Сегодня 19:32 Что будет с Украиной? «Живой Нострадамус» из Бразилии озвучил дату окончания конфликта 0 0 0 Фото: Ministry of Defense of Ukraine Мир

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Бразилец Атос Саломе, прозванный «живым Нострадамусом», рассказал, что ждет мир в будущем. Он поделился предсказаниями об украинском конфликте, сверхсекретной операции врагов Запада и таинственном «Афинском протоколе».

Пророчество 38-летнего бразильца опубликовала газета Daily Mail. Предсказатель признался, что у него было мрачное и четкое видение, во время которого он расслышал слова «кобальтовый шторм». Саломе предупредил, что враги Запада проводят секретную операцию, целью которой является подрыв энергетической инфраструктуры США, континентальной Европы и Японии. Одним из примеров существования этой атаки стали недавние отключения электричества в европейских государствах. «Это только начало. Именно поэтому НАТО и военные стратеги из Великобритании, США и Израиля проводят секретные совещания, на которых вырабатываются способы борьбы с этим неуловимым врагом», — подчеркнул эзотерик.

Фото: athos_salome / Соцсети

Он поделился с читателями, что раскрыл в себе дар прорицателя еще в подростковом возрасте. Благодаря видениям, «живой Нострадамус» предсказал дату смерти Елизаветы II и пандемию Covid-19. Он добавил, что видеть будущее ему помогает духовная сущность Пуцатанакия, также известная как Эшу Марабу. По его мнению, в будущем сотрутся географические границы, появятся новые финансовые экосистемы, а от былой стабильности не останется и следа.

Наша планета становится все более пугающей и нестабильной. Старые принципы и боги постепенно стираются с лица земли, и на замену им приходят новые финансовые системы и альянсы, которые мы едва ли сможем распознать Атос Саломе Предсказатель

Прорицатель выразил уверенность, что скоро разработают технологии, с помощью которых можно будет манипулировать людьми, получив контроль над человеческими слабостями и эмоциями. Благодаря последнему видению Саломе узнал о существовании секретного документа под названием «Афинский протокол». Элита Давоса разработала его вместе с мировыми шпионскими агентствами, в том числе ЦРУ, добавил эзотерик. Протокол создали, чтобы заменить доллар «собственной международной монетой, обеспеченной золотом, углеродом и редкоземельными элементами». «В течение следующих двух лет доллар потеряет свой трон в результате теневой войны, проводящейся тайно и без единого выстрела», — предостерег он. Бразилец добавил, что он может предсказать и дату окончания украинского конфликта. По его словам, это произойдет уже в следующем году.

К марту 2026 года Украина будет раздроблена, пророссийские регионы будут признаны на международном уровне, а за кулисами Китай будет тайно всем управлять Атос Саломе Предсказатель

Мистик также рассказал о грядущих бурях и климатических изменениях. Он не исключил, что из-за ослабевающего Гольфстрима в августе и сентябре возникнут ураганы в Карибском бассейне и Северной Атлантике.