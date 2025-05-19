Сегодня 13:03 Бывший ультрас проиграл выборы президента Румынии. Победа уплыла от трамписта к центристу Политолог Сипров объяснил, как Дан смог вырваться вперед на выборах в Румынии 0 0 0 Фото: Cristian Cristel / www.globallookpress.com Мир

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Новым президентом Румынии избрали мэра Бухареста Никушора Дана. Этот политик занимает проевропейскую позицию, выступает за рост расходов на оборону и поддержку ВСУ. Что еще известно о кандидате-победителе — в материале 360.ru.

Как Румыния выбирала президента Президентские выборы в Румынии должны были состояться еще в ноябре и декабре прошлого года. Однако по решению Конституционного суда страны итоги первого тура, в котором победил Кэлин Джорджеску, отменили. Этого политика считали пророссийским кандидатом. Новое голосование назначили на май. Причем Джорджеску не позволили баллотироваться еще раз и завели против него дела о создании фашистской организации и незаконном финансировании избирательной кампании. Еще один кандидат на президентское кресло, представляющий партию «Альянс за объединение румын» (AUR) (он же бывший футбольный активист и ультранационалист), Джордже Симион, обещал, что если он выиграет выборы, то у Джорджеску будет возможность занять пост премьера или другую руководящую должность. Итоги выборов в Румынии 2025 Первый тур нового голосования провели 4 мая. Во второй тур попали Симион, набравший 41% голосов, и Дан с результатом 21% голосов. И хотя Симион продолжил предвыборную гонку с более впечатляющим результатом, успех на стороне Дана. Согласно официальным данным Центральной избирательной комиссии страны, во втором туре выборов по итогам обработки 100% голосов победил мэр Бухареста с 53,6% голосов. Симион заручился поддержкой 46,4% избирателей. Он уже поздравил Дана с победой.

Фото: Cristian Cristel / www.globallookpress.com

В день проведения второго тура повторных выборов основатель Telegram Павел Дуров рассказал о просьбе главы разведки Франции Николя Лернера блокировать в мессенджере данные от консервативных сил Румынии.

Причем напрямую бизнесмен страну не называл, но прикрепил к посту эмодзи «багет». Он предупредил, что Telegram не будет ограничивать свободу румынских пользователей или блокировать их политические каналы. «Вы не можете защитить демократию, разрушая демократию. Вы не можете бороться с вмешательством в выборы, вмешиваясь в выборы сами. У вас либо есть свобода слова и честные выборы, либо их нет», — указал Дуров. По его мнению, народ Румынии заслуживает и того и другого. МИД Франции вскоре отверг обвинения со стороны Дурова и назвал его заявление фейком.

Фото: IMAGO_Alex Nicodim / www.globallookpress.com

«Симион проиграл, в общем-то, не очень красиво. Люди, которые отслеживали ход голосования, обратили внимание, что на финальной стадии количество голосов за Дана начало очень резко расти. А это верный признак того, что имел место вброс голосов. И благодаря этому Дан набрал свои 53,6%», — отметил в беседе с 360.ru политолог Вадим Сипров.

Эта технология, которую брюссельские политтехнологи обкатали в соседней Молдавии, позволила буквально в последний момент продвинуть своего кандидата. Симион, в отличие от незаконно снятого Джорджеску, не был симпатизантом России. Скорее это кандидат-националист и консерватор, намеренный действовать в интересах Румынии. Вадим Сипров

Кто такой Никушор Дан Никушора Дана считают «проукраинским» и «проевропейским» политиком. В частности, такую характеристику политику дает Би-би-си. Президент Украины Владимир Зеленский, к слову, направил ему свои поздравления. Дану 55 лет. Он родился в Румынии, в городе Фэгэраш. Учился во Франции — окончил курсы в Высшей нормальной (педагогической) школе Парижа, защитил диссертацию по математике в Университете Сорбонна Париж Север, получив докторскую степень.

Вернувшись на родину, основал университет Școala Normală Superioară Bucuresti. В дальнейшем стал профессором математики.

Фото: IMAGO_Alex Nicodim / www.globallookpress.com

Почему Украине выгоден Дан на посту президента Во время своей предвыборной кампании Дан обещал бороться с коррупцией, поддерживать Украину и удерживать страну в рамках европейского мейнстрима. Его главный соперник Симион выступал против дальнейшей помощи Украине и с резкой критикой руководства Евросоюза, но вместе с тем настаивал, что хочет, чтобы Румыния оставалась и в НАТО, и в ЕС. Ожидается, что при мэре-технократе Румыния сосредоточится на реформах в сфере права и наращивании антикоррупционной политики. И, как мы уже отметили выше, его избрание — очень позитивный сигнал для Зеленского (недаром же он сразу бросился его поздравлять). Ведь при Дане Румыния, судя по всему, продолжит быть транзитным узлом для поставок помощи ВСУ.

Фото: IMAGO_VLAD BEREHOLSCHI / www.globallookpress.com

Как Никушор Дан относится к России По оценке Вадима Сипрова, уже сейчас совершенно понятно, чего стоит ждать от избранного румынского президента: Дан будет следовать в мейнстриме политики, проводимой евроатлантистами, которую, в свою очередь, полностью контролируют управляющие органы Евросоюза. «Продолжится курс на русофобию, продолжится санкционная политика в отношении России, и Румыния будет следовать именно в этом мейнстриме, хотя страна объективно заинтересована в развитии нормальных отношений с Россией», — подчеркнул собеседник 360.ru. Если бы Румыния получила в президенты Симиона, продолжил он, то антибрюссельская фронда, которая сейчас оформилась в Восточной Европе (с лидерами в лице Виктора Орбана и Роберта Фицо), объективно пополнилась бы еще одним политиком. «Но взяли и использовали не вполне честные технологии на выборах. Вот, собственно говоря, в чем основная интрига прошедших вчера выборов президента», — заключил эксперт.