Бунт «угнетенных»: почему Азербайджан, Украина и другие нас ненавидят

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что во время вхождения в состав СССР его страна была оккупирована Россией. Конечно же, прозвучали злобные обвинения в том, что большевики уничтожили государственность Азербайджана. Нет сомнения, что это лишь начало и СССР уже автоматически спроецировался на Россию.

В подобных заявлениях нет ничего необычного, вопиющего, странного. Это абсолютно нормальная практика для едва ли не всех постсоветских стран. Более того, напомню, что СССР начинал рушиться именно с таких лозунгов об угнетении и оккупации. «Москва и Россия высасывают все ресурсы из остальных республик» — посыл был такой. Причем больше других усердствовали те, которые жили лучше остальных. Например, на Украине шли протесты и марши под лозунгами «Москали съели наше мясо». Активисты политического движения «Рух» вопили о необходимости отделения Украины, потому что она прекрасно проживет без Москвы. Киев сам будет решать, что и как. А кто стоял у руля этой «независимой« Украины? Леонид Кравчук — хлопчик из крошечного села в Ровненской области, получивший образование в Советском Союзе и сделавший блестящую карьеру в первую очередь благодаря мастерству быть удобным и сервильным.

Это очень важно понимать: в любой другой стране у такого, как Кравчук, просто не оказалось бы шансов подняться на вершину. Он был бы обречен на обычное существование.

Кравчук, отвечавший за внутреннюю политику в УССР, заявлял, что Украина и национализм несовместимы. Бандеровское наследие раздавлено, уверял он, о чем свидетельствуют интервью и выступления. Уже через пару-тройку лет Кравчук станет громче всех голосить о незалежной (независимой) Украине и буквально славить Бандеру. Хотя Советский Союз дал ему все.

Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Леонид Кравчук / www.globallookpress.com

То же самое и с Ильхамом Алиевым. Не в плане биографии, а в плане главного: СССР дал ему все. Отец его был большим начальником в КГБ и ЦК КПСС, а затем и президентом (по факту, диктатором) Азербайджана — это и проложило прямую дорожку к успеху сына. Куда уж надежнее? Получается, отец Алиева и угнетал азербайджанцев? Все эти национальные элиты жили сытно, но захотели еще жирнее. Именно предательство элит во многом и погубило СССР. А что простые люди? В УССР, когда ее до Владимира Щербицкого возглавлял Петр Шелест, пестовали все украинское, и национальное не подавлялось, а, наоборот, развивалось. То же самое и в Грузии, и в Азербайджане.

Плохо жили люди в этих республиках при СССР? Поэтому приобретали столько машин? Поэтому получали лучшее образование? А их представители выходили на федеральный уровень. Магомаев был безумно талантлив, но его же сознательно и намеренно продвигали.

Все это очевидные вещи, но Капитан Очевидность давно уже покинул и Азербайджан, и Грузию, и Украину, и Молдавию, и другие постсоветские страны. Для многих из них антироссийская закваска стала скрепляющим раствором.

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa / www.globallookpress.com

Но ведь, по факту, чем все кончилось после 1991 года? И Киев, и Баку стали клянчить ресурсы, преференции у Москвы. Тут помогите, тут уступите. И мы помогали, и мы уступали. К чему это привело по итогу? Как в фильме Гайдая: «Так он, лукавый, презлым заплатил за предобрейшее». В российский колодец, из которого они пили, не просто наплевали, а нагадили.

Вывод? Так пусть эти «оккупированные» и «угнетенные» поживут сами в режиме реальной политики и экономики. Да, многое сейчас друг с другом взаимосвязано и переплетено — не разорвать сразу.

Да и разрывать, в общем-то, не надо. Мы за партнерство. Но там, где можно быть жестким, там, где можно не уступать, России нельзя делать другим поблажки. Давить и думать только о своих интересах. Никаких уступок, потому что каждая новая уступка воспринимается как слабость, а они понимают только силу — и ничего больше.

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Что же касается непосредственно Азербайджана, то оттуда нас ждет еще немало хамских заявлений и неприятных действий по отношению к России. В Баку прекрасно понимают все свои козыри и наверняка станут их использовать, потому что ставки в этой политической игре слишком высоки. Ведь Азербайджан выполняет роль тарана, как и ранее Украина. Их действия контролируют и координируют извне. Собственно, это и есть настоящая оккупация — политическая и смысловая, так что не Москве ему кидать обвинения и претензии.