Венгерский тролль. Что, кому и зачем сказал Виктор Орбан?
Вчерашние заявления премьер-министра Венгрии, мягко говоря, шокировали значительную часть российского экспертного сообщества. Как же так, человек, позиционирующий себя как партнер (на друга он вроде не претендует) Москвы, внезапно заявляет, что она «слишком слаба» и вообще с ней нужно разговаривать «с позиции силы»?
Признаться, я и сам поначалу опешил, увидев выдержки из интервью Виктора Орбана. Но затем довольно быстро сообразил, что мы имеем дело с 100% троллингом, причем троллингом не России, а как раз-таки враждебно настроенной к нам Европы, которая спит и видит, как бы ей победить русских, желательно не вставая с дивана.
Итак, что же Орбан сказал? «Скандальная цитата» номер раз:
«Я считаю, что русские понимают только язык силы и Европа должна быть сильной. Переговоры должны вестись с позиции силы. К сожалению, сейчас мы слабы, поэтому нам нужны американцы. Но в долгосрочной перспективе Европа должна стать сильнее. Нужно стратегическое соглашение с Россией, однако только сильная Европа сможет этого добиться».
И «скандальная цитата» номер два:
«Риска большой войны в Европе нет, потому что россияне слишком слабы для этого. Они даже не могут победить Украину. Следовательно, они не способны атаковать НАТО».
На первый взгляд, действительно, факт внезапного переобувания в прыжке налицо. Но обратите внимание на то, кому он все это говорит. Корреспонденту RT? Журналисту канала «Россия»?
Нет, все это прозвучало в беседе с ведущим французского телевидения, то есть представителем той самой западной машины пропаганды, которая изо дня в день пугает своих читателей/зрителей/слушателей «русской угрозой».
И что же делает Орбан? А он просто берет главные нарративы этой пропаганды и оборачивает их против самих пропагандистов.
Вы говорите, что Россия вам угрожает? Ну, как она может угрожать столь мощному военному объединению, как НАТО, если не в силах справиться с маленькой Украиной?
Вы утверждаете, что с мир с русскими возможен только через силу? Отлично, явите эту силу, выложите на стол аргументы, с помощью которых хотите принудить Россию делать что-то, чего она делать откровенно не хочет. Станьте наконец сильными не на словах, а на деле. Перестаньте вечно прятаться за «американской юбкой» и докажите, что и сами чего-то стоите.
Не можете? Ну, так, вероятно, стоило бы для начала заткнуться и как-то соотнести собственные амбиции со своим же возможностями? А не то вы чем дальше, тем больше выглядите смешно, даже глупо.
Вот что хотел и вот что сказал Виктор Орбан. Не знаю, дойдет ли смысл этого тонкого троллинга до французов, но нам с вами переживать точно не о чем. Это не наши, это их, европейские, разборки. Можно, разве что, от души над ними посмеяться.