«Будет фантастическим лидером». Трамп раскрыл имя нового врио главы NASA
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в начале июня снял с должности директора NASA миллиардера Джареда Айзекмана. Кто возглавил агентство — в материале 360.ru.
Новый врио главы NASA
Временно исполняющим обязанности директора NASA стал нынешний министр транспорта США Шон Даффи, написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. По его словам, Шон выполняет огромную работу, занимаясь вопросами транспорта государства, включая создание современных систем управления воздушным движением. Он также восстанавливает дороги и мосты, делая их красивыми и эффективными.
«Он будет фантастическим руководителем все более важного Космического агентства, пусть даже и на короткий период», — подчеркнул американский лидер.
Биография Шона Даффи
Даффи родился 3 октября 1971 года и стал десятым ребенком в семье Кэрол Энн и Томаса Уолтера Даффи. Будущий политик имеет степень по маркетингу от Университета Святой Марии и степень доктора права от Юридического колледжа Уильяма Митчелла.
Шон возглавляет Минтранс США с января 2025 года, является членом Республиканской партии. Ранее работал ведущим реалити-шоу, в том числе соведущим The Bottom Line на Fox Business, а также был автором статей на Fox News.
Даффи — министр транспорта США
В ноябре 2024 года Трамп назвал Даффи своим кандидатом на пост министра транспорта во время второго президентского срока.
В январе 2025-го Сенат утвердил его кандидатуру. За выступили 77 человек, 22 — против. Даффи дал присягу 28 января.
Почему Айзекмана сняли с поста главы NASA
В декабре 2024 года Трамп выдвинул миллиардера-астронавта Джареда Айзекмана на пост главы NASA. Тогда он назвал его идеальным кандидатом из-за страсти к космосу. СМИ связали выдвижение астронавта с влиянием на Трампа бизнесмена Илона Маска — Джареда считают его соратником.
Кандидатуру Айзекмана утвердили в апреле, но уже в начале июня Трамп ее отозвал, пообещав позже назвать новую. Президент США принял такое решение на фоне обострившегося конфликта с Маском. Сам Айзекман заверил, что поводом для отзыва стало давление советников, в том числе после ухудшения отношений американского лидера с основателем SpaceX.