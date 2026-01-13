13 января 2026 00:12 Предсказуемость вышла из чата. Чем грозит миру аннексия Гренландии? 0 0 0 Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Воодушевленный венесуэльским успехом Дональд Трамп — видимо, решивший стать живой иллюстрацией известного изречения об аппетите, который приходит во время еды — всерьез вознамерился присоединить к США Гренландию. Или аннексировать. «Если мы не захватим Гренландию, это сделают Россия или Китай. И я не позволю этому случиться. Так или иначе, мы получим Гренландию», — заявил он.

Серьезность планов нынешнего хозяина Белого дома подтверждают и его британские союзники, публикуя в своей прессе материалы о якобы подготовке Штатами тайной операции по аннексии крупнейшего в мире острова. Так, Daily Mail сообщило, что «ястребы» из ближайшего окружения Трампа настолько окрылены успешной операцией по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро, что теперь настаивают на быстром захвате Гренландии, приказ спланировать который якобы уже получил американский спецназ. Журналисты The Telegraph, в свою очередь, отметили, что в Евросоюзе со всей серьезностью относятся к угрозам Вашингтона захватить остров и даже выдвигаются идеи отправить туда европейский воинский контингент — небольшой, но не станет же Трамп в самом деле стрелять по «своим»?

Фото: IMAGO/Kristian Tuxen Ladegaard B / www.globallookpress.com

Впрочем, пока дальше жесткой риторики и призывов хоть что-то противопоставить экспансии США европейские политики не заходят. Спикер фракции СДПГ в бундестаге по внешней политике Адис Ахметович в интервью Bild заявил, что «Европа не должна позволить Трампу себя запугать». «Мы должны совместно поставить стоп-сигнал по Гренландии. Трампу наконец нужен жесткий и ясный ответ», — подчеркнул политик. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо высказал мнение, что воевать ради Гренландии со своими европейскими союзниками Трамп не станет, все же НАТО имеет большое значение для США, потому они вряд ли «зайдут так далеко». Или все же зайдут? Именно в ответе на этот вопрос, точнее — в самой его формулировке, выражающей крайнюю степень неуверенности европейцев в крепости трансатлантического партнерства (в том числе партнерства военного), и кроется главная проблема споров вокруг формально датского острова.

Это вам уже не просто способствовать развалу государств-противников и на их обломах менять неугодные политические режимы как перчатки, как было в Югославии и частично в СССР. Это разрушение фундаментальных основ принципа незыблемости границ. Принципа, который, как оказалось, может быть поставлен под сомнение по воле одного конкретного человека, стоящего во главе мощнейшего в военном и экономическом плане государства.

В этой связи совершенно неважно правда или фейк то, что пишут британцы насчет планов США провести в Гренландии силовую операцию. Тем более что конгрессмен-республиканец Рэнди Файн сейчас внес законопроект об «аннексии и предоставлении статуса штата» Гренландии со стороны США. Куда важнее тот факт, что отныне любая предсказуемость в международных делах просто «вышла из чата». Вернуть ее на данный момент видится проблемой неразрешимой. Значит, всем нам придется теперь с этим как-то жить.