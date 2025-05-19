Бывший ультрас проиграл выборы президента Румынии. Победа уплыла от трамписта к центристу
Политолог Сипров объяснил, как Дан смог вырваться вперед на выборах в Румынии
Новым президентом Румынии избрали мэра Бухареста Никушора Дана. Этот политик занимает проевропейскую позицию, выступает за рост расходов на оборону и поддержку ВСУ. Что еще известно о кандидате-победителе — в материале 360.ru.
Как Румыния выбирала президента
Президентские выборы в Румынии должны были состояться еще в ноябре и декабре прошлого года. Однако по решению Конституционного суда страны итоги первого тура, в котором победил Кэлин Джорджеску, отменили. Этого политика считали пророссийским кандидатом.
Новое голосование назначили на май. Причем Джорджеску не позволили баллотироваться еще раз и завели против него дела о создании фашистской организации и незаконном финансировании избирательной кампании.
Еще один кандидат на президентское кресло, представляющий партию «Альянс за объединение румын» (AUR) (он же бывший футбольный активист и ультранационалист), Джордже Симион, обещал, что если он выиграет выборы, то у Джорджеску будет возможность занять пост премьера или другую руководящую должность.
Итоги выборов в Румынии 2025
Первый тур нового голосования провели 4 мая. Во второй тур попали Симион, набравший 41% голосов, и Дан с результатом 21% голосов.
И хотя Симион продолжил предвыборную гонку с более впечатляющим результатом, успех на стороне Дана. Согласно официальным данным Центральной избирательной комиссии страны, во втором туре выборов по итогам обработки 100% голосов победил мэр Бухареста с 53,6% голосов.
Симион заручился поддержкой 46,4% избирателей. Он уже поздравил Дана с победой.
В день проведения второго тура повторных выборов основатель Telegram Павел Дуров рассказал о просьбе главы разведки Франции Николя Лернера блокировать в мессенджере данные от консервативных сил Румынии.
Причем напрямую бизнесмен страну не называл, но прикрепил к посту эмодзи «багет». Он предупредил, что Telegram не будет ограничивать свободу румынских пользователей или блокировать их политические каналы.
«Вы не можете защитить демократию, разрушая демократию. Вы не можете бороться с вмешательством в выборы, вмешиваясь в выборы сами. У вас либо есть свобода слова и честные выборы, либо их нет», — указал Дуров.
По его мнению, народ Румынии заслуживает и того и другого. МИД Франции вскоре отверг обвинения со стороны Дурова и назвал его заявление фейком.
«Симион проиграл, в общем-то, не очень красиво. Люди, которые отслеживали ход голосования, обратили внимание, что на финальной стадии количество голосов за Дана начало очень резко расти. А это верный признак того, что имел место вброс голосов. И благодаря этому Дан набрал свои 53,6%», — отметил в беседе с 360.ru политолог Вадим Сипров.
Эта технология, которую брюссельские политтехнологи обкатали в соседней Молдавии, позволила буквально в последний момент продвинуть своего кандидата. Симион, в отличие от незаконно снятого Джорджеску, не был симпатизантом России. Скорее это кандидат-националист и консерватор, намеренный действовать в интересах Румынии.
Вадим Сипров
Кто такой Никушор Дан
Никушора Дана считают «проукраинским» и «проевропейским» политиком. В частности, такую характеристику политику дает Би-би-си. Президент Украины Владимир Зеленский, к слову, направил ему свои поздравления.
Дану 55 лет. Он родился в Румынии, в городе Фэгэраш. Учился во Франции — окончил курсы в Высшей нормальной (педагогической) школе Парижа, защитил диссертацию по математике в Университете Сорбонна Париж Север, получив докторскую степень.
Вернувшись на родину, основал университет Școala Normală Superioară Bucuresti. В дальнейшем стал профессором математики.
Почему Украине выгоден Дан на посту президента
Во время своей предвыборной кампании Дан обещал бороться с коррупцией, поддерживать Украину и удерживать страну в рамках европейского мейнстрима.
Его главный соперник Симион выступал против дальнейшей помощи Украине и с резкой критикой руководства Евросоюза, но вместе с тем настаивал, что хочет, чтобы Румыния оставалась и в НАТО, и в ЕС.
Ожидается, что при мэре-технократе Румыния сосредоточится на реформах в сфере права и наращивании антикоррупционной политики. И, как мы уже отметили выше, его избрание — очень позитивный сигнал для Зеленского (недаром же он сразу бросился его поздравлять). Ведь при Дане Румыния, судя по всему, продолжит быть транзитным узлом для поставок помощи ВСУ.
Как Никушор Дан относится к России
По оценке Вадима Сипрова, уже сейчас совершенно понятно, чего стоит ждать от избранного румынского президента: Дан будет следовать в мейнстриме политики, проводимой евроатлантистами, которую, в свою очередь, полностью контролируют управляющие органы Евросоюза.
«Продолжится курс на русофобию, продолжится санкционная политика в отношении России, и Румыния будет следовать именно в этом мейнстриме, хотя страна объективно заинтересована в развитии нормальных отношений с Россией», — подчеркнул собеседник 360.ru.
Если бы Румыния получила в президенты Симиона, продолжил он, то антибрюссельская фронда, которая сейчас оформилась в Восточной Европе (с лидерами в лице Виктора Орбана и Роберта Фицо), объективно пополнилась бы еще одним политиком.
«Но взяли и использовали не вполне честные технологии на выборах. Вот, собственно говоря, в чем основная интрига прошедших вчера выборов президента», — заключил эксперт.