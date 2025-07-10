«Будет фантастическим лидером». Трамп раскрыл имя нового врио главы NASA

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в начале июня снял с должности директора NASA миллиардера Джареда Айзекмана. Кто возглавил агентство — в материале 360.ru.

Новый врио главы NASA

Временно исполняющим обязанности директора NASA стал нынешний министр транспорта США Шон Даффи, написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. По его словам, Шон выполняет огромную работу, занимаясь вопросами транспорта государства, включая создание современных систем управления воздушным движением. Он также восстанавливает дороги и мосты, делая их красивыми и эффективными.

«Он будет фантастическим руководителем все более важного Космического агентства, пусть даже и на короткий период», — подчеркнул американский лидер.

Биография Шона Даффи

Даффи родился 3 октября 1971 года и стал десятым ребенком в семье Кэрол Энн и Томаса Уолтера Даффи. Будущий политик имеет степень по маркетингу от Университета Святой Марии и степень доктора права от Юридического колледжа Уильяма Митчелла.

Шон возглавляет Минтранс США с января 2025 года, является членом Республиканской партии. Ранее работал ведущим реалити-шоу, в том числе соведущим The Bottom Line на Fox Business, а также был автором статей на Fox News.