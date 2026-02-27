Быть повсюду как дома. Как «Ласточка» и «Финист» укрепят единство Союзного государства

Владимир Путин, в частности, сказал, что России и Белоруссии уже удалось сформировать единое социально-экономическое, оборонное, миграционное, культурно-гуманитарное пространство, а процесс углубления интеграции носит естественный и взаимовыгодный характер, в том числе в рамках обеспечения равных прав граждан Союзного государства во всех сферах жизни.

В свою очередь, Александр Лукашенко отметил, что в условиях, когда на союзников России и Китая оказывают небывалое экономическое давление, Москве и Минску жизненно необходимо развивать союзничество и партнерство. Одним из основных направлений союзной интеграции на следующие три года должно стать обеспечение общего технологического суверенитета.

Среди прочего Путин и Александр Лукашенко подписали декрет «Об организации и развитии трансграничного пригородного пассажирского сообщения Союзного государства железнодорожным транспортом». На этом хотелось бы остановиться поподробнее.