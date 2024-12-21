Что позволено Израилю… О двойных стандартах Запада
Накануне немецкое издание Bild со ссылкой на власти сектора Газа сообщило о гибели 32 человек, ставших жертвами очередной ракетной атаки со стороны Израиля: «По меньшей мере 13 человек, как утверждается, погибли в результате обстрела двух школ на востоке Газы. В израильской армии заявили, что обе школы использовались боевиками ХАМАС для планирования и совершения нападений на Израиль. В ЦАХАЛ отмечают, что израильские военные приняли „многочисленные меры, чтобы свести к минимуму риски для гражданского населения“».
Обращают на себя внимания формулировки, использованные немецкими журналистами: «отчитались о гибели 32 человек», «проверить эту информацию независимо в условиях военного конфликта практически невозможно» и так далее.
В этот же день в Telegram-канале Bild вышла другая заметка — о ракетном ударе ВКС России по Киеву, выдержанная совсем в ином тоне:
«Из-за мощных взрывов в украинской столице горят автомобили, повреждены жилые дома, на улицах города — обломки. По предварительной информации, погиб по меньшей мере один человек, 10 получили ранения. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ракеты повредили не только здания и машины, но и теплосети города. Это оставило сотни домов, медицинские учреждения, школы и детские сады без отопления». Конец цитаты.
Хотя в тексте сообщения упоминается, что «удары по Киеву стали ответом на атаку ВСУ на нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области» и таким образом это как минимум ответная акция, немцы при этом ничего пишут об атаках украинцев на гражданские объекты в городах России, в том же Таганроге, и о жертвах среди мирного населения нашей страны.
Более того, нет в этой статье ни слова и о том, какие именно объекты стали целями российских ударов в украинской столице, а ведь речь идет исключительно о военной инфраструктуре или зданиях, принадлежащих украинским спецслужбам.
То есть никаких оправданий в духе «обе школы использовались боевиками ХАМАС» в отношении действий России на Украине вы в западных СМИ не прочтете. Но ведь ситуация-то во многом зеркальная.
Взять хотя бы недавние события в Сирии, главными бенефициарами которых стали Турция и Израиль.
Что касается первой, то она фактически прямо участвовала в свержении законного правительства, действуя через обученных и экипированных в Турции боевиков «Сирийской национальной армии» (СНА), подготовкой которых непосредственно занималась турецкая ЧВК SADAT.
Израиль же пришел на все готовое, поспешив окончательно «отжать» у Сирии Голанские высоты и продвинувшись вглубь сирийской территории, расширяя таким образом собственную.
Я не стану сейчас подробно копаться в причинах сирийского кризиса, закончившегося падением режима Башара Асада — это тема для другого разговора, — меня больше интересует реакция на происходящее со стороны Запада, учитывая тот момент, что определенная схожесть сирийских событий с украинскими все же имеется.
Страны-соседи, уставшие от сирийского режима (как, почему, кто прав, кто виноват — разбираться сейчас не будем) — президент Турции Эрдоган прямо заявил: «я предлагал Асаду договориться, он не захотел», — в конце концов совместными усилиями добились его устранения и теперь делят территорию сирийского государства, в разрушении которого виноваты прежде всего сами сирийцы.
Именно их междоусобные разборки дали старт многолетней гражданской войне, последствия которой мы сейчас наблюдаем. Тут важно подчеркнуть один момент.
Несмотря на всю антиизраильскую риторику Анкары, на деле Турция не поддержала предложение о введении санкций и разрыве экономических связей с Тель-Авивом, прозвучавшее во время последнего на сегодня саммита Лиги арабских государств. Общие интересы с Израилем показались Эрдогану куда важнее судьбы тысяч мирных жителей сектора Газа.
Возвращаясь к Сирии, стоит отметить, что Россия со своей стороны выразила понимание мотивов, которыми руководствуется сейчас Израиль, отодвигая границу, отмечая, что таким образом фактически решаются вопросы, связанные с безопасностью. При этом сам факт захвата любых сирийских территорий Москва осуждает.
Но одно дело абстрактные международные нормы и совсем другое — суровая реальность, которая в том числе вынудила и нас ради безопасности нашего государства начать СВО и отодвинуть границу на запад. У нас просто не было другого выбора. Нам его не оставили.
Однако на Западе этого всеми силами стараются не замечать, в очередной раз демонстрируя двойные стандарты в подходах к решению острых мировых проблем.