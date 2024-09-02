Бункерный бум в США. Как альтернативный мир видеоигр становится реальностью

Двадцать семь лет тому назад в США увидела свет компьютерная игра от студии Black Isle Studios под названием Fallout. Со временем она породила целую серию игр, к разработке которых подключались уже и другие студии, превратившись в полноценную франшизу. Мир Fallout стал настолько запоминающимся и даже культовым, что недавно по нему сняли сериал, который с успехом показали во многих странах, в том числе в России.

При создании этого мира, как часто бывает, за основу взяли альтернативную версию Америки 50-х годов прошлого века, пережившую ядерный апокалипсис и представляющую собой в большей или меньшей степени разрушенную территорию, населенную монстрами, мутантами, выжившими благодаря специальным подземным бункерам людьми и целыми кланами закованных в железную броню бойцов, специализирующихся на охоте на монстров.

Любопытно, что, за исключением ядерной катастрофы, Америка в Fallout не выглядела такой уж альтернативной и была практически подчистую списана с Америки реальной, в которой бывший министр обороны Джеймс Форрестол вышел из окна с криком «Русские идут!».

Тогда, в 50-е годы, из-за опасений скорого начала войны между США и СССР с применением ядерного оружия, в Штатах действительно было крайне популярно строить различные бункеры, в которых американский обыватель надеялся пережить ядерный апокалипсис. В итоге, как всем нам хорошо известно, в тот раз ядерная истерия закончилась Карибским кризисом, когда мир и правда стоял на грани взаимного уничтожения.

К счастью, тогда все обошлось. И как нам казалось, навсегда.