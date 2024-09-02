Бункерный бум в США. Как альтернативный мир видеоигр становится реальностью
Публицист Белов: в США наметился бункерный бум
Двадцать семь лет тому назад в США увидела свет компьютерная игра от студии Black Isle Studios под названием Fallout. Со временем она породила целую серию игр, к разработке которых подключались уже и другие студии, превратившись в полноценную франшизу. Мир Fallout стал настолько запоминающимся и даже культовым, что недавно по нему сняли сериал, который с успехом показали во многих странах, в том числе в России.
При создании этого мира, как часто бывает, за основу взяли альтернативную версию Америки 50-х годов прошлого века, пережившую ядерный апокалипсис и представляющую собой в большей или меньшей степени разрушенную территорию, населенную монстрами, мутантами, выжившими благодаря специальным подземным бункерам людьми и целыми кланами закованных в железную броню бойцов, специализирующихся на охоте на монстров.
Любопытно, что, за исключением ядерной катастрофы, Америка в Fallout не выглядела такой уж альтернативной и была практически подчистую списана с Америки реальной, в которой бывший министр обороны Джеймс Форрестол вышел из окна с криком «Русские идут!».
Тогда, в 50-е годы, из-за опасений скорого начала войны между США и СССР с применением ядерного оружия, в Штатах действительно было крайне популярно строить различные бункеры, в которых американский обыватель надеялся пережить ядерный апокалипсис. В итоге, как всем нам хорошо известно, в тот раз ядерная истерия закончилась Карибским кризисом, когда мир и правда стоял на грани взаимного уничтожения.
К счастью, тогда все обошлось. И как нам казалось, навсегда.
Каково же было мое разочарование, когда я узнал, что в Соединенных Штатах начался новый бункерный бум: «богачи покупают „роскошные бомбоубежища“ на случай конца света на фоне социальных волнений».
«На фоне охвативших страну беспорядков в Соединенных Штатах поднялся спрос на строительство частных бункеров, заявил владелец компании Atlas Survival Shelters Рон Хаббард. По его словам, многие американцы опасаются начала гражданской войны. Хаббард отметил, что в среднестатистическом бункере обычно примерно девять комнат. В последние дни его фирма ежедневно продает по меньшей мере один объект, а телефон „разрывается от звонков“, — сообщил телеканал Fox News.
По словам Хаббрада, бизнес процветает. Стоимость бункеров варьируется от 20 тысяч долларов до одного миллиона, а то и нескольких.
«В среднем большинство бункеров, которые мы строим, стоят около полумиллиона долларов, потому что клиенты, которые сейчас покупают бункеры, небедны. Внутренние помещения моих бункеров выглядят как дома. Я работаю с состоятельными клиентами. Они понимают, что не хотят страдать в металлической коробке. Им нужно роскошное бомбоубежище», — отметил владелец Atlas Survival Shelters.
И пусть вас не обманывает поправка про «социальные беспорядки» и «гражданскую войну». Чтобы пережить и то, и другое подземные бункеры класса люкс не нужны. Нет никакого сомнения в том, что американский upper class боится чего-то куда большего. К сожалению, нужно признать, что причины для таких опасений у них и действительно есть.
Как заявили многие американские эксперты, современные политические элиты США утратили связь с реальностью и ради продвижения своих «прогрессивных» идей готовы перевернуть не только саму Америку, но и весь мир.
Разумно предположить, что мир этого не захочет, стало быть, конфликт неизбежен. И станем ли мы с вами через несколько лет героями Fallout, будет зависеть от мудрости и выдержки руководства основных мировых держав. Так пожелаем же им и того и другого…