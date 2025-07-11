В стиле Лаврова: холодный расчет против подмигиваний Рубио. Чем закончились переговоры в Малайзии

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре. Дипломаты обсудили способы урегулирования украинского кризиса, и по итогам встречи Рубио сделал интересное заявление. Как прошли переговоры, какие итоги можно подвести и как отреагировали мировые СМИ — в материале 360.ru.

Встреча Лаврова и Рубио: неожиданный диалог на фоне кризиса После недовольства, которое президент США Дональд Трамп высказал по итогам беседы с российским коллегой Владимиром Путиным, в западной прессе раздались возгласы, что Вашингтон потерял терпение и теперь повернется к России спиной. Встреча в Малайзии российского министра и американского госсекретаря доказывает обратное — диалог продолжается, пусть и непросто. Заранее встреча глав внешнеполитических ведомств России и США не анонсировалась. О проведении переговоров первой заявила американская сторона, Госдеп озвучил время и место проведения встречи. Российская сторона уклончиво подтвердила, что «встреча прорабатывается».

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Неопределенность ответа российского МИД можно объяснить опасениями в связи с последними агрессивными заявлениями со стороны США. Трамп выражал недовольство упрямством Путина, Евросоюз заявил, что исчерпаны дипломатические способы урегулирования конфликта. А недавно всплыли слова Трампа, сказанные в 2024 году: американский президент тогда пообещал «разбомбить Москву». Но в итоге встреча двух дипломатов все же состоялась, министр и госсекретарь не стали упускать возможность поговорить лично, а не по телефону. Москва и Вашингтон по-прежнему готовы искать точки соприкосновения за столом переговоров.

Фото: Faris Hadziq/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Как проходили переговоры: детали встречи Самолет Ил-96 с российской делегацией на борту приземлился 10 июля на малайзийской военной базе «Субанг». Американский борт госсекретаря уже находился на посадочной полосе. Формально хозяевами встречи были американцы, логистикой руководила пресс-служба Госдепа США. Комнату для переговоров выбирали около часа, они же и определяли количество журналистов от каждой стороны — разрешили по 10 представителей прессы. Однако по итогу американских журналистов оказалось почти в два раза больше. Напряженное начало Первым в комнату проследовал Рубио, он улыбался журналистам. Российский министр появился чуть позже и без улыбки. Дипломаты не стали делать заявлений перед встречей, лишь выделили около 20 секунд для фотосессии. Потом прессу попросили покинуть помещение. Переговоры начались в запланированное время, в 18:00 по местному времени, в 13:00 по московскому. Встреча дипломатов продлилась 50 минут.

Фото: РИА «Новости»

Итоги переговоров: что сказали стороны Загадочная реплика Лаврова По окончанию переговоров из комнаты Лавров вышел с серьезным лицом. Рубио не стал провожать коллегу. Российский министр остановился и сказал помощнику: «Сначала надо разобраться». Неизвестно, к чему относилась эта фраза, однако прозвучало весьма символично — Россия не склонна к резким и скоропалительным заявлениям. Подмигивание Рубио и реакция Захаровой Госсекретарь США после переговоров подмигнул российскому коллеге. На это обратила внимание корреспондент телеканала CNN Кайли Этвуд. «В начале встречи никто из них не давал комментариев, но Рубио подмигнул Лаврову после того, как начали раздаваться вопросы», — написала журналистка в соцсети Х.

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не видела подмигивания Рубио. «Я не видела, кто кому подмигивал, но я видела, кто задавал вопрос про санкции — со спины этот человек был похож на [актера и режиссера] Дэнни Де Вито», — отметила дипломат. Специалист по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева в комментарии для «Ленты.ру» пояснила, что подмигивание Рубио можно расценивать как дружелюбный жест, но по протоколу такие поступки не приветствуются. Специалист призвала не делать далеко идущих серьезных выводов из этого жеста американского политика.

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Позиции США и России: что обсуждали Требования Вашингтона После завершения встречи Рубио пообщался с журналистами и рассказал о встрече. По словам госсекретаря, он напомнил Лаврову о недовольстве Трампа тем, что Россия не проявляет большую гибкость в урегулировании украинского конфликта, а также о желании США увидеть четкий план завершения конфликта. Также обсудили: возможные контуры плана по урегулированию ситуации на Украине;

пауза в поставках американского оружия ВСУ была временной, это не политическое решение — Пентагон проверял запасы вооружения;

Вашингтон попытается убедить европейских союзников по НАТО отправить на Украину часть собственных ЗРК Patriot; При этом Рубио не сообщил никакой конкретики в отношении планов и не сказал о поставках Patriot с американских складов.

Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

«Новый подход» или тактический ход? Рубио заявил, что российские дипломаты внесли кардинально новые предложения по Украине. По его словам, Россия продемонстрировала «новый, иной подход». «Я думаю, это новый и отличающийся от других подход. Опять же, я бы не стал характеризовать это как нечто гарантирующее мир. Мы расскажем об этой идее президенту США сегодня», — заявил госсекретарь. Госсекретарь отметил, что диалог с российским министром получился откровенным и США продолжат контакты с Россией.

Фото: РИА «Новости»

Комментарий МИД России: сдержанность и дипломатическая осторожность Лавров воздержался от комментариев после окончания переговоров с американским коллегой. Ведомство выпустило краткое заявление, в котором назвала встречу дипломатов «сверкой часов». «Состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем», — отметили в МИД РФ. Дипломаты обсудили также восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, поиск решения для беспрепятственных контактов между обществами двух стран. В частности, возобновление прямого авиасообщения между двумя странами. Также стороны пришли к заключению о важности дальнейшей работы по нормализации функционирования двусторонних дипломатических миссий. МИД также заявил, что конструктивный диалог по линии внешнеполитических ведомств между Россией и США необходимо продолжать. Ожидание пресс-конференции После завершения Совета министров иностранных дел, который пройдет 11 июля, СМИ ожидают пресс-конференции Сергея Лаврова. Журналисты готовятся расспросить российского министра об итогах переговоров с Марко Рубио.

Фото: РИА «Новости»

Реакция в России: эксперты разделились Встреча Лаврова и Рубио вызвала большой ажиотаж в мире, многие признали важность состоявшихся переговоров, несмотря на неоднозначную риторику американского президента. «Штаты готовы прислушиваться» Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что США готовы прислушиваться к России по вопросам урегулирования украинского конфликта. «Мне не кажется, что, требуя от России дорожную карту по разрешению конфликта на Украине, Соединенные Штаты как-то пытаются затянуть с решением конфликта. Я уверен, что Штаты готовы прислушиваться к российской стороне и тем условиям, которые мы выдвигаем и еще раз проговорили на встрече в Малайзии», — заявил депутат в беседе с «Газетой.ru». Ничего нового? Политолог Александр Асафов заявил «Ленте.ру», что не увидел новых подходов. Все важные решения по Украине по-прежнему принимаются за закрытыми дверями. «Я вижу старые подходы <…>: обсуждение поставок, санкции. И здесь Рубио, который пару месяцев назад говорил, что украинский кризис — это прокси-конфликт между Россией и США, вряд ли придумал что-то новое за своего руководителя. Однако конструктив, а не политические декларации может обсуждаться именно в таких форматах», — заявил политолог.

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Политолог Максим Жаров также усомнился в наличии «новых подходов» в урегулировании конфликта. Официальные заявления от МИД и Госдепа не содержат никаких откровений, а слова Рубио — это вынужденная манипуляция, считает эксперт. Особенно после «прививки мачизма» от CNN про «разбомбить Москву и Пекин». «Трамп зажат внутри своей команды между сторонниками усиления давления на Россию и сторонниками сохранения status quo, когда можно по сути ничего не делать, но ежедневно то грозить Путину, то расхваливать его. Вот Рубио и пытается балансировать между этими лагерями, предлагая повод для откладывания Трампом решения как по законопроекту о 500%-ных санкциях, так и по согласованию новых пакетов вооружений Украине», — заявил политолог.

Фото: РИА «Новости»

Нейтрализация угроз Ведущий «Радио КП» Иван Панкин заявил, что Лавров «вовремя» предал американскому коллеге «принципиально новое предложение», когда терпение Трампа и европейцев дошло «до точки кипения». «В это время не утихают взрывы на Украине от уже буквально ежедневных массированных атак со стороны России. В этих „предложениях“ Лаврова полная „отсебятина“, написанная на коленках во время полета на саммит АСЕАН в Куала-Лумпур», — отметил Панкин. Журналист выразил мнение, что «новое предложение» — это пыль в глаза, которым Россия хочет «сбить» недавно обещанный Трампом «маленький сюрприз». «Американцам нужны встречные шаги, Трампу нужны взрывные поводы для постов в соцсетях. Политика тоже кликбейтна — это понимает Лавров», — резюмировал журналист.

Фото: РИА «Новости»

Западная реакция: между надеждами и скепсисом ООН одобряет ООН положительно оценила прошедшие переговоры между главой МИД России и госсекретарем США, заявил представитель Генсека Стефан Дюжаррик. «Мы всегда приветствуем диалог», — отметил Дюжаррик.

Западные СМИ: от иронии до пессимизма Американское издание The Wall Street Journal отреагировало на обмен мнениями, который состоялся между Рубио и Лавровым. Бывший американский дипломат Дэниэл Фрид, координировавший санкционную политику в отношении России в администрации экс-президента США Барака Обамы, отметил, что русских невозможно впечатлить словами, они обращают внимание только на действия, а Трамп по-прежнему не предпринимает никаких реальных мер. «Россияне очень хорошо умеют придумывать сложные формулы, чтобы завести нас в тупик и в конечном итоге потратить наше время», — заявил Фрид. Он подчеркнул, что итоги переговоров свидетельствуют о колебаниях американской администрации от оптимистичной дипломатии до жестких угроз в попытках быстро достичь мира на Украине.

Фото: РИА «Новости»

Читатели французской Le Figaro отметили, что Москва целенаправленно добивается достижения всех своих целей в украинском конфликте. «Рубио, наверное, рад, что Лавров не съел его вместе с носками!» — иронизирует читатель. «Москва положит конец этому прозападному режиму. Именно это является целью специальной военной операции», — высказался еще один француз.