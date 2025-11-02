Сегодня 14:16 Альянс скептиков. Чем грозит Евросоюзу объединение трех стран против Украины Политолог Гуреев: антиукраинская коалиция грозит расколом ЕС 0 0 0 Фото: Christophe Gateau/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

Словакия поддержала идею создания антиукраинской коалиции совместно с Венгрией и Чехией. Впоследствии к блоку могут примкнуть другие государства. Как на это отреагирует Евросоюз и чем ему грозит инициатива — в материале 360.ru.

Антиукраинская коалиция против коллективного безумия О поддержке идеи создать антиукраинскую коалицию ранее заявил заместитель главы правящей партии Smer в Словакии Любош Блаха в интервью «Известиям». «Совместные действия тех, кто в Европе еще сохранил здравый ум, не только возможны, но и вероятны. Несмотря на то что Европа вновь, спустя десятилетия, охвачена коллективным безумием, которое ведет нас всех к войне, упадку и хаосу», — подчеркнул он. По его словам, власти Словакии, Венгрии и Чехии осознают риск, который несет текущая политика ЕС в отношении России. Блаха считает, что создание защитного союза станет наилучшим решением для указанных стран.

Фото: Attila Volgyi/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Почему Чехия, Словакия и Венгрия решили объединиться В Восточной Европе существует Вышеградская группа — это страны, которые после распада Организации Варшавского договора в 1991 году договорились о сотрудничестве. Речь идет о Словакии, Венгрии, Чехии и Польше, напомнил в беседе с 360.ru политолог Данила Гуреев. «Весь период 1990-х и нулевых годов Вышеградская группа довольно хорошо друг с другом взаимодействовала. Но со вступлением в Евросоюз ее значение уходило на второй и третий планы. С начала специальной военной операции диаметральное разделение в рамках дальнейшего развития изменилось. Из этой группы не то чтобы формально выкинули Польшу, но она откололась, а остальные страны в целом рассматривали общее дальнейшее развитие совместно», — сказал он. Страны объединились из-за соседства с Украиной.

Европейцы начали знакомиться с тем, что такое Украина. Они видят, кто такие украинцы, видят, как ведут себя украинские политики, и осознают те проблемы, которые возникают. Венгрия, Словакия и Чехия начинают отлично понимать, в каком направлении идет дальнейшее развитие. Данила Гуреев политолог

Польша находится на перепутье, сказал Гуреев, но эта ситуация не будет продолжаться вечно.

Фото: РИА «Новости»

Польза от антиукраинской коалиции Будет ли от антиукраинской коалиции толк — это вопрос финансов, заявил политолог. Изначально ЕС создавали, чтобы отбирать деньги у преуспевающих государств и отдавать из развивающимся странам. Чехия, Словакия и Венгрия выступают за то, чтобы делить бюджет между странами Евросоюза, но у блока свои планы.

Брюссель сейчас говорит: у нас есть Украина, давайте деньги туда отдавать. Вопрос заключается в том, что глубинная Европа и граждане ЕС действительно хотят к этой коалиции присоединиться. Но элита Брюсселя будет противостоять этому всеми возможными и невозможными способами. Это раскол внутри Евросоюза, попытка ряда стран полностью изменить политику объединения. Сам ЕС как организация трещит по швам. Данила Гуреев политолог

Создание антиукраинского блока грозит Евросоюзу кризисом — встает вопрос о необходимости существования такого объединения. «Это не просто раскол в Евросоюзе, это действительно определенная предсмертная агония, которая начинается, потому что коалиция будет расширяться», — подчеркнул Гуреев.

Фото: РИА «Новости»

Как ЕС будет противостоять антиукраинской коалиции У Евросоюза есть большое количество рычагов давления. «Мы с вами их уже видели, потому что у Венгрии постоянно были вопросы, связанные с выделением бюджета внутри ЕС, с нефтегазовым сектором, с торговыми отношениями. Эти рычаги распространяются и на Чехию в том числе», — добавил политолог.

Фото: РИА «Новости»

Союзники Венгрии, Чехии и Словакии Антиукраинский блок уже фактически существует и саботирует военные поставки на Украину. Эта идея витает в европейском обществе, но политические элиты большинства стран не могут себе ее позволить. При этом у Венгрии, Чехии и Словакии есть союзники, рассказал 360.ru заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов кандидат исторических наук и политолог Евгений Семибратов. «Здесь стоит вспомнить страны Южной Европы. Я бы особо выделил Италию в этом списке, потому что Мелони говорит о поддержке киевского режима, но, когда доходит до дела, Италия не сильно помогает», — подчеркнул он. Однако те, кто сейчас выступает открыто, сильно рискуют.

В Венгрии вполне может быть попытка реализации сценария «цветной революции». Оценивая ситуацию в ЕС, я полагаю, что ленинский тезис о том, что «чем хуже, тем лучше», с точки зрения наших интересов более чем справедлив. Но нужно понимать, что инициатива и преимущество — как политическое, так и экономическое — принадлежит именно сторонникам продолжения конфликта с Украиной. Евгений Семибратов политолог

Венгрия, Словакия и Чехия реализуют на практике свой суверенитет, но с точки зрения политического курса ходят по лезвию ножа. «С нашей стороны нужно наблюдать за ситуацией и либо надеяться, либо предпринимать какие-то действия закрытого характера, чтобы деструктивная по отношению единства Европейского союза деятельность этих трех стран была максимально эффективной и чтобы у них еще находились союзники, которые либо присоединялись открыто, либо хотя бы негласно, но поддерживали инициативы, исходящие из данных трех восточноевропейских государств», — заключил Семибратов.