Высмеял Трампа в соцсетях и доволен. Чем знаменит демократ Гэвин Ньюсом

Демократ Гэвин Ньюсом претендует на титул лидера свободного мира. Политик и давний критик Трампа готов бесплатно раздавать американцам куриные яйца и сделать курение марихуаны законным. Впрочем, в биографии губернатора Калифорнии есть еще немало интересных деталей.

Губернатор Калифорнии хочет в президенты США После того как 1 октября правительство Соединенных Штатов официально прекратило работу, губернатор Калифорнии, демократ Гэвин Ньюсом объявил себя «лидером свободного мира». В соцсетях он выложил программу, в которой пообещал бесплатные школьные обеды и куриные яйца, легализацию марихуаны, высокооплачиваемые рабочие места и еще много чего. Ньюсома в свое время прочили в сменщики Джо Байдена: когда стало очевидно, что старик, мягко говоря, устал, 56-летнего политика предлагали выдвинуть от Демократической партии на выборах президента США 2024 года. Однако, как известно, ставку сделали на Камалу Харрис и это закончилось громкой победой Дональда Трампа и республиканцев. Гэвин давний оппонент Трампа: демократ изо всех сил тормозит все инициативы нынешнего президента США. Губернатор Калифорнии даже грозил от имени штата подать на него в суд из-за отправки Национальной гвардии для подавления протестов в Лос-Анджелесе. Оба политика с удовольствием пикируются со СМИ и соцсетях.

Фото: Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и президент США Дональд Трамп, Лос-Анджелес, январь 2025 года. White House / www.globallookpress.com

Биография Гэвина Ньюсома Гэвин Кристофер Ньюсом родился 10 октября 1967 года в Сан-Франциско. Его отец, Уильям Ньюсом III, был корпоративным юристом компании, которая занималась секретными госконтрактами. В числе прочего он опекал специалиста по экспроприации еврейской собственности гауптштурмфюрера СС Отто фон Большвинга, которого пригрели в США в рамках операции «Скрепка». Вскоре после рождения сына Ньюсом III ушел из семьи, так что молодой матери Тессе Мензис, которой было немногим больше 20 лет, пришлось вкалывать на трех работах — официанткой, бухгалтером и секретарем — ради того, чтобы прокормить двухлетнего Гэвина и его годовалую сестру Хилари. Отец же щедро жертвовал на благотворительность, но не на своих детей.

Фото: Уильям Альфред Ньюсом III, примерно 1975 год / Публичное достояние

Так что ранние годы у будущего политика выдались не слишком сытыми, семья несколько раз переезжала. К тому же мальчик страдал серьезной формой дислексии — было трудно писать, читать и понимать текст (говорят, Ньюсом не избавился от этого до сих пор). Половину времени он учился в коррекционном классе, но подростком стал заниматься с обычными сверстниками. В свободное время парень подрабатывал, где только мог: мыл машины, трудился в местном магазине деликатесов. Трудности с учебой Ньюсом с лихвой перекрывал успехами в бейсболе и именно спортивная стипендия помогла ему поступить в старейший университет в Калифорнии. Там в 1989 году он получил степень бакалавра наук в области политологии.

Фото: Мэр Сан-Франциско и кандидат в губернаторы Каллифорнии Гэвин Ньюсом, 17 мая 2009 года. Jeff Gritchen / www.globallookpress.com

Путь Ньюсома в политику Новоиспеченный политолог занялся бизнесом и основал компанию. Спустя несколько лет помог местному политику-демократу занять пост мэра Сан-Франциско. Ему самому так понравилась гонка, что в 1998 году Ньюсома избрали в городской совет, а осенью 2003-го он стал мэром и позднее переизбирался на второй срок. Молодой политик разрешил в Сан-Франциско однополые браки*, выступал за легализацию марихуаны и отказывался применять жесткие меры к бездомным, предпочитая тратить на них налоги американцев. Все это не осталось незамеченным, и прогрессивного мэра сделали вице-губернатором Калифорнии. С последующим переизбранием, да. Ньюсом не останавливался: в 2018-м его избрали уже губернатором Калифорнии. Правда, хотели сместить после не слишком эффективных действий властей штата во время эпидемии COVID-19, но политик удержался на своей должности и даже остался на второй срок до января 2027 года.

Фото: Гэвин Ньюсом на церемонии инаугурации Генерального прокурора Камалы Харрис, Сакраменто, Калифорния, 3 января 2011 года. s76 / www.globallookpress.com

Личная жизнь Гэвина Ньюсома Ньюсом женился в 2001 году на телеведущей, фотомодели и прокуроре (да, неожиданно) Кимберли Гилфойл. Брак распался после того, как миссис Ньюсом пригласили ведущей шоу выходного дня на канале Fox News, а он, как известно, поддерживает демократов. Кстати, во время первого президентства Дональда Трампа ведущая была одним из его советников. Ньюсом искал утешение то с 19-летней моделью, то с замужней дамой. После скандала, связанного с последним эпизодом, в июле 2008 года он женился на актрисе Дженнифер Сибел, бывшей пассии Джорджа Клуни. Фильмография у нее довольно скупая, самый известный фильм — слэшер «День смеха». Там она играет жертву маньяка, понарошку убитую электрическим током.

Фото: Губернатор Гэвин Ньюсом со своей женой Дженнифер Сибел и детьми во время церемонии инаугурации, Сакраменто, 7 января 2019 года. Paul Kitagaki Jr. / www.globallookpress.com

Зато Сибел прославилась, обвинив Харви Вайнштейна в том, что он ее изнасиловал в 2005-м в гостиничном номере. Однако зачесть это в вину продюсеру так и не удалось: адвокаты настаивали, что секс был по взаимному согласию и присяжные отчего-то поверили им, а не актрисе. Сегодня у Ньюсомов четверо детей — две дочери и двое сыновей. Семья исповедует католическую веру и дружит с другими кланами политиков. Вместе с семействами Харрисов, Пелоси и Гетти они стали крестными родителями детей друг друга. * Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.