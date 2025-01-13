Сегодня 18:05 Иран готов ввести войска в Армению? Что известно об «ультиматуме» Тегерана 0 0 0 Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency / Global Look Press Эксклюзив

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Обстановка на Ближнем Востоке после падения власти Башара Асада в Сирии продолжает обостряться: Израиль и Турция трансформируют облик региона. Неизвестно, чем это все может обернуться. Значительно потерявший влияние Тегеран явно не хочет с этим мириться, поэтому видит в возможной интервенции Азербайджана на армянскую территорию прямую угрозу для иранской национальной безопасности. Мир стремительно меняется.

Что написали СМИ Азербайджанское издание Caliber.Az, ссылаясь на свои источники, сообщило, что во время недавнего визита в Ереван секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан выдвинул руководству Армении ряд требований, невыполнение которых «может иметь серьезные последствия». Например, ввод иранских войск на территорию Армении. «Понимая, что терпит поражение практически по всему периметру своих границ, Иран пытается теперь обезопасить себя хотя бы с севера. И тут, как известно, у Тегерана есть весомые поводы для беспокойства, учитывая превращение Армении в форпост Запада. Вот здесь начинается самое интересное», — заявили журналисты.

Иран получил удар Напомним, большая война на Ближнем Востоке, которая началась 7 октября 2023 года, обернулась огромными и даже невосполнимыми потерями для Исламской Республики Иран (ИРИ). В результате ударов Израиля прямо на глазах начала рушиться «Ось сопротивления», создаваемая Тегераном не одно десятилетие.

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency / Global Look Press

Пусть ХАМАС в секторе Газа и не уничтожено полностью, однако серьезно ослаблено. Одновременно Израиль нанес серию сокрушительных ударов по ливанской группировке «Хезболла», она практически обезглавлена. Параллельно ЦАХАЛ атаковал иранские системы ПВО, вместе с ВВС США ударил по базам хуситов в Йемене. Вишенкой на торте стало лишение Ирана главного актива в «Оси сопротивления» — власти Башара Асада в Сирии.

Фото: David Canales/Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 января принял Али Акбара Ахмадиана. На встрече Алиев подчеркнул, что Баку выступает за решение региональных вопросов местными государствами. И добавил о недопустимости привлечения внешних сил.

Ультиматум Армении Баку и Ереван получили от Тегерана предложения, отражающие новую геополитическую ситуацию в регионе и, как следствие, повысившуюся активность южного соседа на своем направлении. Иран пережил существенный удар, строившаяся годами сфера влияния в виде «шиитского полумесяца» если не полностью разрушена, то фактически потеряла свою функциональность. Безопасность Ирана с выстраиваемой годами системой региональных союзов за несколько дней пошла прахом. Это создает большие риски для Тегерана и повышает вероятность того, что Израиль спровоцирует США на прямую войну с Ираном.

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency / Global Look Press

Действия западных стран на территории Армении направлены не только против Ирана, но и против Турции и Азербайджана. В свою очередь, в Азербайджане практически прямо говорят о территориальных претензиях к Армении, в том числе по поводу Зангезурского коридора — фактически о желании аннексии всей области. Есть и другие претензии, но именно Зангезур отрежет Иран от Армении и передаст контроль над регионом Турции и Азербайджану. Турция — член НАТО, но для Ирана такое увеличение влияния соседа ни к чему и без НАТО. Именно Турция главным образом захватила контроль над Сирией. Азербайджан же относится к Ирану в целом достаточно враждебно и даже без Турции по целому ряду причин. Поэтому у Ирана есть повод опасаться такого развития ситуации. Об этом 360.ru рассказал политолог Владимир Киреев.

Ереван в результате дипломатической миссии Ахмадиана получил предложение вместо сотрудничества с НАТО заключить договор о введении иранских войск в страну. Легко предположить, что такое предложение было в достаточной степени ультиматумом и содержало прозрачное предупреждение о недопустимости присутствия западных стран в Армении. Второй визит в Баку Ахмадиана содержит меньше деталей в силу специфики информационной политики, но, очевидно, и он стал сдерживающим по своему характеру, предупреждающим от резких шагов со стороны Азербайджана. Владимир Киреев

Информационный вброс? Действительно, отношения Ирана и Азербайджана никогда не были простыми. На территориях ИРИ, граничащих с Азербайджаном, проживают немало этнических азербайджанцев, при этом они иранские граждане. Этот фактор играл свою роль в иранской политике еще во Вторую мировую войну и сразу после нее, когда СССР, в частности, вступался за права азербайджанцев, включая право на автономию, и лишь под сильным давлением Великобритании принял решение о выводе из северных провинций Ирана частей РККА, находившихся там с 1941 года, в обмен на одновременный уход британских войск с юга Ирана. История вокруг Ирана, Армении, Азербайджана, Турции давняя. Сталин детально разбирался в ситуации в Закавказье и вокруг него, четко используя все имевшиеся в его распоряжении рычаги для защиты интересов нашей страны в этом регионе.

Фото: Президент Ирана Масуд Пезешкиан. IMAGO/Iranian Presidency Office / Global Look Press

И все же нельзя исключать, что вся эта история со вводом иранских войск в Армению — вброс. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал политический аналитик Владимир Соловейчик. В современных условиях руководство ИРИ заинтересовано в подписании Договора о стратегическом сотрудничестве с Россией 17 января, во время визита в Москву иранского президента. Неслучайно СМИ завели разговор о «вводе иранских войск в Армению» примерно за неделю до этого события и практически сразу, как стало о нем известно. «Неслучайно и то, что официальные лица Ирана или Армении никаких заявлений такого рода не делали и информацию азербайджанских СМИ на этот счет никак не подтверждают. Очевидно, что главный „интересант“ курсирования слухов о вводе иранских войск в Армению — турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, соперничающий с Ираном не только в Сирии, но и в Ираке, и в Закавказье. Напрямую делать вбросы в турецких СМИ Эрдоган и его дипломаты и спецслужбисты сочли, видимо, нецелесообразным, вот и решили, возможно, через третьи или четвертые руки, через дружественных им посредников, использовать азербайджанские медийные ресурсы для организации подобного информационного вброса», — пояснил эксперт.

Фото: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Turkish Presidency/Keystone Press Agency / Global Look Press

Разговоры об иранских военных в Армении должны, по их задумке, омрачить предстоящие переговоры в Москве и осложнить российско-иранские отношения накануне подписания договора. Однако полностью исключать такого сценария нельзя. Последние несколько лет продемонстрировали, что возможно все. Ближайший год покажет, насколько реальна вероятность вторжения КСИР в Армению.