Чарли Кирк — Мартин Лютер Кинг консервативной Америки. За это и убили
Публицист Белов: Чарли Кирка убила сама Америка
Палата представителей конгресса США не смогла с первого раза объявить минуту молчания в память о погибшем политическом блогере и общественном деятеле Чарли Кирке. Ей помешали конгрессмены от Демократической партии. Пожалуй, это все, что нужно знать о том, кто мог быть и был заинтересован в убийстве одного из лидеров мнений консервативной части американского общества.
Даже насквозь лицемерные соболезнования, которые демонстративно поспешил выразить Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии — этого оплота левого либерализма в США, не должны никого вводить в заблуждение. Чарли Кирк стал жертвой неприкрытой ненависти национал-глобалистов, не терпящих никаких возражений своему мнению. Мнению, которое они не только считают единственно верным, но и хотели бы сделать вообще единственным.
Примечательно, что буквально за считаные секунды до рокового выстрела одна из левых активисток, присутствовавших на собрании университетского кампуса, где Кирк проводил свою встречу, громко возмущалась приездом блогера и требовала его изгнать.
«Мы не хотим Чарли Кирка у нас в кампусе! Мы не хотим фашистов у нас в кампусе!» — кричала девочка с волосами неестественного цвета, поверх которых красовались кошачьи уши.
На вопрос проходившего мимо чернокожего (это важно!) журналиста, а кто, собственно говоря, фашисты, она ответила, что «не разбирается в политике». В политике не разбирается, но ярлыки навешивает уверенно — вот оно, лицо современного левого ультралиберала.
Я не зря обратил внимание на цвет кожи корреспондента, беседовавшего с «девочкой-кошкой». Убийство Чарли Кирка прямо возвращает нас к еще одному столь же отвратительному преступлению, целью которого, как и в этот раз, было заткнуть человеку рот пулей.
Разумеется, речь идет об убийстве американского проповедника и борца за права чернокожих Мартина Лютера Кинга. Возможно, Кирк не был столь же популярен и влиятелен. Хотя не мне судить. Но в каком-то смысле для консервативных американцев, права которых в последние десятилетия повсеместно попирались, Чарли Кирк действительно стал эдаким аналогом Мартина Лютера Кинга. По крайней мере, трагическая смерть точно сделала его таковым.
В своем наигранном соболезновании Гэвин Ньюсом заявил: политическое насилие в любой форме должно быть отвергнуто в США. Хорошо бы, конечно.
Но что делать, если сами Штаты и есть синоним политического насилия? Насилия, ставшего сутью американской политики — как внутренней, так и внешней.
В этом смысле Кирка убила сама Америка. Убила еще одного своего сына, который всего-то хотел сделать жизнь соотечественников чуть лучше и светлее.