Сегодня 15:15 Эпатаж или реальная угроза? Чем обернутся вторичные санкции Трампа против Индии Аналитик Марышев: Индия найдет пути обхода вторичных антироссийских санкций США 0 0 0 Фото: IMAGO/Hindustan Times / www.globallookpress.com Эксклюзив

Мир

США

Индия

Экспорт

Санкции

Нефть

Россия

Китай

Цена на нефть

Экономика

Американский президент Дональд Трамп угрожает обложить Индию гигантскими пошлинами за то, что она закупает российскую нефть. Если руководство страны не выдержит давления США, ситуация отразится на всем мире. О том, какие события могут последовать вслед за этим — в материале 360.ru.

Будет скачок цен Агентство Bloomberg опубликовало свой вариант сценария, по которому будут развиваться события. Согласно ему, излишки российской нефти пойдут в Китай. Помешать этому могут несколько факторов. Во-первых, КНР старается меньше рисковать и делает все возможное, чтобы не зависеть от одного поставщика. Во-вторых, китайские нефтеперерабатывающие заводы просто могут не иметь возможности принять больше черного золота. Аналитик Sparta Commodities SA Нил Кросби объяснил, что Китай будет принимать решения, исходя из своих национальных интересов. «Если Трамп начнет заявлять о намерении нацелиться на Китай из-за закупок российской нефти, то принесет ли китайцам выгоду чуть большее количество российской нефти? Не уверен», — подчеркнул он. Издание добавило, что нераспроданные излишки российской нефти спровоцируют рост мировых цен на топливо. По оценкам Capital Economics, в этом случае они взлетят на 10-20 долларов за баррель.

Фото: РИА «Новости»

Индия «не прогнется» О ситуации на энергетическом рынке и возможных последствиях санкций рассказал 360.ru экономист, аналитик, кандидат экономических наук Николай Кульбака. Он объяснил, что сейчас главными импортерами российской нефти являются Китай, Индия и Турция. «Серьезных покупателей больше нет», — отметил эксперт. По его мнению, если Белый дом действительно заставит страны прекратить закупки, цены могут вырасти. Эксперт добавил, что сами США при этом практически не понесут убытков, так как попытаются нарастить объемы добычи. «Я не думаю, что Индия полностью откажется от российской нефти. Скорее всего, сократит. Но Соединенные Штаты сами могут увеличить объемы производства нефти. У них для этого какие-то возможности есть», — добавил аналитик.

Фото: РИА «Новости»

США хотят всех обмануть Несколько иное мнение выразил в беседе с 360.ru член экспертного совета при российском газовом обществе, директор по развитию ООО «Энергия Плюс» Павел Марышев. Он предположил, что угрозы Трампа в адрес Индии являются блефом. «Внешнеэкономические интенции Белого дома во многом носят декларативный характер. Трамп, будучи склонным к эпатажным заявлениям, далеко не всегда выполняет свои обещания», — сообщил эксперт. Он назвал вероятность введения вторичных санкций со стороны США маленькой, так как у Индии есть «широкий спектр инструментов экономического давления» на американское руководство. Если же Белый дом выполнит свое обещание, то ограничения станут серьезным ударом по российскому экспорту. По словам аналитика, сейчас на Индию приходится примерно 45% поставок нефти.

"Расфасовать" эти объемы невозможно даже с учетом дисконтов. Освободившуюся нефть частично направят в Китай. Однако глубина спроса в Поднебесной не так велика, поскольку долгосрочными контрактами обеспечен основной объем потребления Павел Марышев член экспертного совета при Российском газовом обществе, директор по развитию ООО «Энергия Плюс»

Марышев также не исключил, что нефть могут начать импортировать в Азиатско-тихоокеанский регион и страны Африки, в том числе в Египет и Марокко. «Здесь темпы экономического роста значительно подстегивают углубление спроса. Европейское направление — Словакию и Венгрию — не берем в расчет, поскольку свободных трубопроводных мощностей нет», — объяснил специалист. Пока что российскому экспорту «паниковать рано», но «есть о чем задуматься», отметил он. Также экономист допустил, что Индия начнет искать способы для обхода американских санкций. «За годы санкционного давления „теневой флот“ вырос, а логистические цепочки — окрепли. Поэтому перевести 50-60% импортируемой их России нефти в теневой сектор не является серьезным вызовом», — уточнил эксперт. Он также напомнил о сильно изменившемся за последние 15 лет балансе сил на мировой арене. «Теперь динамично растущие экономики АТР не только готовы к давлению западных стран, но и могут оказать контрдавление», — заявил Марышев. По его словам, Индия и Китай могут создать искусственный дефицит жизненно важных товаров в США и Евросоюзе, что повлияет и на цену углеводородов.