Быть повсюду как дома. Как «Ласточка» и «Финист» укрепят единство Союзного государства
Заседание Госсовета Союзного государства России и Белоруссии изначально предполагалось знаковым. В условиях де-факто открытой войны Запада против наших народов укрепление российско-белорусского единства имеет первостепенное значение.
Владимир Путин, в частности, сказал, что России и Белоруссии уже удалось сформировать единое социально-экономическое, оборонное, миграционное, культурно-гуманитарное пространство, а процесс углубления интеграции носит естественный и взаимовыгодный характер, в том числе в рамках обеспечения равных прав граждан Союзного государства во всех сферах жизни.
В свою очередь, Александр Лукашенко отметил, что в условиях, когда на союзников России и Китая оказывают небывалое экономическое давление, Москве и Минску жизненно необходимо развивать союзничество и партнерство. Одним из основных направлений союзной интеграции на следующие три года должно стать обеспечение общего технологического суверенитета.
Среди прочего Путин и Александр Лукашенко подписали декрет «Об организации и развитии трансграничного пригородного пассажирского сообщения Союзного государства железнодорожным транспортом». На этом хотелось бы остановиться поподробнее.
Замечали ли вы, что одним из излюбленных туристических маршрутов для многих жителей Центральной России стала Белоруссия — Минск, Витебск, Могилев, Гродно и, разумеется, Брест. До сих пор, чтобы попасть туда, необходимо было сначала приехать в Москву, там сесть на поезд до белорусской столицы, а уже оттуда отправиться дальше в путешествие по городам. Мягко говоря, не очень удобно, особенно для жителей Смоленска, от которого до белорусского города Орша в несколько раз ближе, чем до Белокаменной.
С апреля 2026 года будут запущены прямые пригородные поезда по маршрутам Смоленск — Орша и Смоленск — Витебск. Как сообщило РИА Новости, перевозки будут осуществлять на современном комфортабельном подвижном составе. Для повышения качества обслуживания пассажиров и сокращения времени в пути в перспективе подумают над запуском электропоездов «Ласточка» или «Финист» между Смоленском и Оршей.
Более того, в перспективе планируют организовать прямое сообщение по маршрутам Великие Луки — Полоцк и Великие Луки — Витебск, а также запустить линию Брянск — Гомель.
С точки зрения человека, которому по долгу службы прежде часто приходилось пересекать государственную границу России, это действительно огромное улучшение.
Мы становимся еще ближе друг к другу. Думаю, в самом скором будущем россияне и белорусы, путешествуя по бескрайним просторам Союзного государства, всегда и везде будут чувствовать себя как дома. Это ли не то, к чему мы в итоге стремимся?