Альянс скептиков. Чем грозит Евросоюзу объединение трех стран против Украины
Политолог Гуреев: антиукраинская коалиция грозит расколом ЕС
Словакия поддержала идею создания антиукраинской коалиции совместно с Венгрией и Чехией. Впоследствии к блоку могут примкнуть другие государства. Как на это отреагирует Евросоюз и чем ему грозит инициатива — в материале 360.ru.
Антиукраинская коалиция против коллективного безумия
О поддержке идеи создать антиукраинскую коалицию ранее заявил заместитель главы правящей партии Smer в Словакии Любош Блаха в интервью «Известиям».
«Совместные действия тех, кто в Европе еще сохранил здравый ум, не только возможны, но и вероятны. Несмотря на то что Европа вновь, спустя десятилетия, охвачена коллективным безумием, которое ведет нас всех к войне, упадку и хаосу», — подчеркнул он.
По его словам, власти Словакии, Венгрии и Чехии осознают риск, который несет текущая политика ЕС в отношении России. Блаха считает, что создание защитного союза станет наилучшим решением для указанных стран.
Почему Чехия, Словакия и Венгрия решили объединиться
В Восточной Европе существует Вышеградская группа — это страны, которые после распада Организации Варшавского договора в 1991 году договорились о сотрудничестве. Речь идет о Словакии, Венгрии, Чехии и Польше, напомнил в беседе с 360.ru политолог Данила Гуреев.
«Весь период 1990-х и нулевых годов Вышеградская группа довольно хорошо друг с другом взаимодействовала. Но со вступлением в Евросоюз ее значение уходило на второй и третий планы. С начала специальной военной операции диаметральное разделение в рамках дальнейшего развития изменилось. Из этой группы не то чтобы формально выкинули Польшу, но она откололась, а остальные страны в целом рассматривали общее дальнейшее развитие совместно», — сказал он.
Страны объединились из-за соседства с Украиной.
Европейцы начали знакомиться с тем, что такое Украина. Они видят, кто такие украинцы, видят, как ведут себя украинские политики, и осознают те проблемы, которые возникают. Венгрия, Словакия и Чехия начинают отлично понимать, в каком направлении идет дальнейшее развитие.
Данила Гуреев
политолог
Польша находится на перепутье, сказал Гуреев, но эта ситуация не будет продолжаться вечно.
Польза от антиукраинской коалиции
Будет ли от антиукраинской коалиции толк — это вопрос финансов, заявил политолог. Изначально ЕС создавали, чтобы отбирать деньги у преуспевающих государств и отдавать из развивающимся странам.
Чехия, Словакия и Венгрия выступают за то, чтобы делить бюджет между странами Евросоюза, но у блока свои планы.
Брюссель сейчас говорит: у нас есть Украина, давайте деньги туда отдавать. Вопрос заключается в том, что глубинная Европа и граждане ЕС действительно хотят к этой коалиции присоединиться. Но элита Брюсселя будет противостоять этому всеми возможными и невозможными способами. Это раскол внутри Евросоюза, попытка ряда стран полностью изменить политику объединения. Сам ЕС как организация трещит по швам.
Данила Гуреев
политолог
Создание антиукраинского блока грозит Евросоюзу кризисом — встает вопрос о необходимости существования такого объединения.
«Это не просто раскол в Евросоюзе, это действительно определенная предсмертная агония, которая начинается, потому что коалиция будет расширяться», — подчеркнул Гуреев.
Как ЕС будет противостоять антиукраинской коалиции
У Евросоюза есть большое количество рычагов давления.
«Мы с вами их уже видели, потому что у Венгрии постоянно были вопросы, связанные с выделением бюджета внутри ЕС, с нефтегазовым сектором, с торговыми отношениями. Эти рычаги распространяются и на Чехию в том числе», — добавил политолог.
Союзники Венгрии, Чехии и Словакии
Антиукраинский блок уже фактически существует и саботирует военные поставки на Украину. Эта идея витает в европейском обществе, но политические элиты большинства стран не могут себе ее позволить. При этом у Венгрии, Чехии и Словакии есть союзники, рассказал 360.ru заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов кандидат исторических наук и политолог Евгений Семибратов.
«Здесь стоит вспомнить страны Южной Европы. Я бы особо выделил Италию в этом списке, потому что Мелони говорит о поддержке киевского режима, но, когда доходит до дела, Италия не сильно помогает», — подчеркнул он.
Однако те, кто сейчас выступает открыто, сильно рискуют.
В Венгрии вполне может быть попытка реализации сценария «цветной революции». Оценивая ситуацию в ЕС, я полагаю, что ленинский тезис о том, что «чем хуже, тем лучше», с точки зрения наших интересов более чем справедлив. Но нужно понимать, что инициатива и преимущество — как политическое, так и экономическое — принадлежит именно сторонникам продолжения конфликта с Украиной.
Евгений Семибратов
политолог
Венгрия, Словакия и Чехия реализуют на практике свой суверенитет, но с точки зрения политического курса ходят по лезвию ножа.
«С нашей стороны нужно наблюдать за ситуацией и либо надеяться, либо предпринимать какие-то действия закрытого характера, чтобы деструктивная по отношению единства Европейского союза деятельность этих трех стран была максимально эффективной и чтобы у них еще находились союзники, которые либо присоединялись открыто, либо хотя бы негласно, но поддерживали инициативы, исходящие из данных трех восточноевропейских государств», — заключил Семибратов.