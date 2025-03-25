Переговоры состоялись, переговоры продолжаются. Что известно о встрече в Эр-Рияде?

Сегодня с утра весь мир застыл в ожидании совместного заявления России и США по итогам вчерашнего раунда переговоров в столице Саудовской Аравии. Как сообщил американский телеканал CBS News, его публикации стоило ожидать к 11 часам по московскому времени. Причем анонсированное заявление должно было касаться договоренностей о прекращении огня не только в небе, но и на Черном море, повторяя тем самым параметры известной «зерновой сделки».

«Отчеты, предоставленные администрации Трампа технической группой США в Эр-Рияде, выглядят оптимистичными», — утверждали журналисты CBS News, отдельно отметив, что украинские власти также были проинформированы о результатах американо-российских переговоров. Так, создалось впечатление, что Москва и Вашингтон уже согласовали параметры возможного перемирия и теперь лишь остается донести его до украинской стороны. При этом сам факт появления совместного заявления указывал бы на то, что возражения со стороны Киева в расчет принимать не будут, ему просто придется подчиниться и выполнить означенные условия.

Фото: Отель в Эр-Рияде, где прошли переговоры 24 марта. Wang Dongzhen/XinHua / www.globallookpress.com

Часы пробили 11, затем — полдень, и только в половине первого на лентах новостных агентств появился комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что содержание переговоров в Эр-Рияде обнародовано не будет, поскольку они носили характер «технических консультаций». «Итоги состоявшихся длительных российско-американских переговоров доложены по столицам. Они сейчас анализируются», — заявил официальный голос Кремля. О чем это может свидетельствовать?

Во-первых, о том, что договориться о параметрах перемирия все же не удалось. Скорее всего, именно Россия отказалась прекращать огонь под неясные гарантии выполнения Украиной своей части сделки.

Во-вторых, как уже много раз говорили, Москва всегда выступала за то, чтобы сначала определиться с принципами будущего мирного соглашения, а только потом вводить на ЛБС режим тишины. Иначе это стало бы для Киева удобным поводом провести перегруппировку войск. Односторонний отказ России от ударов по энергетическим объектам Украины так и не стал двусторонним, несмотря на заявление Зеленского о согласии его поддержать. Более того, ВСУ только нарастили количество ударов по территории России и прямо сейчас пытаются зайти в Белгородскую область.

Фото: Солдаты ВСУ. Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В-третьих, это говорит о том, что США по-прежнему торопят события и стремятся выдать желаемое за действительное. Даже та спешка, с которой их СМИ рассказали о появлении совместного заявления, говорит о нервозности в Белом доме, для которого заявление об успехе переговоров важнее их сути. В-четвертых, все это на самом деле может не означать ровным счетом ничего. И 12 часов для «технических консультаций» — срок хоть и приличный, но вовсе не запредельный. Вероятно, они имели шанс завершиться ощутимым результатом, но этого по каким-то причинам не произошло. Ничего страшного — рабочий момент. Единственное, что сейчас можно сказать со всей определенностью: переговоры закончились, переговоры продолжаются. Так что просто не будем торопить события.