Одержимость НЛО, вера в потустороннее и шутки над Зеленским. Что еще скрывает Джей Ди Вэнс
Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сделал неожиданное признание и посмеялся над украинским лидером Владимиром Зеленским. Чем удивил политик — в материале 360.ru.
НЛО, ангелы и демоны
В интервью изданию The New York Post Вэнс признался, что верит в потусторонние силы.
«Я твердо верю, что существуют вещи, которые мы не можем объяснить, и если кто-то другой видит в этом инопланетян, я вижу ангелов или демонов», — заявил вице-президент США.
Он подчеркнул, что верит в существование неких духовных сил, которые действуют в физическом мире, но многие этого не видят, не понимают и не ценят.
Вэнс добавил, что не знает, желают ли эти силы человечеству добра или зла. Политик старается молиться и быть хорошим человеком и как можно лучше делать свою работу.
В августе Вэнс признался, что одержим темой НЛО. Он собирался воспользоваться парламентскими каникулами в августе, чтобы погрузиться в этот вопрос. Вице-президент заявил о необычном увлечении с улыбкой, однако неясно, шутил он или говорил серьезно.
Шутка над Зеленским
В том же интервью от 29 октября журналистка The New York Post и Вэнс обсуждали скандал в Белом доме с участием Зеленского, в том числе из-за его гардероба. Вице-президент подчеркнул, что, эту страницу уже перевернули.
«Он (Зеленский — прим. ред.) перевернул. Он носит костюмы», — уточнила журналистка с улыбкой.
Вэнс рассмеялся и подтвердил ее слова. Стоит отметить, что он участвовал в разносе, который президент США Дональд Трамп устроил Зеленскому.
В середине октября костюм президента Украины, прибывшего на встречу с американским лидером в Вашингтон, снова стал предметом насмешек.
Во время беседы удалось поговорить и об отношении Трампа к российским чиновникам.
Мы пытаемся поддерживать продуктивные отношения и с украинцами, и с русскими, потому что мы хотим заверить этот конфликт, и я думаю, что у президента (США Дональда Трампа — прим. ред.) очень хорошие рабочие отношения со всеми вовлеченными сторонами, как и у меня.
Джей Ди Вэнс
вице-президент США
Темное прошлое Вэнса
Прошлое Вэнса ужасает: он — внук хронического алкоголика, сын женщины, которая пошла по скользкой дорожке с наркотиками и случайными мужчинами. Политик выбился в люди благодаря морской пехоте.
У бабушки Вэнса было 11 выкидышей. Однажды она ранила из ружья вора, который пытался украсть корову. Своего супруга бабушка подожгла бензином и облила, мужчину удалось спасти.
Вице-президент служил в Ираке, после чего занялся бизнесом, а там и проскочил в сенат США. Перед первым сроком Трампа Вэнс жестко его критиковал и называл «циничным придурком», но перед избранием в сенат в 2022 году признал это ошибкой.