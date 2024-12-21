Что позволено Израилю… О двойных стандартах Запада

Накануне немецкое издание Bild со ссылкой на власти сектора Газа сообщило о гибели 32 человек, ставших жертвами очередной ракетной атаки со стороны Израиля: «По меньшей мере 13 человек, как утверждается, погибли в результате обстрела двух школ на востоке Газы. В израильской армии заявили, что обе школы использовались боевиками ХАМАС для планирования и совершения нападений на Израиль. В ЦАХАЛ отмечают, что израильские военные приняли „многочисленные меры, чтобы свести к минимуму риски для гражданского населения“».

Обращают на себя внимания формулировки, использованные немецкими журналистами: «отчитались о гибели 32 человек», «проверить эту информацию независимо в условиях военного конфликта практически невозможно» и так далее. В этот же день в Telegram-канале Bild вышла другая заметка — о ракетном ударе ВКС России по Киеву, выдержанная совсем в ином тоне: «Из-за мощных взрывов в украинской столице горят автомобили, повреждены жилые дома, на улицах города — обломки. По предварительной информации, погиб по меньшей мере один человек, 10 получили ранения. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ракеты повредили не только здания и машины, но и теплосети города. Это оставило сотни домов, медицинские учреждения, школы и детские сады без отопления». Конец цитаты.

Хотя в тексте сообщения упоминается, что «удары по Киеву стали ответом на атаку ВСУ на нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области» и таким образом это как минимум ответная акция, немцы при этом ничего пишут об атаках украинцев на гражданские объекты в городах России, в том же Таганроге, и о жертвах среди мирного населения нашей страны.

Более того, нет в этой статье ни слова и о том, какие именно объекты стали целями российских ударов в украинской столице, а ведь речь идет исключительно о военной инфраструктуре или зданиях, принадлежащих украинским спецслужбам.

То есть никаких оправданий в духе «обе школы использовались боевиками ХАМАС» в отношении действий России на Украине вы в западных СМИ не прочтете. Но ведь ситуация-то во многом зеркальная. Взять хотя бы недавние события в Сирии, главными бенефициарами которых стали Турция и Израиль.

Фото: Jamal Awad/XinHua / Global Look Press

Что касается первой, то она фактически прямо участвовала в свержении законного правительства, действуя через обученных и экипированных в Турции боевиков «Сирийской национальной армии» (СНА), подготовкой которых непосредственно занималась турецкая ЧВК SADAT. Израиль же пришел на все готовое, поспешив окончательно «отжать» у Сирии Голанские высоты и продвинувшись вглубь сирийской территории, расширяя таким образом собственную.

Я не стану сейчас подробно копаться в причинах сирийского кризиса, закончившегося падением режима Башара Асада — это тема для другого разговора, — меня больше интересует реакция на происходящее со стороны Запада, учитывая тот момент, что определенная схожесть сирийских событий с украинскими все же имеется.

Страны-соседи, уставшие от сирийского режима (как, почему, кто прав, кто виноват — разбираться сейчас не будем) — президент Турции Эрдоган прямо заявил: «я предлагал Асаду договориться, он не захотел», — в конце концов совместными усилиями добились его устранения и теперь делят территорию сирийского государства, в разрушении которого виноваты прежде всего сами сирийцы. Именно их междоусобные разборки дали старт многолетней гражданской войне, последствия которой мы сейчас наблюдаем. Тут важно подчеркнуть один момент.

Фото: Israeli Prime Minister Apaimage/Keystone Press Agency / Global Look Press

Несмотря на всю антиизраильскую риторику Анкары, на деле Турция не поддержала предложение о введении санкций и разрыве экономических связей с Тель-Авивом, прозвучавшее во время последнего на сегодня саммита Лиги арабских государств. Общие интересы с Израилем показались Эрдогану куда важнее судьбы тысяч мирных жителей сектора Газа. Возвращаясь к Сирии, стоит отметить, что Россия со своей стороны выразила понимание мотивов, которыми руководствуется сейчас Израиль, отодвигая границу, отмечая, что таким образом фактически решаются вопросы, связанные с безопасностью. При этом сам факт захвата любых сирийских территорий Москва осуждает.

Фото: Израильские военные у границы с Сирией. Gil Cohen Magen/XinHua / Global Look Press

Но одно дело абстрактные международные нормы и совсем другое — суровая реальность, которая в том числе вынудила и нас ради безопасности нашего государства начать СВО и отодвинуть границу на запад. У нас просто не было другого выбора. Нам его не оставили. Однако на Западе этого всеми силами стараются не замечать, в очередной раз демонстрируя двойные стандарты в подходах к решению острых мировых проблем.