Черный нал европейского милитаризма. Какими путями деньги Европы доходят до Зеленского?

Владимир Зеленский

Венгрия

ВСУ

Украина

Накануне еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил, что Европейский союз найдет способ выполнить свое обещание о предоставлении Украине 90 миллиардов евро кредита. «Мы предоставим этот кредит так или иначе», — выразил он уверенность сразу после завершения заседания Совета ЕС по вопросам экономики и финансов.

По словам еврочиновника, Брюссель «не впервые сталкивается с подобными трудностями с Венгрией, которая блокировала как предыдущие пакеты финансовой поддержки, так и предыдущие пакеты санкций». «В конце концов, нам всегда удавалось разблокировать эту ситуацию, и я надеюсь, что так будет и на этот раз», — резюмировал Домбровскис, не уточнив, впрочем, каким именно способом планируется преодолеть венгерское вето.

Возможно, разгадку этой тайны получится найти в недавней детективной истории с кортежем украинских инкассаторских машин, следовавших из Вены в Киев транзитном через Венгрию и задержанных венгерскими правоохранителями по подозрению в контрабанде валюты и отмывании финансовых средств.

Фото: РИА «Новости»

Сообщается, что венгерские налоговики остановили два микроавтобуса Ощадбанка, внутри которых обнаружили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота, а среди сопровождавших — семерых граждан Украины, включая бывшего генерала СБУ.

Как пишут венгерские СМИ, наибольшее подозрение вызвал сам способ «трансфера» ценностей из одной страны в другую в эпоху, когда подобные операции, особенно с участием государственных банков, проводятся через безналичный расчет банковскими переводами.

Да и какой смысл рисковать подобными деньжищами в ситуации военного конфликта, когда проще перечислить их со счета на счет, что называется, в два клика? Тем не менее, по данным венгерских властей, только за первые два месяца 2026 года таким способом через Венгрию предположительно перевезли на Украину более 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золота.

Не меньше вопросов вызывает и реакция украинской стороны, устами главы МИД Украины Андрея Сибиги, обвиняющей Будапешт в «захвате украинцев» и чуть ли не в «международном терроризме». И все это на фоне того, что никто из представителей киевских властей не может внятно объяснить происхождение денег и их назначение. Кстати, сами инкассаторы, включая экс-эсбэушника, давно уже отпущены.Задержаны только перевозимые ценности и деньги. «Когда возникает вопрос о том, что эти деньги делали здесь, в Венгрии, Украина отвечает, что это транзакция между банками. Но я думаю, последний раз такое происходило в каменном веке, когда два банка производили расчеты на сумму 1,1−1,2 миллиарда евро наличными. Возможно, была другая причина, но тем не менее, у них было достаточно дней, чтобы найти должное объяснение, однако этого не произошло», –прокомментировал ситуацию министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Фото: РИА «Новости»

И на первый взгляд, все это может выглядеть как очередной акт необъявленной войны между Киевом и Будапештом, начатой по инициативе Зе-режима, без всяких видимых причин перекрывшего на территории Украины транзит российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Но на деле проблема гораздо глубже. Венгры, по сути, накрыли канал нелегальных поставок киевскому режиму так называемого черного нала. От кого? Судя по всему, от его друзей из Брюсселя, нежелающих прекращения украинского конфликта. И в этой связи заявления еврокомиссара Домбровскиса выглядят уже не просто пустой бравадой европейских милитаристов, а, скорее, их манифестом о том, что они приложат все усилия, чтобы война на Украине никогда не заканчивалась. И это, увы, данность, с которой нам приходится считаться.