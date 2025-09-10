Сегодня 16:43 Бунт угнетенных — 2: почему постсоветское пространство стало антироссийским 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Все события на постсоветском пространстве, в бывших республиках СССР, ставших в 1991 году независимыми государствами, развиваются плюс-минус по одному сценарию. Сначала местные власти и народы пользуются благами от России, после начинают антироссийскую риторику. Причем, как правило, не ограничиваются словами, но и переходят к агрессивным действиям. Некоторые из них насильственны. Русские — самые преследуемые люди на рубеже XX-XXI веков.

Это ни в коем разе не преувеличение. Ведь именно на стенах домов русских людей в Молдавии, Прибалтике, Таджикистане и других странах СНГ писали: «Русские, убирайтесь!» После приходили к невинным людям с палками, камнями и оружием, чтобы выгнать их вон. Продать квартиру за одну десятую цены где-нибудь в Душанбе считалось настоящей удачей, ведь в большинстве случаев жилье просто отбирали. Это был 100%-ный геноцид по национальному признаку. И Украина, и Таджикистан, и Азербайджан, и другие экс-республики продолжали потреблять блага от России — прежде всего ее ресурсы. Фокус в том, что коммунисты устроили СССР следующим образом: каждая республика должна была зависеть от другой и в первую очередь от центра. На Украине располагалось огромное число фабрик и заводов, но не было нефти и газа. Итог? После 1991 года люди вроде Павла Лазаренко и Юлии Тимошенко делали невероятные деньги на российском газе. Сами украинцы выгоды от этого не имели.

Фото: Глава Российской Федерации Борис Ельцин (в центре) и президент Украины Леонид Кравчук (третий справа), Дмитрий Донской / РИА «Новости»

Элиты предали Советский Союз. Элиты продолжали стравливать народы после 1991 года. Они богатели, а люди нищали. И конечно, надо было найти виноватых. Мог ли тот же Кравчук выйти к согражданам и сказать примерно следующее: «Знаете, нам все дал СССР. Мы получили власть, потому что хорошо жили при Союзе, а теперь наживаемся на вас. Вы нищие, потому что мы лжем и воруем». Это какой-то абсурд, правда же? Нужен был виноватый, палач — и на его роль назначили Россию. Это было удобно, учитывая общее прошлое. «Москали съели наше мясо!» В то же время на постсоветском пространстве действовали различные фонды, НКО, которые работали на Запад. Что любопытно, они функционировали, как правило, на деньги выходцев из Восточной Европы. Отсюда почти экзистенциальная ненависть к России, которую намеренно связали после 1945 года с СССР. Эту линию выстраивали сознательно, но не как Советский Союз — победитель Гитлера, а как такое же зло, как и Германия. «Большевик равно нацист». «Большевик равно русский». Об этом кричали в массовой культуре снова и снова, об этом твердили в политических манифестах.

Фото: Представители оппозиции на митинге за вступление Украины в Евросоюз в Киеве. Макс Левин / РИА «Новости»

Все это делали ради вполне практических целей. Захват ресурсов, территории, эксплуатация населения — никто этого не отменял. Запад всегда сжирал других, высасывал, как гигантская паучиха. Однако была и экзистенциальная составляющая. Знаете, у многих был друг, которому вы всегда помогали, — и так, и этак. А он то ли сразу, то со временем принимал это как должное. Ну, а что? Я ж хороший. И вот однажды вы ему не помогли. Тут-то он взбунтовался, обвинив вас в страшных грехах. Забыто все хорошее и полезное. Отныне вы враг. А стоило только раз не помочь.

К сожалению, это судьба русских по всему миру. Таковы международные установки. О русских вещают ужасы, нагоняя ядовитого тумана, но ведь Россия и близко не делала того зла, что творили Англия в Индии, Франция — в Алжире, а Япония — в Китае. Русские никогда не были эксплуататорами — наоборот, всегда приходили другим на помощь. Вот эту широту русской души не могут простить, поскольку природа власти рациональна. Плюс геополитические игры, конечно.

Что нам — русским, России — делать с этим? Кто-то говорит, что мы должны действовать, как они. Но мы не сможем, другая природа. Да и не надо так действовать. Потому что как только мы начнем терять себя, то кончимся сразу.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Да, у нас должна быть мягкая сила — ведь слишком долго о ней было забыто; Россия бездействовала на постсоветском пространстве, пока его окучивали западные НКО. Мы должны быть жестче во внешних взаимоотношениях. Хотите ресурсов? Платите за них. Все это очевидно.

Но главное, что мы должны делать, — укреплять свое государство. Мы должны стать, как завещал философ Цымбурский, островом Россия, на котором необходимо собрать всех наших сограждан. Русские люди должны ехать в Россию, а не граждане Таджикистана, которых учили ненавидеть страну. Это не значит, что таджики нам не нужны. Приезжайте, пожалуйста, но уважайте нашу культуру, учите наш язык и обычаи. И не должно быть приоритета для них перед нашими соотечественниками.

Постсоветское пространство будет антироссийским в ближайшие десятилетия. Но мы можем подготовиться к его наступлению на нашу русскую крепость. Более того, мы должны подготовиться.

Не стоит удивляться, что где-то в Прибалтике или Казахстане опять напали на советское наследие и русское. Иначе они не умеют. Неблагодарность вкупе с политикой рождают гремучую, ядовитую смесь, отравляющую и сердце, и разум, и душу.