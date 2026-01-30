Трамп хочет как в Венесуэле, а получит второй Вьетнам? Чем чревато вторжение в Иран

Комментируя сегодня утром перспективы возобновления трехсторонних переговоров Россия — США — Украина в столице ОАЭ Абу-Даби, Владимир Зеленский выразил сомнения в том, что они состоятся в ближайшее воскресенье, предположив начало некоторых событий в Иране, которые могут этому помешать.

Что ж, такая вероятность и правда существует. Буквально два дня тому назад президент США Дональд Трамп выступил с очередными угрозами в адрес иранского руководства, заявив, что в регион уже направляются американские корабли. «Огромная армада направляется в Иран. Она движется быстро, с огромной силой, энтузиазмом и решимостью. Это более мощная группировка, возглавляемая авианосцем „Авраам Линкольн“, чем та, что была отправлена в Венесуэлу. Как и в случае с Венесуэлой, она готова, хочет и в состоянии быстро выполнить свою миссию — при необходимости решительно и с применением силы», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. В свою очередь, западные СМИ, в частности издание Axios, отметили, что Белый дом по-прежнему рассматривает возможность военной операции против руководства в Тегеране, для чего готов накануне операции принять высокопоставленных представителей Израиля и Саудовской Аравии для переговоров по Ирану.

Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Представители израильского правительства прибудут в Вашингтон для обмена разведывательной информацией о возможных целях в Иране. Делегация из Саудовской Аравии, напротив, настаивает на дипломатическом решении, чтобы предотвратить крупную региональную войну», — сообщило издание. Впрочем, мнение союзников США на Ближнем Востоке вряд ли кардинально повлияет на решение Трампа. Скорее всего, наиболее важными окажутся иные аспекты вероятных событий. Скажем, упомянутая Трампом Венесуэла как пример эффективности американских спецслужб и сил специального назначения — это одно. Хорошо (для Вашингтона, разумеется), если атака на Иран пройдет по стремительному и весьма эффектному «венесуэльскому сценарию».

В таком случае нынешний хозяин Белого дома сможет занести себе в актив блестящую победу над врагом, уничтожить которого Штаты пытаются несколько десятилетий.

Ну а что, если нет? Что, если эффект в этот раз будет минимален или США вместо Венесуэлы получат очередной Вьетнам? Ведь такое развитие событий вовсе не так маловероятно, как хотелось бы кому-то в Вашингтоне. Недаром же несколько предыдущих американских президентов, каждый раз огрызаясь на Иран и даже время от времени предпринимая против него ракетные удары, все же регулярно отказывались от планов по наземному вторжению, называя это, мягко говоря, не лучшей идеей.

Фото: IMAGO/Arthur Lamonier / www.globallookpress.com

Об этом, в частности, написало агентство Reuters, отмечая, что никто сегодня не может точно сказать, оправдается ли расчет Трампа. «Опыт как прошлогодней 12-дневной войны с Израилем, так и недавно подавленных акций протеста свидетельствует, что иранская власть весьма устойчива в кризисных ситуациях благодаря каркасу КСИР, который сжимает собой все госуправление. Даже убийство или похищение (как Мадуро) аятоллы и других руководителей Исламской Республики может не привести к изменению курса страны». Конец цитаты.

В результате волюнтаризм нынешнего президента США может сыграть с ним злую шутку и довольно серьезно обрушить его и без того падающий рейтинг накануне осенних выборов в конгресс.

Есть риск, что Иран таким образом станет началом конца правления Трампа и закатом движения MAGA. Стоит ли в такой ситуации рисковать? Разумный подход подсказывает, что нет. Однако американский лидер уже отрезал самому себе путь к отступлению. Если армада, приближением которой к Средиземному морю президент США хвалился в сообщении, так и уйдет домой несолоно хлебавши. Это тоже станет ударом по престижу главы Белого дома. Так что что-то непременно произойдет. Что именно, полагаю, мы увидим уже совсем скоро.