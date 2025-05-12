12 мая 2025 17:23 Пакетик, ложечка и хорошая компания. Чем занимались Макрон, Стармер и Мерц по пути в Киев 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Мир

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В поезде каждый по-своему коротает время: одни играют в карты, другие пьют чай, третьим хватает душевного разговора. Лидеры трех ведущих стран случайно показали свой досуг — пакетик, ложечка и хорошая компания. Подробности — в материале 360.ru.

Глупая улыбка и таинственный пакетик Репортеры застали врасплох президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца, когда те направлялись в Киев. Журналисты вошли в купе и поймали интересные кадры: возле Макрона лежал предмет, похожий на пакетик с белым веществом. Рядом с Мерцем находилось нечто похожее на ложечку для употребления запрещенных препаратов. Лидеры Франции и ФРГ попытались незаметно спрятать «вещдоки» от камер. Макрон при этом глупо заулыбался, взял белый предмет в руку, переложил его в другую и кинул в сумку. Судя по всему, компания не ожидала гостей, сообщил «Царьград».

Фото: Telegram

Во всех смыслах зависимые временщики Видео прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что судьбу Европы решают зависимые во всех смыслах временщики. На этих невероятных кадрах словно сам Всевышний приоткрыл миру завесу этого «смрадного шабаша». «Толкнув Зеленского на очередную адскую интригу по срыву урегулирования и продолжению кровопролития в Европе, как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и… дунули. Видимо, настолько, что забыли убрать причиндалы (пакетик и ложечку) до прихода журналистов», — написала Захарова в Telegram-канале. Она напомнила, что в 2022 году спросила одного западного посла, как «неуравновешенному наркоману Зеленскому» можно поставлять оружие, ведь он уже много лет на кокаине. Дипломат ответил, что для ЕС это нормальное явление — многие главы западных государств употребляют.

Фото: РИА «Новости»

«Это объясняет многое из последних идей» Гава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в соцсети Х задался вопросом: настоящий это видеоматериал или выполненный с помощью ИИ? «Если он настоящий, то мы видим сахар или что-то совершенно другое? Если что-то другое, то это объясняет многое из последних идей и предложений», — написал Дмитриев. «Пакетик» оказался не пакетиком В офисе французского лидера попытались оправдаться, заявив, что на столе у Макрона в спецвагоне были не наркотики, а платок. «Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит настолько далеко, что выставляет простую бумажную салфетку наркотиками», — сообщил Елисейский дворец в соцсети Х.