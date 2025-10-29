Одержимость НЛО, вера в потустороннее и шутки над Зеленским. Что еще скрывает Джей Ди Вэнс

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сделал неожиданное признание и посмеялся над украинским лидером Владимиром Зеленским. Чем удивил политик — в материале 360.ru.

НЛО, ангелы и демоны

В интервью изданию The New York Post Вэнс признался, что верит в потусторонние силы.

«Я твердо верю, что существуют вещи, которые мы не можем объяснить, и если кто-то другой видит в этом инопланетян, я вижу ангелов или демонов», — заявил вице-президент США.

Он подчеркнул, что верит в существование неких духовных сил, которые действуют в физическом мире, но многие этого не видят, не понимают и не ценят.

Вэнс добавил, что не знает, желают ли эти силы человечеству добра или зла. Политик старается молиться и быть хорошим человеком и как можно лучше делать свою работу.

В августе Вэнс признался, что одержим темой НЛО. Он собирался воспользоваться парламентскими каникулами в августе, чтобы погрузиться в этот вопрос. Вице-президент заявил о необычном увлечении с улыбкой, однако неясно, шутил он или говорил серьезно.