26 июня 2026 15:22 От индустриального парка до «Чудо-грядки». Что показали на форуме в Минске Подмосковье представило индустриальный парк на форуме регионов в Минске 0 0 0 Эксклюзив

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Индустриальный парк, образовательные технологии, народные промыслы и импортозамещающая продукция. Корреспондент 360.ru Елена Кононова побывала на стенде Подмосковья на Форуме регионов России и Белоруссии и узнала, чем регион привлекает потенциальных партнеров и инвесторов.

В Минском международном выставочном центре BELEXPO продолжает работу выставка-ярмарка, организованная в рамках XIII Форума регионов Беларуси и России. На площадке свою продукцию представляют производители, ремесленники и компании из регионов двух стран. Для официальных делегаций и представителей бизнеса выставка открылась 25 июня, а 27 июня ее смогут посетить все желающие. Московская область подготовила один из самых технологичных стендов. Центральное место в экспозиции занимает государственный индустриальный парк «Титан» — проект, рассчитанный на привлечение новых производств. Посетителям показывают интерактивный макет будущего парка и рассказывают о готовой инженерной и социальной инфраструктуре для инвесторов.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

«Представьте себе дом. Его можно строить с нуля, ошибаться, а можно купить уже готовый, где все обустроено под вас. Государственный индустриальный парк — это именно такой вариант», — рассказала корреспондент 360.ru Елена Кононова.

Помимо инвестиционных проектов, на стенде представлены разработки и продукция предприятий Подмосковья. Среди них — образовательная «чудо-грядка», позволяющая детям от трех до десяти лет проводить эксперименты по выращиванию растений. «Дети собирают конструкцию, устанавливают датчики, высаживают семена и начинают проводить эксперименты. Все сопровождается специальной учебной тетрадью», — рассказала основатель компании Анжела Романова. По ее словам, разработка уже запатентована и может использоваться в образовательных программах как России, так и Белоруссии, помогая знакомить детей с современными агротехнологиями. Также свою продукцию представили производители косметики, товаров для дома, настольных игр и народных художественных промыслов.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Компания «Бытпласт» привезла на форум линейку многоразовых бутылок для воды, производство которых было запущено при поддержке правительства Московской области.

«Мы первые в России начали выпускать такую продукцию и полностью импортозамещаем европейские бренды, которые ушли с рынка», — рассказали представители предприятия. Всего российскую экспозицию выставки сформировали производители из Московской, Владимирской, Калининградской, Пензенской, Псковской и Тульской областей, а также Краснодарского края. Белорусскую сторону представили все регионы республики и Минск. Помимо выставочной программы, делегация Московской области проводит в Минске деловые переговоры и участвует в подписании соглашений о сотрудничестве. Форум остается одной из ключевых площадок для развития экономических и инвестиционных связей между регионами России и Белоруссии.