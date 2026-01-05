Беспорядки, слухи о побеге аятоллы и угрозы Трампа: что происходит в Иране?
Востоковед Супонина: опасность военной эскалации вокруг Ирана усиливается
В Тегеране и других крупных иранских городах продолжаются протесты, которые начались еще 28 декабря. Демонстрации переросли в масштабные митинги и столкновения с полицией. Верховный лидер исламского государства аятолла Али Хаменеи якобы придумал план побега. Подробности — в материале 360.ru.
Угрозы Трампа
Основной причиной протестов в Иране стала инфляция, обесценившая курс риала. Она также привела к пустым полкам в магазинах. Теперь протестующие требуют смены режима — среди демонстрантов есть погибшие.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани обвинил в протестах США и Израиль. На прошлой неделе американский лидер Дональд Трамп пообещал вмешаться, если власти Ирана откроют огонь по протестующим.
«Если Иран будет убивать мирных демонстрантов, то США придут протестующим на помощь», — написал президент США в Truth Social.
Однако то, что придет на смену текущему режиму, может оказаться хуже аятолл.
«Простые иранские студенты поймут это лишь тогда, когда сами наступят на грабли», — написали авторы Telegram-канала «Русский инженер».
Похоть США и Израиля
Инфляция в Иране тянется к 100% — экономику, которая десятилетиями находится под санкциями, необходимо стабилизировать. Сложившиеся обстоятельства выгодны США и Израилю, для которых Иран стал удобной лазейкой.
Израиль хочет избавиться от потенциально самого опасного врага с ядерным оружием. Штатам необходимы нефть и газ Ирана, который занимает третье место в мире после Венесуэлы и Саудовской Аравии по запасам углеводородов.
Второй Вавилон
Конфликты, сотрясающие Евразию, помогут американцам установить тотальную диктатуру над главными ресурсными территориями и людьми, которых можно заставить работать на новый Вавилон.
Трамп своими заявлениями вовсе подливает масла в огонь, отметила в беседе с 360.ru политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
«Ситуация в Иране неспокойная. Но Вашингтон явно не хочет стабилизации обстановки в этой стране. США делают все, чтобы ослабить нынешние иранские власти, и в этом позиция США во многом совпадает с таковой у главного американского союзника в регионе — Израиля. Но американцы понимают, что в Иране ситуация радикально отличается от той, что сложилась в Венесуэле. Оппозиция иранская слаба», — отметила она.
По словам эксперта, внутри Ирана произошла консолидация вокруг властей, в том числе из-за американской политики в регионе, и речи о смене режима сейчас не идет.
Другое дело, что американцы продолжат курс на ослабление иранских властей, прибегая к различным способам: как к такой риторики, которую мы наблюдаем сейчас у Трампа, так и к более серьезным шагам в виде нанесения новых ударов по различным объектам в Иране. Опасность военной эскалации в 2026 году вокруг Ирана усиливается.
Супонина опровергла слухи о том, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи собирается бежать из страны.
«Идут вбросы такого рода, чтобы создать определенный информационный фон. Духовный лидер Ирана никогда такого не говорил и никогда не скажет, он понимает всю серьезность ситуации и сейчас призывает президента и правительство решить экономические вопросы, хотя в то же время грозит суровым наказанием тем, кто стоит за беспорядками», — отметила востоковед.
Она добавила, что иранские власти всегда так реагируют на протесты. Новизна заключается лишь в том, что причины нынешних беспорядков носят исключительно экономический характер. Это может быть опаснее, чем ранее, когда демонстрации возникали из-за политики.
«Скорее всего, сейчас власти купируют эти протесты, но если не удастся наладить экономическую ситуацию, то есть опасность возобновления протестных выступлений. Но к кардинальным изменениям прямо сейчас в Иране это не приведет», — подытожила Супонина.