«Если б я был султан». Чему стоит поучиться у циника Эрдогана

Американское издание The Wall Street Journal вышло с сенсационной новостью: Турция наращивает войска на границе с Сирией и готовится к прямому вторжению.

«Высокопоставленные официальные лица США говорят, что Турция и ее союзники по ополчению наращивают силы вдоль границы с Сирией. Это вызывает тревогу, что Анкара готовится к крупномасштабному вторжению на территорию, которую удерживают поддерживаемые США сирийские курды», — отметили журналисты WSJ со ссылкой на источники в американских спецслужбах. Впрочем, на поверку это сообщение оказалось не такой уж сенсацией, да и вообще не новостью. Еще несколько дней тому назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прямым текстом заявил: «Если Первая мировая война пересмотрела границы нашего региона, то что бы произошло, если бы условия были другими? Скорее всего, города, которые мы называем Алеппо, Идлиб, Хама, Дамаск, Ракка, были бы нашими провинциями, как Антеп, Хатай, Урфа». Тем самым турецкий лидер сделал прямую отсылку ко временам расцвета Османской империи, когда вся нынешняя Сирия, а также значительная часть соседствующих с ней стран находились под властью Блистательной Порты.

Фото: Сирийские беженцы. Ahmed Deeb/dpa / Global Look Press

Подобное заявление из уст главы некогда дружественной страны звучит оскорбительно для сирийцев и, разумеется, крайне цинично. Особенно в ситуации, когда сирийское государство буквально лежит в руинах. Но международная политика — вещь жестокая. Выживает в ней только тот, кто умеет защищать свои интересы. Эрдоган, как к нему ни относись, доказал, что умеет. Недаром даже избранный президент США Дональд Трамп, комментируя новость о подготовке Турции к оккупации (будем называть вещи своими именами) Сирии, навал турецкого лидера умным человеком.

Но никто не знает, кто поддерживает другую сторону нового правительства в Сирии, а я знаю. Это Турция. Ясно? Турция стоит за этим. Президент Турции Тайип Эрдоган — очень умный человек. Дональд Трамп

Что ж, точно не назовешь глупым того, кто прямо сейчас находится в процессе успешной реализации своих экспансионистских планов, да еще сумел развести Европу на то, чтобы их фактически оплачивать. Намедни глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, мнящая себя великим тактиком и стратегом, но именно что мнящая, с воодушевлением заявила о выделении Турции одного миллиарда евро в качестве помощи сирийским беженцам. При этом особо подчеркнули, что деньги уже перевели.

Фото: Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Эрдоган. IMAGO/Turkish presidency apaim / Global Look Press

«Я хочу констатировать, что Турция проявляла ответственность, принимая у себя миллионы сирийских беженцев в течение многих лет. Мы оказывали в этом поддержку», — заявила председатель ЕК. На самом деле это плата за то, чтобы Турция не пускала беженцев в Европу. Практика подобных отступных туркам была принята еще при Ангеле Меркель на посту канцлера ФРГ и негласного лидера Европы. С тех пор, точнее с 2011 года, Анкара получила от ЕС уже около 10 миллиардов евро.

Фото: Сирийские беженцы. Murat Kocabas/Keystone Press Agency / Global Look Press

Разумеется, европейских чиновников совершенно не волнует, каким именно образом Эрдоган будет решать сирийский вопрос. И даже если в итоге большая часть Сирии вновь станет турецкой, никого в Евросоюзе это особо не побеспокоит.

Что можно сказать по этому поводу? Фактически турецкий султан опять всех переиграл: сверг власть в соседней стане чужими руками, а теперь планирует прибрать ее к собственным. Еще за все эти выкрутасы умудрился добиться похвалы от нового президента США и денег от недалеких европейских комиссаров.

Но это все «сопутствующие товары», не более. Главное — он превратил Турцию в важного регионального (с прицелом на мирового) игрока, с которым все вынуждены или будут вынуждены считаться. Это была его цель, и к ней он упорно продолжает идти. Именно этому упорству в достижении поставленной цели стоит поучиться у нынешнего турецкого руководства. Поверьте, это не зазорно. Еще Петр Великий завещал нам учиться у наших врагов.