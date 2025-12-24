Сегодня 18:00 Брижит опозорилась на весь мир из-за грязи. Почему жену Макрона сравнили с украинкой 0 0 0 Фото: L.Urman/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Мир

Во Франции не только обчищают Лувр средь бела дня, но, как оказалось, крадут посуду из Елисейского дворца. Почему в центре скандала с тарелками снова оказалась пожилая жена президента страны Брижит Макрон, разбирался 360.ru.

Кража в Елисейском дворце После ограбления главного музея страны во Франции прогремел новый скандал — из Елисейского дворца стала пропадать посуда. В краже заподозрили метрдотеля. Позже мужчину задержали вместе с двумя предполагаемыми сообщниками. Сотрудник президентской резиденции занимался вопросами хранения и ухода за предметами, которыми пользовались президенты и высокопоставленные гости во время официальных приемов, но не устоял перед искушением совершить преступление. Следствие установило, что мужчина вместе с сообщниками два года выносил столовое серебро и фарфор прямо из-под носа четы Макрон, а затем пытался сбыть посуду на сайтах онлайн-аукционов. При этом часть предметов относится к объектам национального наследия.

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Ниточка привела к Лувру На таинственное исчезновение тарелок обратил внимание старший смотритель дворца. Выяснилось, что злоумышленник фальсифицировал протоколы инвентаризации, чтобы скрыть хищение. Полиция установила, что пропажи оказались связаны и с Лувром. Преступник передавал краденое 30-летнему коллекционеру фарфора, который работал смотрителем в одном из залов музея. Украденная посуда не только дорого стоила, но и изготавливалась на знаменитой Севрской фарфоровой мануфактуре в Париже, которая с 1759 года находится в собственности французского государства. Предприятие сохранило традиции мануфактурной ручной росписи и моделирования, а также высокое качество материала и техники его обработки. Организатор преступной схемы пытался сбыть посуду на онлайн-аукционе. В описании к лотам он отмечал, что на тарелках есть надписи «Французские военно-воздушные силы» и пепельницы с маркировкой «Севрская мануфактура». Правоохранители провели обыски и нашли в доме, автомобиле и личном шкафчике преступника порядка 100 предметов, в том числе редкий фарфор, статуэтку Рене Лалика, бокалы Baccarat и медные кастрюли. Ценности вернули в Елисейский дворец. Позже полиция подсчитала, что всего из президентской резиденции вынесли предметы на 40 тысяч евро. Организатор похищения и его подельники предстали перед судом 18 декабря, но основное судебное разбирательство состоится 26 февраля. Сейчас задержанные находятся под круглосуточным надзором, им запретили общаться друг с другом, посещать аукционы и заниматься профессиональной деятельностью.

Фото: Bernhard Schmerl/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Серия ограблений После обнародования информации о краже тарелок в Сети снова вспомнили о серии преступлений, главным из которых стало ограбление Лувра. До сих пор правоохранители пытаются разыскать украденные музейные ценности на сумму около 88 миллионов евро. После резонансного ограбления музея с мировым именем произошло еще одно — на этот раз злоумышленники проникли в Дом просвещения Дени Дидро в городе Лангр и вынесли коллекцию золотых и серебряных монет XVIII-XIX веков. В полиции обратили внимание на избирательность преступников, которые забрали нумизматические редкости, но не стали трогать остальные экспонаты. Следователи предположили, что грабители хорошо подготовились и целенаправленно пришли за монетами.

Фото: Taras Dutka/Russian Look / www.globallookpress.com

Брижит высмеяли на Украине Вслед за ограблениями на президента Эммануэля Макрона обрушилась мощная волна критики. Не избежала обвинений и его супруга Брижит. Украинская телеведущая Лидия Таран в своем аккаунте в Instagram* едко описала, как выглядит при нынешних властях Елисейский дворец. По ее словам, в резиденции так грязно, что посетители даже не могут рассмотреть, что происходит снаружи. «Нет, это не дождь, это такие окна в Елисейском. Скажите, какая бы украинская хозяйка принимала президентов с такими грязными окнами? А куда смотрит Брижит?» — раскритиковала ведущая первую леди Франции. Тут же Таран заметила, что самой жене президента не нужно проводить уборку — она просто могла попросить сотрудников стереть огромный слой пыли и наконец привести дворец в порядок. Но, судя по всему, Макроны целиком поглощены внешней политикой, а не происходящим внутри страны. Что уж говорить о собственном доме. Удручающее состояние резиденции лишь еще раз наглядно продемонстрировало это всему миру.

