Венгерский тролль. Что, кому и зачем сказал Виктор Орбан?

Вчерашние заявления премьер-министра Венгрии, мягко говоря, шокировали значительную часть российского экспертного сообщества. Как же так, человек, позиционирующий себя как партнер (на друга он вроде не претендует) Москвы, внезапно заявляет, что она «слишком слаба» и вообще с ней нужно разговаривать «с позиции силы»?

Признаться, я и сам поначалу опешил, увидев выдержки из интервью Виктора Орбана. Но затем довольно быстро сообразил, что мы имеем дело с 100% троллингом, причем троллингом не России, а как раз-таки враждебно настроенной к нам Европы, которая спит и видит, как бы ей победить русских, желательно не вставая с дивана.

Итак, что же Орбан сказал? «Скандальная цитата» номер раз:

«Я считаю, что русские понимают только язык силы и Европа должна быть сильной. Переговоры должны вестись с позиции силы. К сожалению, сейчас мы слабы, поэтому нам нужны американцы. Но в долгосрочной перспективе Европа должна стать сильнее. Нужно стратегическое соглашение с Россией, однако только сильная Европа сможет этого добиться».

И «скандальная цитата» номер два:

«Риска большой войны в Европе нет, потому что россияне слишком слабы для этого. Они даже не могут победить Украину. Следовательно, они не способны атаковать НАТО».