Трамп против Гарварда: что происходит с топовыми американскими вузами
Предприниматель Грега объяснил, почему Трамп борется с престижными вузами США
Администрация президента США Дональда Трампа урезает и замораживает финансирование американских университетов и колледжей из федерального бюджета и проводит реформы, которые ставят под удар систему образования. В число таких учебных организаций уже попали Гарвард, Корнелл, Северо-Западный и другие. 360.ru выяснил, какими проблемами это чревато и насколько безоблачно теперь будущее известных альма-матер.
В чем сыр-бор
Правительство США 11 апреля выдвинуло Гарварду ряд требований. Учебное заведение должно было к августу 2025 года провести ряд реформ, среди которых — сокращение полномочий преподавателей и студентов, «больше склонных к активизму, чем к науке», проверка на разнообразие точек зрения, внедрение политики найма на основе заслуг без преференций, основанных на расе, цвете кожи, религии, поле или национальности и изменение условий проверки иностранных студентов.
«Предотвратить прием абитуриентов, враждебно настроенных к американским ценностям и институтам, прописанным в Конституции США и Декларации независимости, включая студентов, поддерживающих терроризм или антисемитизм», — говорится в запросе американского правительства.
Гарвард 14 апреля отклонил требования администрации Трампа, которая может сократить финансирование исследований на девять миллиардов долларов. Заявление опубликовал президент учебного заведения Алан Гарбер.
«Это угрожает нашим ценностям как частного учреждения, посвященного поиску, производству и распространению знаний. Ни одно правительство — независимо от того, какая партия находится у власти, — не должно диктовать, чему частные университеты могут учить, кого они могут принимать и нанимать и какими областями обучения и исследований они могут заниматься», — написал Гарбер.
В итоге администрация Трампа заморозила более 2,2 миллиарда долларов. Есть риск, что на этом никто не остановится.
С чего все началось
В марте правительство США объявило о расследовании против 60 американских вузов из-за недостаточной защиты еврейских студентов.
«Гарвард не первый в списке. Ранее более миллиарда долларов в виде грантов по всевозможным направлениям заморозили для Корнеллского университета. Администрация была вынуждена сократить программы по проектированию роботов, суперпроводников, двигателей для самолетов, исследования космоса, спутников и даже лечения рака», — рассказал 360.ru предприниматель со степенью MBA и обладатель сертификата Кембриджского университета CELTA Олег Грега.
Почти 800 миллионов долларов потерял Северо-Западный, 200 — университет Пенсильвании. Заморозили 400 миллионов долларов в виде грантов Колумбийскому университету. В итоге руководство учебного заведения согласилось пойти на уступки по девяти пунктам требований. Однако им выдвинули новые. Этот вуз был эпицентром пропалестинских протестов, а администрация Трампа намерена бороться с проявлениями антисемитизма.
«Гарвард, как самый крупный университет с внушительных размеров финансовой подушкой, решил выступить против и подать в суд. Мол, есть процедура, нужно предъявить четкие обвинения, назначить слушание, провести это через конгресс, а не так, что взяли и распорядились решением одного человека», — отметил Грега.
Результат — заморозка 2,2 миллиарда долларов и еще семь находятся в подвешенном состоянии.
Не в первый раз
По словам Греги, в 2017 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа, свыше 50 университетов, у которых достаточно бюджета, обложили налогом 1,4%. С тех пор были предложения увеличить до 14 и даже 21%. Нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс в 2023 году выступил с инициативой провернуть это с крупнейшими учебными заведениями, увеличив ставку налогообложения до 35%.
Борьба с вузами и колледжами не нова. Еще во Флориде в 2023 году Трамп говорил, что некоторые организации помогают «марксистской атаке» на американское наследие и на западную цивилизацию в целом.
Олег Грега
Сегодня часть американского народа негативно относится к происходящему в секторе Газа, поэтому в Штатах расцветают антисемитские настроения, с чем и старается бороться Трамп.
«Все понимают, что университеты — это некие источники свободомыслия, и студенты — как раз та сила, которую часто боялись многие правители. Это не твои политические оппоненты, а твои будущие политические оппоненты. И их можно вывести на улицу», — добавил собеседник 360.ru.
Что дальше?
Гарвардская школа общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана уже потеряла более 60 миллионов долларов на развитие исследовательского проекта о туберкулезе, так как 46% бюджета организации спонсировало государство.
На очереди — ликвидация программы по обмену студентов, которая позволяет Гарварду принимать у себя учеников из-за рубежа. Администрация Трампа аннулирует сотни студенческих виз и выносит предупреждения колледжам, которые не придерживаются ее политических требований.
Это сильно ударит по учебному заведению, поскольку, в отличие от американцев, иностранцы вносят полную оплату за обучение, а это тысячи долларов с человека.
«Ставки на рынке высоки, поэтому там очень прилично. Грубо говоря, в прошлом году более 10% вузов заработали на 50 миллиардов. Часть из этих денег, конечно, идет на увеличение самого фонда, но часть заработка, порядка свыше двух миллиардов долларов, — на операционные расходы. Поэтому Гарвард, скорее всего, переживет этот срок», — подытожил Грега.