлениями вовсе подливает масла в огонь, отметила в беседе с 360.ru политолог-международник, востоковед Елена Супонина. «Ситуация в Иране неспокойная. Но Вашингтон явно не хочет стабилизации обстановки в этой стране. США делают все, чтобы ослабить нынешние иранские власти, и в этом позиция США во многом совпадает с таковой у главного американского союзника в регионе — Израиля. Но американцы понимают, что в Иране ситуация радикально отличается от той, что сложилась в Венесуэле. Оппозиция иранская слаба», — отметила она. По словам эксперта, внутри Ирана произошла консолидация вокруг властей, в том числе из-за американской политики в регионе, и речи о смене режима сейчас не идет.

Другое дело, что американцы продолжат курс на ослабление иранских властей, прибегая к различным способам: как к такой риторики, которую мы наблюдаем сейчас у Трампа, так и к более серьезным шагам в виде нанесения новых ударов по различным объектам в Иране. Опасность военной эскалации в 2026 году вокруг Ирана усиливается.

Супонина опровергла слухи о том, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи собирается бежать из страны. «Идут вбросы такого рода, чтобы создать определенный информационный фон. Духовный лидер Ирана никогда такого не говорил и никогда не скажет, он понимает всю серьезность ситуации и сейчас призывает президента и правительство решить экономические вопросы, хотя в то же время грозит суровым наказанием тем, кто стоит за беспорядками», — отметила востоковед.

Фото: Iranian Supreme Leader’S Office/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Она добавила, что иранские власти всегда так реагируют на протесты. Новизна заключается лишь в том, что причины нынешних беспорядков носят исключительно экономический характер. Это может быть опаснее, чем ранее, когда демонстрации возникали из-за политики. «Скорее всего, сейчас власти купируют эти протесты, но если не удастся наладить экономическую ситуацию, то есть опасность возобновления протестных выступлений. Но к кардинальным изменениям прямо сейчас в Иране это не приведет», — подытожила Супонина.