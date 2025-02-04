Вчера стало известно, что Грузия отозвала делегацию из ПАСЕ. Это стало ответом на принятую 29 января резолюцию о том, что ассамблея признает полномочия грузинской делегации, только если до апреля там проведут новые парламентские выборы и освободят «политических заключенных». Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил надежду, что однажды ПАСЕ «вернется к своим первостепенным ценностям, которые основаны на уважении демократии и суверенитета».

Эта новость натолкнула сразу на два соображения. Во-первых, надеждам Папуашвили сбыться не суждено: Парламентская ассамблея Совета Европы в ее нынешнем виде никогда не отличалась адекватностью и ждать от нее этого крайне наивно. Почему я так говорю? А потому что — и это во-вторых — несколькими годами ранее тот же путь прошла Россия, которую европейцы пытались принудить к лояльности, понимаемой ими исключительно как покорность. Но все это лишь следствие, а никак не причина вконец расстроившихся отношений между Европой и Грузией. Следствием стали и абсолютно нелепые требования проводить новые выборы (видимо, до тех пор, пока на них не победят проевропейские силы), и освободить политических заключенных, в которые ПАСЕ записала активных участников недавней попытки Майдана (читай — государственного переворота) в Тбилиси. В чем же на самом деле Грузия «провинилась» перед европейскими либералами? Ответ на этот вопрос, увы, достаточно очевиден: отказалась умирать ради интересов Европы и всего Запада.

Фото: Протесты в Тбилиси, ноябрь 2024 года. Jay Kogler/Keystone Press Agency / Global Look Press

Вчера представители правящей партии «Грузинская мечта» вновь рассказали, как три года назад западные эмиссары требовали от них открыть «второй фронт» против России и начать с нами самоубийственную войну «до последнего грузина». «Украина выигрывает войну, и вы не должны пропустить этот шанс», — именно такими словами уговаривали они грузинское руководство. Воспоминаниями об этом поделился премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. «Они нам это говорили за закрытыми дверьми, когда звали открыть второй фронт. Как показывает опыт, все это подтверждает, что наш подход был абсолютно правильным и оправданным», — отметил премьер.

Фото: Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. Jay Kogler/Keystone Press Agency / Global Look Press

Обосновывая свою позицию печальным примером Украины, Кобахидзе прямо говорит от том, что со стороны Запада этот военный конфликт начался и продолжается отнюдь не за украинские интересы, а скорее за счет них. «Наша дружественная соседняя страна была принесена в жертву. Почему? Это очень большой вопрос без каких-либо ответов. Единственный результат — то, что Украина разрушена, 20% ее территории потеряно. Значит, более половины ее электроэнергии уничтожено. Я не говорю о главном трагическом событии — это погибшие украинцы. Зачем все это делалось? Ни у кого нет однозначного ответа. Однако есть один ответ. Были какие-то глобальные интересы, злобные интересы, которые принесли в жертву нашу дружественную страну Украину. Ей понадобится около 100 лет, целый век, чтобы вернуться в то состояние, в котором она была до 2014 года. Это трагическое событие, и мы должны спасти нашу страну от него», — добавил премьер-министр Грузии.

Все так. А то, что случилось после отказа Тбилиси ввязываться в смертельную авантюру, — уже последствия принятого решения. Глобалисты не только ждут лояльности в обмен на свою благосклонность, но и требуют плату кровью, а иначе…

А что бывает в таком случае — тоже прекрасно известно России: самые жесточайшие санкции, которых не видывал свет. Так что, думаю, и Грузии пора начинать к ним готовиться. Отлучение от ПАСЕ — лишь первый шаг.