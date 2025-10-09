Сегодня 17:07 Четвертый… Ереван. Как Пашинян утонул в постмодерне 0 0 0 Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Признаюсь, всегда поражало умение либералов-леваков заворачивать в радужную обертку громких лозунгов и высокопарных фраз пустые обещания и ни на чем не основанные прогнозы. Во всех этих многочисленных НКО фонда Сороса их, что ли, этому учат? Одно ясно: нынешний глава правительства Армении Никол Пашинян был прилежным учеником и молоть по чем зря языком, рисуя перед согражданами воздушные замки прекрасной Армении будущего, умеет на твердую пятерку.

Вот и в этот раз он заявил, что существует некая команда специалистов (под его мудрым руководством, разумеется), которая прямо сейчас создает в Армении «четвертую республику». «Третья республика основывалась на логике конфликта, четвертая — на логике мира. В третьей республике принятие Конституции путем свободного волеизъявления народа и голосования вызывает большие сомнения, тогда как в четвертой таких сомнений быть не должно. В третьей республике принадлежность власти народу относительна и формальна, а в четвертой она должна быть четкой и неоспоримой», — процитировало Пашиняна агентство Armenpress. Согласитесь, звучит красиво и донельзя пафосно. Но что конкретно кроется за всеми этим сентенциями о Четвертом армянском Риме (зачеркнуто), то есть республике? Чем ее очередная итерация будет принципиально отличаться от прежних, руководители которых тоже ведь говорили о народовластии, конституционных правах и стремлении к миру?

Правда, ни один правитель в мире не приходит к власти на лозунгах войны. Даже большевики, начавшие воевать с собственной страной чуть ли не с первого дня, обещали, как помнится, «мир — народам». Что из этого вышло, знает всякий, кто изучал в школе новейшую историю России.

Но вернемся в Армению. Одной из целей этой новой, четвертой республики Пашинян провозгласил интеграцию в ЕС и (пока негласно) в НАТО. При том что премьер-министр прекрасно понимает, что никаких шансов на это у Армении нет. Хотя бы в силу географических причин — нет и никогда не будет у ЕС сухопутной границы с Закавказьем. Тем не менее продать европустышку народу как-то нужно, но и отвечать за беспочвенные обещания тоже не хочется. Вот и придумывается формула в духе бородатого анекдота о петухе и курице — «не догоню, так согреюсь». На прошедшем не так давно в Ереване форуме демократии (как пафосно звучит!) Пашинян заявил, что вступление Армении в ЕС не гарантировано даже при полном выполнении всех требований и достижении европейских стандартов. Впрочем, по словам главы правительства, это и неважно: главная задача — добиться соответствия стандартам ЕС в ключевых сферах управления и общественной жизни.

Фото: Gevorg Ghazaryan/Xinhua / www.globallookpress.com

«Мы понимаем, что даже после этого можем не стать членом ЕС, но наша главная задача — соответствовать стандартам ЕС, потому что, когда мы достигнем этого, нас примут. Хорошо, не примут — у нас будет свой результат», — добавил Пашинян. И в этом вся суть политики Еревана. Вместо конкретных реформ — прожекты, вместо улучшения экономики — попытка усидеть на двух стульях, вместо заботы о безопасности — опасное лавирование между ОДКБ и НАТО. Ну и что, думает Пашинян, зато послушайте, как звучит: «четвертая республика». В мире постмодерна, в котором пребывает руководство Армении, казаться всегда было важнее, чем быть.