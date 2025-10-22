Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «фантастической» версию о том, что президенты России и США отправятся на переговоры в венгерскую столицу на одном самолете. Связано это не столько с тем, что Дональд Трамп опять поддался апатии и начал сомневаться, есть ли вообще смысл «тратить время» на поездку в Европу — то есть сам по себе саммит оказался под вопросом, — сколько с темой безопасности, остроту которой вновь ощутили наблюдатели в последние дни.

Дело в том, что вероятная встреча Трампа и Путина, которая при положительном исходе может решить судьбу не только украинского конфликта, но и самой Европы (чего в Брюсселе и прочих европейских столицах, разумеется, не хотят), несет экзистенциальную угрозу для нынешних властей ЕС, в свое время поставивших весь свой политический, финансовый и даже личный человеческий капитал на войну с Россией. Мирная «сделка», которую могут заключить, для европейских глобалистов как кость в горле. Чтобы не допустить даже теоретической возможности потерпеть фиаско, они готовы пойти буквально на все. Именно об этом говорил знаменитый разведчик-нелегал, чья судьба даже стала основой для сценария одного известного сериала, полковник СВР Андрей Безруков: «Вся мыслительная конструкция наших врагов устроена так, что если Путина нет, то нет и проблемы».

Для них удар по нам — абсолютно вероломная операция, которая может быть произведена на этой встрече в Будапеште. Это решение, и они на него пойдут. Они будут рисковать всем, потому что сейчас рискуют всем. Поэтому я бы очень-очень советовал не делать этого — не ехать в Будапешт. Андрей Безруков

Одновременно с этим далеко за океаном конгрессвумен Анна Паулина Луна, встречавшаяся со спецпредставителем президента России по связям с зарубежным партнерами Кириллом Дмитровым, рассказала в эфире американского ТВ о полученных от него секретных документах, связанных с убийством Джона Кеннеди. Говоря об этом, Луна, в частности, заметила, что 35-го президента США убили именно в тот момент, когда Белый дом старался выработать доверительные отношения с СССР для разрядки международной напряженности. «Одно из поразительных совпадений заключается в том, что Кеннеди в то время активно вел прямые переговоры с тогдашним советским лидером, стараясь предотвратить ядерный обмен ударами. Многие документы это подтверждают. Нам также сообщили, что бывший советник по нацбезопасности президента Клинтона подтвердил подлинность этих материалов. Важно, чтобы люди понимали: стремление к миру должно оставаться приоритетом, особенно в таких вопросах. Я убеждена, что президент Трамп в каком-то смысле завершает миссию президента Кеннеди, укрепляя его наследие в отношениях с Россией. Надеюсь, это станет знаком того, что нас ждет эпоха мира и взаимопонимания», — подчеркнула республиканка.

Фото: imago stock&people / www.globallookpress.com

В этой связи сам по себе саммит в Будапеште становится фактором риска. Фактором, во многом совершенно неоправданным. И если в необходимости такой встречи (что бы там себе ни придумывал Дональд Трамп) сомнений ни у кого нет, то над местом ее проведения стоит еще раз хорошо поразмыслить. А то как бы потенциальный Будапешт-2025 не превратился в Тегеран-1943, когда советской разведке только ценой невероятных усилий удалось предотвратить покушение на лидеров стран антигитлеровской коалиции.