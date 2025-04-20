20 апреля 2025 23:04 Трамп против Гарварда: что происходит с топовыми американскими вузами Предприниматель Грега объяснил, почему Трамп борется с престижными вузами США 0 0 0 Фото: Chris Kleponis — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Администрация президента США Дональда Трампа урезает и замораживает финансирование американских университетов и колледжей из федерального бюджета и проводит реформы, которые ставят под удар систему образования. В число таких учебных организаций уже попали Гарвард, Корнелл, Северо-Западный и другие. 360.ru выяснил, какими проблемами это чревато и насколько безоблачно теперь будущее известных альма-матер.

В чем сыр-бор Правительство США 11 апреля выдвинуло Гарварду ряд требований. Учебное заведение должно было к августу 2025 года провести ряд реформ, среди которых — сокращение полномочий преподавателей и студентов, «больше склонных к активизму, чем к науке», проверка на разнообразие точек зрения, внедрение политики найма на основе заслуг без преференций, основанных на расе, цвете кожи, религии, поле или национальности и изменение условий проверки иностранных студентов. «Предотвратить прием абитуриентов, враждебно настроенных к американским ценностям и институтам, прописанным в Конституции США и Декларации независимости, включая студентов, поддерживающих терроризм или антисемитизм», — говорится в запросе американского правительства. Гарвард 14 апреля отклонил требования администрации Трампа, которая может сократить финансирование исследований на девять миллиардов долларов. Заявление опубликовал президент учебного заведения Алан Гарбер.

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Это угрожает нашим ценностям как частного учреждения, посвященного поиску, производству и распространению знаний. Ни одно правительство — независимо от того, какая партия находится у власти, — не должно диктовать, чему частные университеты могут учить, кого они могут принимать и нанимать и какими областями обучения и исследований они могут заниматься», — написал Гарбер. В итоге администрация Трампа заморозила более 2,2 миллиарда долларов. Есть риск, что на этом никто не остановится. С чего все началось В марте правительство США объявило о расследовании против 60 американских вузов из-за недостаточной защиты еврейских студентов. «Гарвард не первый в списке. Ранее более миллиарда долларов в виде грантов по всевозможным направлениям заморозили для Корнеллского университета. Администрация была вынуждена сократить программы по проектированию роботов, суперпроводников, двигателей для самолетов, исследования космоса, спутников и даже лечения рака», — рассказал 360.ru предприниматель со степенью MBA и обладатель сертификата Кембриджского университета CELTA Олег Грега.

Фото: Jimin Kim/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Почти 800 миллионов долларов потерял Северо-Западный, 200 — университет Пенсильвании. Заморозили 400 миллионов долларов в виде грантов Колумбийскому университету. В итоге руководство учебного заведения согласилось пойти на уступки по девяти пунктам требований. Однако им выдвинули новые. Этот вуз был эпицентром пропалестинских протестов, а администрация Трампа намерена бороться с проявлениями антисемитизма. «Гарвард, как самый крупный университет с внушительных размеров финансовой подушкой, решил выступить против и подать в суд. Мол, есть процедура, нужно предъявить четкие обвинения, назначить слушание, провести это через конгресс, а не так, что взяли и распорядились решением одного человека», — отметил Грега. Результат — заморозка 2,2 миллиарда долларов и еще семь находятся в подвешенном состоянии. Не в первый раз По словам Греги, в 2017 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа, свыше 50 университетов, у которых достаточно бюджета, обложили налогом 1,4%. С тех пор были предложения увеличить до 14 и даже 21%. Нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс в 2023 году выступил с инициативой провернуть это с крупнейшими учебными заведениями, увеличив ставку налогообложения до 35%.

Фото: West Coast Surfer/moodboard / www.globallookpress.com

Борьба с вузами и колледжами не нова. Еще во Флориде в 2023 году Трамп говорил, что некоторые организации помогают «марксистской атаке» на американское наследие и на западную цивилизацию в целом. Олег Грега

Сегодня часть американского народа негативно относится к происходящему в секторе Газа, поэтому в Штатах расцветают антисемитские настроения, с чем и старается бороться Трамп. «Все понимают, что университеты — это некие источники свободомыслия, и студенты — как раз та сила, которую часто боялись многие правители. Это не твои политические оппоненты, а твои будущие политические оппоненты. И их можно вывести на улицу», — добавил собеседник 360.ru.

Фото: Jimin Kim/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Что дальше? Гарвардская школа общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана уже потеряла более 60 миллионов долларов на развитие исследовательского проекта о туберкулезе, так как 46% бюджета организации спонсировало государство. На очереди — ликвидация программы по обмену студентов, которая позволяет Гарварду принимать у себя учеников из-за рубежа. Администрация Трампа аннулирует сотни студенческих виз и выносит предупреждения колледжам, которые не придерживаются ее политических требований. Это сильно ударит по учебному заведению, поскольку, в отличие от американцев, иностранцы вносят полную оплату за обучение, а это тысячи долларов с человека. «Ставки на рынке высоки, поэтому там очень прилично. Грубо говоря, в прошлом году более 10% вузов заработали на 50 миллиардов. Часть из этих денег, конечно, идет на увеличение самого фонда, но часть заработка, порядка свыше двух миллиардов долларов, — на операционные расходы. Поэтому Гарвард, скорее всего, переживет этот срок», — подытожил Грега.